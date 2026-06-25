Bill Gates végre kitálalt a titkos viszonyairól, amikkel még Epstein is zsarolni akarta őt

Bill Gates az amerikai kongresszus bizottsági ülésén bevallotta hűtlenségét: három nőt nevezett meg, akivel megcsalta feleségét, Melinda French Gatest. A Microsoft alapítója szerint Jeffrey Epstein is birtokában volt ezeknek az információknak és megpróbálta őt zsarolni ezekkel.

Bill Gates egy zárt ajtók mögötti bizottsági meghallgatáson nevezte meg azt a három nőt, akivel viszonya volt a házassága alatt

(Fotó: Ron Sachs for NY Post/Northfoto)

Bill Gates Jeffrey Epsteinhez fűződő korábbi kapcsolatairól tett tanúvallomást

fűződő korábbi kapcsolatairól tett tanúvallomást A Microsoft alapítója megnevezett három nőt, akivel viszonya volt a házassága alatt

alapítója megnevezett három nőt, akivel viszonya volt a házassága alatt Tagadta, hogy bármi törvénytelen dolgot tett volna, és többször is bocsánatot kért az elítélt szexuális bűnözővel való korábbi kapcsolata miatt.

Bill Gates végre kitálalt a titkos viszonyairól

Bill Gates egy zárt ajtók mögött tartott kongresszusi meghallgatáson beszélt részletesen a magánéletéről. A nyilvánosságra került jegyzőkönyv szerint három nőt nevezett meg, akikkel a házassága alatt kapcsolatot folytatott: Mila Antonova bridzsjátékost, Karima Nigmatulina atomfizikust és Alice Jacobs Nesselrodt egészségügyi vállalkozót. A Microsoft alapítója elismerte, hogy a házassága alatt elkövetett hibái fájdalmat okoztak a családjának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy semmilyen törvénytelenséget nem követett el, és kapcsolatai kizárólag személyes jellegűek voltak.

Jeffrey Epstein zsarolni próbálta őt

És bár Bill Gates kihangsúlyozta, hogy ezek a kapcsolatok nem álltak összefüggésben Jeffrey Epsteinnel, de állítása szerint a férfi tudott ezekről az információkról, és szerinte elképzelhető, hogy fel akarta használni ellene. A Microsoft alapítója úgy fogalmazott, hogy nem történt tényleges zsarolás, de utólag visszatekintve úgy érzi, Jeffrey Epstein gondolkodhatott ilyen lehetőségen.

Soha nem zsarolt meg, de ezeket az e-maileket elnézve komoly a valószínűsége annak, hogy fontolóra vette, hogy visszaéljen az információkkal.

Bill Gates és Melinda French Gates 27 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják

(Fotó: Pierre Perusseau/Bestimage/ Northfoto)

Bill Gates bánja, hogy megismerte Jeffrey Epsteint

Bill Gates továbbá kijelentette, hogy soha nem vett részt Epstein illegális tevékenységeiben, és nem volt tudomása róluk. A meghallgatáson azt is elmondta, hogy soha nem járt Jeffrey Epstein magánszigetén, és nem volt kapcsolatban az áldozatokkal. Ugyanakkor elismerte, hogy az ismeretség önmagában is súlyos hiba volt, amely jelentős károkat okozott a róla kialakult képnek és a Gates Alapítvány hírnevének.