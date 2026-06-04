Kitálal Epstein asszisztense: a legmocskosabb titkokról ír könyvet az egykori alkalmazott

Újabb fordulat az Epstein-botrányban. Jeffrey Epstein egykori asszisztense, Sarah Kellen egy mindent feltáró memoár kiadását fontolgatja, de attól tart, hogy ezzel elveszítheti azt a védelmet, amely évek óta távol tartja őt a büntetőeljárásoktól.
Sarah Kellen több mint egy évtizeden át dolgozott Jeffrey Epstein mellett, így első kézből láthatta, hogyan működött a milliárdos belső köre. A nő neve az évek során többször is előkerült az Epstein-ügy kapcsán, ám hivatalosan soha nem emeltek ellene vádat. Most azonban úgy tűnik, készen állhat arra, hogy megszólaljon. A Page Six információi szerint Sarah Kellen egy könyv vagy akár egy dokumentumfilm formájában mesélné el saját történetét. A lapnak nyilatkozó bennfentes forrás szerint az egykori asszisztens olyan részleteket is ismer Jeffrey Epstein-ről és Ghislaine Maxwell-ről, amelyek még sokat látott nyomozókat is sokkolnának:
Amit tud, az sokkolná a világot.
A probléma azonban az, hogy a nő nem biztos abban, megéri-e nyilvánosság elé állnia.
A Page Six forrása szerint Jeffrey Epstein asszisztense attól tart, hogy ha túl sok információt oszt meg, elveszítheti azt a pozíciót, amely eddig megóvta a komolyabb jogi következményektől. Bennfentesek úgy fogalmaztak, hogy a nő a birtokában lévő információkat egyfajta 'szabadulókártyának' tekinti. Úgy véli, ha egyszer minden titkot elárul, nem marad semmi a kezében arra az esetre, ha a jövőben újabb vizsgálatok vagy eljárások indulnának:
Egy napon megír egy mindent leleplező könyvet, vagy készít egy Netflix-típusú dokumentumfilmet, vagy egy tévéműsorban mesél el mindent. De az információ, amivel rendelkezik, az az ő 'szabadulj ki a börtönből' kártyája. Számára értékesebb, ha megőrzi az információt, hátha szüksége lesz rá, hogy szabad maradjon.
Sarah Kellen az elmúlt időszakban több alkalommal is azt állította, hogy ő maga is Jeffrey Epstein áldozata volt. Az egyik vallomásában arról beszélt, hogy fiatal nőként került Epstein befolyása alá, aki fokozatosan vette át az irányítást az élete felett:
Kiképezett, szexuálisan és lelkileg bántalmazott, irányított, manipulált, uralkodott rajtam, és addig manipulált, hogy már nem tudtam megkülönböztetni, melyik gondolat az enyém, és melyik az övé.
Ugyanakkor ezzel nem mindenki ért egyet. Más korábbi tanúvallomások szerint Sarah Kellen aktívan részt vett bizonyos találkozók és események megszervezésében. Ezért máig megoszlanak a vélemények arról, hogy kizárólag áldozatként vagy részben közreműködőként kell-e tekinteni rá. Akárhogy is, sokan úgy vélik, hogy Jeffrey Epstein asszisztense lehet az egyik utolsó ember, aki még pontosan tudja, mi történt Epstein zárt világában.
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