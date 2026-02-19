Naomi Campbell reagált az Epstein botránnyal kapcsolatos vádakra

Az Epstein-ügyben legutóbb nyilvánosságra hozott dokumentumokban többször is szerepelt Naomi Campbell neve. És bár a modellt semmilyen bűncselekménnyel nem vádolták meg, mégis úgy érezte, tisztáznia kell a nevét.

Naomi Campbell kijelentette, hogy soha nem vett részt jogellenes cselekményben

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Naomi Campbell reagált az Epstein-botrányra

A most nemrégiben nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Naomi Campbell és Jeffrey Epstein között szoros kapcsolat volt az ezredfordulót követő években. És bár a szupermodell nem lett megvádolva semmilyen bűncselekménnyel, az erős visszhangot kiváltó iratok miatt úgy érezte, itt az ideje reagálni a pletykákra. Naomi Campbell közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy soha nem vett részt jogellenes cselekményben, és mélységesen elítéli azokat a bűncselekményeket, amelyek miatt Jeffrey Epstein-t elítélték. Továbbá kihangsúlyozta, hogy nem volt tudomása Epstein visszaéléseiről, és ha valaha szembesült volna ilyen esettel, akkor azonnal intézkedett volna:

Ha ügyfelem valaha is találkozott volna olyan fiatal nővel, akiről úgy gondolta, hogy Epstein áldozata, akkor személyesen azonnal intézkedett volna, hogy segítsen neki.

Naomi Campbell jogi képviselője is megerősítette a The Times-nak, hogy a modell semmilyen formában nem érintett a bűncselekményekben, és a neve pusztán társasági kapcsolatok miatt szerepel a dokumentumokban.

Naomi Campbell még a születésnapi bulijára is meghívta Jeffrey Epstein-t és barátnőjét, Ghislaine Maxwell-t

Fotó: Northfoto

Miért lett érintett Naomi Campbell az Epstein-ügyben?

Az Epstein-iratok alapján a modell neve több mint kétszáz alkalommal bukkan fel különböző e-mailekben, naptárbejegyzésekben és meghívókban. Az első találkozásuk állítólag 2001-ben történt, amikor Naomi Campbell születésnapi ünnepségén Epstein is megjelent St. Tropez-ban. A rendezvényt a modell akkori párja szervezte, és több ismert közéleti szereplő is részt vett rajta. A dokumentumok szerint a modell később is meghívta Epstein-t különböző divateseményekre és partikra, köztük egy nagyszabású születésnapi rendezvényre, valamint egy rangos divatbemutatóra is. De az Epstein-iratok alapján felmerült egy olyan eset is, amikor a modell állítólag érdeklődött Epstein magángépének igénybevétele iránt. Ezt később megerősítette a modell képviselője: