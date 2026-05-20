Még nincs vége: újabb botrányos táncvideót közölt Britney Spears

Újabb táncos videóval jelentkezett be Britney Spears. Mint ismert, az egykoron világot járó énekesnő immáron évek óta vélhetően mentális gondokkal küszködik, amit az okozott nála, hogy évtizedek át apja gyámságában volt. Ő kontrollálta az életét, fellépéseit, anyagi dolgait, közösségi média oldalait. 13 éven át tartó jogi csatában harcolt azért, hogy "kontrollálhassa" a saját életét felnőttként és végül 2021-ben csatát is nyert. Azóta azonban botrányvideókkal és hírekkel árasztja el az internetet. Legutóbb például tudatmósodult állapotban vezetett, ami miatt arról volt szó, börtönbe is kerülhet. Habár azt megúszta, pszichológushoz és pszichiáterhez kell járnia kötelezően. Erre pedig új videója alapján továbbra is szüksége lehet.

Újabb táncvideót közölt Britney Spears. Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Az énekesnő otthonának medencére néző üvegfalai és tolóajtója előtt táncolt magassarkúban, kivágott ruhában, elkenődött sminkben és rendezetlen hajkoronával. Úgy, ahogy azt már évek óta teszi. Sokakban ismét aggodalmat keltett pláne azok után, hogy rendőrségi és bírósági ügye pár hete ért csak véget, miután bűnösnek vallotta magát.

Így kerülte el a börtönt Britney Spears

Miután elismerte, ittasan vezetett és végig közreműködött a hatóságokkal, a bíróság 12 hónap próbaidőre és egy nap börtönbüntetésre ítélte, amelyet letöltött időként jóváírnak, valamint 571 dollár pénzbírságra. Emellett részt kell vennie egy három hónapos ittas vezetés elleni programban, hetente egyszer pszichológushoz és havonta kétszer pszichiáterhez kell járnia.