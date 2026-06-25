Bill Gates végre kitálalt a titkos viszonyairól, amikkel még Epstein is zsarolni akarta őt

Bill Gates az amerikai kongresszus bizottsági ülésén bevallotta hűtlenségét: három nőt nevezett meg, akivel megcsalta feleségét, Melinda French Gatest. A Microsoft alapítója szerint Jeffrey Epstein is birtokában volt ezeknek az információknak és megpróbálta őt zsarolni ezekkel.
Bill Gates egy zárt ajtók mögött tartott kongresszusi meghallgatáson beszélt részletesen a magánéletéről. A nyilvánosságra került jegyzőkönyv szerint három nőt nevezett meg, akikkel a házassága alatt kapcsolatot folytatott: Mila Antonova bridzsjátékost, Karima Nigmatulina atomfizikust és Alice Jacobs Nesselrodt egészségügyi vállalkozót. A Microsoft alapítója elismerte, hogy a házassága alatt elkövetett hibái fájdalmat okoztak a családjának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy semmilyen törvénytelenséget nem követett el, és kapcsolatai kizárólag személyes jellegűek voltak.
És bár Bill Gates kihangsúlyozta, hogy ezek a kapcsolatok nem álltak összefüggésben Jeffrey Epsteinnel, de állítása szerint a férfi tudott ezekről az információkról, és szerinte elképzelhető, hogy fel akarta használni ellene. A Microsoft alapítója úgy fogalmazott, hogy nem történt tényleges zsarolás, de utólag visszatekintve úgy érzi, Jeffrey Epstein gondolkodhatott ilyen lehetőségen.
Soha nem zsarolt meg, de ezeket az e-maileket elnézve komoly a valószínűsége annak, hogy fontolóra vette, hogy visszaéljen az információkkal.
Bill Gates továbbá kijelentette, hogy soha nem vett részt Epstein illegális tevékenységeiben, és nem volt tudomása róluk. A meghallgatáson azt is elmondta, hogy soha nem járt Jeffrey Epstein magánszigetén, és nem volt kapcsolatban az áldozatokkal. Ugyanakkor elismerte, hogy az ismeretség önmagában is súlyos hiba volt, amely jelentős károkat okozott a róla kialakult képnek és a Gates Alapítvány hírnevének.
Eleve soha nem kellett volna találkoznom Epsteinnel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.