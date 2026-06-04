Kitálal Epstein asszisztense: a legmocskosabb titkokról ír könyvet az egykori alkalmazott

Újabb fordulat az Epstein-botrányban. Jeffrey Epstein egykori asszisztense, Sarah Kellen egy mindent feltáró memoár kiadását fontolgatja, de attól tart, hogy ezzel elveszítheti azt a védelmet, amely évek óta távol tartja őt a büntetőeljárásoktól.

Epstein asszisztense fél attól, hogy a leleplező könyvével elveszíti a 'szabadulókártyáját' a börtönből (Fotó: Northfoto / Uma Sanghvi)

Jeffrey Epstein egykori asszisztense egy mindent feltáró leleplező könyvet tervez írni

egykori asszisztense egy mindent feltáró leleplező könyvet tervez írni Bennfentes források szerint Sarah Kellen birtokában van olyan információknak is, amelyek sokkolhatják a világot

birtokában van olyan információknak is, amelyek sokkolhatják a világot A fiatal nő fél attól, hogy ezzel a memoárral elveszítheti a 'szabadulókártyáját' a börtönből, ha esetleg valamikor vádat emelnének ellene.

Epstein titkairól leleplező könyvet tervez írni az egykori asszisztens

Sarah Kellen több mint egy évtizeden át dolgozott Jeffrey Epstein mellett, így első kézből láthatta, hogyan működött a milliárdos belső köre. A nő neve az évek során többször is előkerült az Epstein-ügy kapcsán, ám hivatalosan soha nem emeltek ellene vádat. Most azonban úgy tűnik, készen állhat arra, hogy megszólaljon. A Page Six információi szerint Sarah Kellen egy könyv vagy akár egy dokumentumfilm formájában mesélné el saját történetét. A lapnak nyilatkozó bennfentes forrás szerint az egykori asszisztens olyan részleteket is ismer Jeffrey Epstein-ről és Ghislaine Maxwell-ről, amelyek még sokat látott nyomozókat is sokkolnának:

Amit tud, az sokkolná a világot.

A probléma azonban az, hogy a nő nem biztos abban, megéri-e nyilvánosság elé állnia.

Jeffrey Epstein 2019. augusztus 10-én halt meg a New York-i Metropolitan Correctional Center börtöncellájában (Fotó: Capital Pictures / MediaPunch / Northfoto)

Sarah Kellen félti a 'szabadulókártyáját'

A Page Six forrása szerint Jeffrey Epstein asszisztense attól tart, hogy ha túl sok információt oszt meg, elveszítheti azt a pozíciót, amely eddig megóvta a komolyabb jogi következményektől. Bennfentesek úgy fogalmaztak, hogy a nő a birtokában lévő információkat egyfajta 'szabadulókártyának' tekinti. Úgy véli, ha egyszer minden titkot elárul, nem marad semmi a kezében arra az esetre, ha a jövőben újabb vizsgálatok vagy eljárások indulnának: