Kibukott Ariana Grande titka, végleg szakított

Sajtóértesülések szerint véget ért Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata, amely 2023 nyarán kezdődött, miután mindketten szerepet kaptak a Wicked című nagyszabású filmadaptációban.
A párt először 2023 júliusában hozták kapcsolatba egymással, később pedig 2024 novemberében nyilvánosan is felvállalták a viszonyukat egy közösségi médiában megosztott fotóval, amely a Wicked ausztrál bemutatóján készült, és amelyen Slater Grande ruhájának uszályát tartja a kulisszák mögött.
Kapcsolatuk később a nyilvánosság figyelmét is felkeltette, különösen miután Slater 2025 januárjában nyilvánosan gratulált Grande-nak első Oscar-jelöléséhez.
Most azonban több forrás is megerősítette: a pár különvált. Egy bennfentes így nyilatkozott:
Barátságban váltak el, sok időt és alapos mérlegelést követően döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják... hónapokkal ezelőtt csendben szakítottak.
A forrás hozzátette azt is:
Továbbra is barátok, és nagyon támogatják egymást.
A szakítás valójában már hónapokkal ezelőtt megtörtént, csak most került nyilvánosságra.
Ariana Grande korábban Dalton Gomez felesége volt, akitől 2023 elején vált el hivatalosan. Ethan Slater pedig 2018-ban házasodott össze Lilly Jayjel, akivel 2023 januárjában született közös gyermekük, majd később különváltak – írja a Metro.
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