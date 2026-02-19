Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Naomi Campbell reagált az Epstein botránnyal kapcsolatos vádakra

Epstein-botrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 16:40
Jeffrey EpsteinNaomi Campbelltitkok
A szupermodell megelégelte, hogy sokan támadni kezdték az Epstein-ügy kapcsán. Naomi Campbell végre reagált az ellene felhozott vádakra.
Fekete Ágnes
Az Epstein-ügyben legutóbb nyilvánosságra hozott dokumentumokban többször is szerepelt Naomi Campbell neve. És bár a modellt semmilyen bűncselekménnyel nem vádolták meg, mégis úgy érezte, tisztáznia kell a nevét. 

Naomi Campbell kijelentette, hogy soha nem vett részt jogellenes cselekményben
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Naomi Campbell reagált az Epstein-botrányra

A most nemrégiben nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Naomi Campbell és Jeffrey Epstein között szoros kapcsolat volt az ezredfordulót követő években. És bár a szupermodell nem lett megvádolva semmilyen bűncselekménnyel, az erős visszhangot kiváltó iratok miatt úgy érezte, itt az ideje reagálni a pletykákra. Naomi Campbell közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy soha nem vett részt jogellenes cselekményben, és mélységesen elítéli azokat a bűncselekményeket, amelyek miatt Jeffrey Epstein-t elítélték. Továbbá kihangsúlyozta, hogy nem volt tudomása Epstein visszaéléseiről, és ha valaha szembesült volna ilyen esettel, akkor azonnal intézkedett volna:

Ha ügyfelem valaha is találkozott volna olyan fiatal nővel, akiről úgy gondolta, hogy Epstein áldozata, akkor személyesen azonnal intézkedett volna, hogy segítsen neki.

Naomi Campbell jogi képviselője is megerősítette a The Times-nak, hogy a modell semmilyen formában nem érintett a bűncselekményekben, és a neve pusztán társasági kapcsolatok miatt szerepel a dokumentumokban.

Naomi Campbell még a születésnapi bulijára is meghívta Jeffrey Epstein-t és barátnőjét, Ghislaine Maxwell-t
Fotó:  Northfoto

 

Miért lett érintett Naomi Campbell az Epstein-ügyben?

Az Epstein-iratok alapján a modell neve több mint kétszáz alkalommal bukkan fel különböző e-mailekben, naptárbejegyzésekben és meghívókban. Az első találkozásuk állítólag 2001-ben történt, amikor Naomi Campbell születésnapi ünnepségén Epstein is megjelent St. Tropez-ban. A rendezvényt a modell akkori párja szervezte, és több ismert közéleti szereplő is részt vett rajta. A dokumentumok szerint a modell később is meghívta Epstein-t különböző divateseményekre és partikra, köztük egy nagyszabású születésnapi rendezvényre, valamint egy rangos divatbemutatóra is. De az Epstein-iratok alapján felmerült egy olyan eset is, amikor a modell állítólag érdeklődött Epstein magángépének igénybevétele iránt. Ezt később megerősítette a modell képviselője:

Campbell néhány alkalommal Epstein repülőgépén utazott, de soha nem észlelt semmiféle nem megfelelő magatartást.

Jeffrey Epstein 2019. augusztus 10-én hunyt el a New York-i Metropolitan Correctional Center börtönben
Fotó: Capital Pictures / MediaPunch /  Northfoto

Naomi Campbell Epstein-nel való kapcsolata a börtönévek alatt

Előkerültek olyan dokumentumok is, amelyek szerint a szupermodell neve szerepelt egy olyan listán is, amely Epstein elérhetőségeit tartalmazta, amikor a férfi 2008-ban börtönbüntetését töltötte. A modell jogi képviselője ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy Naomi Campbell levelezett volna Epstein-nel a börtönévek alatt, vagy bármilyen formában kapcsolatot tartott volna vele abban az időszakban:

Soha nem kérdezte meg senkitől Epstein címét, hogy kapcsolatba lépjen vele a floridai börtönben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
