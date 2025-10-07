Tényleg borzalmas lett Dwayne Johnson új filmje? A Szikla megszólalt a pocsék fogadtatásról

Ez a hétvége egy egyértelmű bukás volt Dwayne Johnson, Emily Blunt és Benny Safdie filmje számára. A Zúzógép az amerikai mozikban 6 millió dollárral startolt, amit még Taylor Swift időszakos albumbemutatója is megelőzött a jegyeladások terén. A dolog már csak amiatt is meglepő, mert a Velencei Filmfesztiválon közel negyedórás álló tapssal fogadták a filmet és sokan Oscar-díj esélyesnek is gondolták, ám a hétvégi számok és a 70% körüli Rotten Tomatoes értékelések ezt mégse teszik annyira egyértelművé.

Dwayne Johnson, Benny Safdie és Emily Blunt egész biztos, nem erre számítottak (Fotó: Daniele Cifala)

Dwayne Johnson is megszólalt a hétvégi bukás kapcsán

A színész ha valamiben tehetséges, az a hype felépítése, amit vagy sikerül megtartania a film minőségével, vagy nagyot zuhan utána mindenki. Korábban a Black Adamet írta le úgy, mint az élete legnagyobb kihívását és a filmet, ami nehéz volt, de mindenképp megérte. A film végül nem lett túl sikeres az alig 400 milliós mozis zárásával.

A Zúzógép sorsa még sokat függ a következő hónapok jegyeladásaitól, de az biztos, hogy 6 millióval kezdeni kifejezetten kevés egy ilyen kaliberű és ilyen szinten felspanolt projektnek. A színész némi optimizmussal nyugtázta az esetet:

Legmélyebb hálával köszönöm mindenkinek, aki megnézte a Zúzógépet. A történetmesélés világában nem nagyon tudjuk irányítani a kasszák eredményeit — de arra jöttem rá, hogy az ember kihatással van a teljesítményére és az elhatározottságra, hogy teljesen eltűnjön azért, hogy egy másik irányba indulhasson el. Én pedig mindig élni fogok ezzel a lehetőséggel. Hatalmas megtiszteltetés volt átváltozni a szerep és a rendezőm, Benny Safdie kedvéért. Köszönöm testvér, hogy hittél bennem. Ez a film tényleg megváltoztatta az életemet.

A Jumanji, Vaiana és a Halálos iramban filmek sztárja tehát kifelé nem mutat rossz érzéseket az eredménnyel kapcsolatban, jóllehet egy ilyen szituációban sokan fordulnának egy maszkolt optimizmus felé. De az is lehet, hogy tényleg meg van elégedve a közös munkájával Benny Safdieval és a pénz az keveset nyom latba nála.

Az eladásokat megdobhatja, hogy az ősz folyamán a Zúzógép beáramlik a nemzetközi mozikba is. A hazai közönség december 11-én láthatja leghamarabb az ex-pankrátor átalakulását — amiből egy másik átalakulásba ugrik a Dwayne Johnson filmek következő felvonásáért, a Lizard Music című film kedvéért, amiben egy idős, furcsa és sovány embert fog majd játszani. Ezt még azóta se dolgoztuk be egészen.