Britney Spears fia kiállt a nyilvánosság elé: így van ittas vezetése után az énekesnő

Újabb nehéz időszakon van túl az énekesnő. Britney Spears fia, Jayden James most először szólalt meg édesanyja állapotáról és arról, hogyan élte meg a család az elmúlt hónapok drámáját.

Britney Spears vádalkut kötött, így sikerült megúsznia a börtönt

Britney Spears neve az elmúlt években szinte folyamatosan a címlapokon szerepelt, az idei események azonban ismét komoly aggodalmat váltottak ki a rajongókból. A legnagyobb figyelem azonban most mégsem az énekesnőre, hanem fiára, Jayden James-re irányult. A 19 éves fiú ritkán nyilatkozik a sajtónak, ezért is váltott ki különösen nagy visszhangot, amikor megszólalt édesanyja rehabilitációs kezelése kapcsán. A TMZ beszámolója szerint, amikor a fotósok megkérdezték tőle, hogy jól van-e az édesanyja, Britney Spears fia csak bólogatott. És bár Jayden nem árult el részleteket Britney Spears mentális állapotáról, egyértelművé tette, hogy édesanyja most már rendben van.

Britney Spears és fiai kapcsolata korábban meglehetősen feszült volt. Az énekesnő hosszú éveken át csak korlátozottan találkozhatott gyermekeivel, különösen a gyámság időszaka alatt. Az utóbbi hónapokban azonban úgy tűnt, fokozatosan sikerült közelebb kerülniük egymáshoz. A családhoz közel álló források szerint Jayden és testvére az elmúlt hetekben fontos szerepet játszottak abban, hogy Britney Spears végül segítséget kérjen. Több lap is arról számolt be, hogy a két fiú egyfajta ’határozott, de szeretetteljes’ családi beavatkozással próbálta rávenni édesanyját a rehabilitációra. Britney Spears Instagram bejegyzésében is arról írt, mennyire boldoggá teszi, hogy ismét több időt tölthet a fiaival.

Az énekesnőt március elején tartóztatták le Kaliforniában ittas vezetés gyanúja miatt. És bár a sztárt néhány órával később szabadon engedték, az ügy mégis óriási médiavisszhangot kapott. Éppen ezért is pár héttel később Britney Spears önként bevonult egy dél-kaliforniai rehabilitációs intézménybe, ahol függőségi és mentális problémái kezelésén dolgozott. A hozzá közel álló források szerint az énekesnő úgy érezte, elérkezett az idő arra, hogy ismét segítséget kérjen. A rehabilitációs kezelés befejezése után Britney Spears ellen hivatalosan is vádat emeltek ittas vezetés miatt, az ügy azonban végül enyhébb büntetéssel zárult. Az énekesnő vádalkut kötött és bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetés vétségében, így elkerülhette a börtönt.