Ariana Grande a szakítása után máris új életet kezdett

Új fejezet kezdődött Ariana Grande életében. Az énekesnő és párja, Ethan Slater három év együttlét után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. És miközben rajongók milliói találgatják, hogyan viseli a szakítást, a hozzá közel álló források szerint a sztár boldogabb és kiegyensúlyozottabb, mint hosszú ideje bármikor. Az énekesnő jelenleg karrierjére, közelgő turnéjára és új zenei projektjeire összpontosít, miközben igyekszik maga mögött hagyni a múltat.
Bennfentes források szerint Ariana Grande szakítása óta teljes mértékben beletemetkezett a munkába. Az énekesnő hosszú idő után ismét a zenére és a filmes karrierjére fekteti a hangsúlyt, ami láthatóan új energiával töltötte fel. A hozzá közel állók szerint a sztár rendkívül motivált, és az elmúlt hónapokban rengeteget dolgozott új zenei anyagain, miközben rajongóit is folyamatosan ellátja friss hírekkel és meglepetésekkel.
Ariana Grande új albuma 2026. július 31-én jelenik meg, amelyet már most hatalmas várakozás övez. Az énekesnő korábban elárulta, hogy az új dalok középpontjában a személyes fejlődés, az önelfogadás és a lelki gyógyulás áll. A projekt pedig nem egyetlen kapcsolat vagy szakítás feldolgozásáról szól, hanem életének egy sokkal átfogóbb érzelmi korszakát mutatja be. A zenei karrier mellett a színészkedés is egyre fontosabb szerepet játszik az életében. Hamarosan megjelenik a Menyemre ütök című új filmje is, amelyben Robert de Niro és Ben Stiller mellett lesz látható.
Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata közel három évig tartott. A páros a Wicked forgatásán ismerkedett meg, és kapcsolatuk már a kezdetektől fogva hatalmas médiafigyelmet kapott. Az elmúlt hónapokban azonban egyre ritkábban mutatkoztak együtt, ami hamar találgatásokhoz vezetett a rajongók körében. A hírek szerint a szakítás valójában nem most történt, hanem már hónapokkal ezelőtt. A pár állítólag hosszú időn keresztül próbálta megmenteni kapcsolatát, végül azonban arra a döntésre jutottak, hogy külön utakon folytatják az életüket. Bennfentesek szerint a szakítás békés körülmények között zajlott, és egyik fél sem táplál haragot a másik iránt. Továbbra is tisztelik egymást, és baráti kapcsolatban maradtak.
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