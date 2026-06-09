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Kibukott Ariana Grande titka, végleg szakított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Ariana Grande
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 11:55
Ethan Slaterszakításpárkapcsolat
Ariana Grande és Ethan Slater közel három év után külön utakon folytatják – több nemzetközi beszámoló szerint a pár már hónapokkal ezelőtt szakított, a döntést pedig közösen, hosszas mérlegelés után hozták meg.

Sajtóértesülések szerint véget ért Ariana Grande és Ethan Slater kapcsolata, amely 2023 nyarán kezdődött, miután mindketten szerepet kaptak a Wicked című nagyszabású filmadaptációban.

Ariana Grande eddig titkolta szakítását
Ariana Grande szakítását eddig titkolta
Fotó: AFP / AFP

A párt először 2023 júliusában hozták kapcsolatba egymással, később pedig 2024 novemberében nyilvánosan is felvállalták a viszonyukat egy közösségi médiában megosztott fotóval, amely a Wicked ausztrál bemutatóján készült, és amelyen Slater Grande ruhájának uszályát tartja a kulisszák mögött.

Kapcsolatuk később a nyilvánosság figyelmét is felkeltette, különösen miután Slater 2025 januárjában nyilvánosan gratulált Grande-nak első Oscar-jelöléséhez.

Ariana Grande kapcsolata zátonyra futott

Most azonban több forrás is megerősítette: a pár különvált. Egy bennfentes így nyilatkozott:

Barátságban váltak el, sok időt és alapos mérlegelést követően döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják... hónapokkal ezelőtt csendben szakítottak.

A forrás hozzátette azt is:

Továbbra is barátok, és nagyon támogatják egymást.

A szakítás valójában már hónapokkal ezelőtt megtörtént, csak most került nyilvánosságra.

Ariana Grande korábban Dalton Gomez felesége volt, akitől 2023 elején vált el hivatalosan. Ethan Slater pedig 2018-ban házasodott össze Lilly Jayjel, akivel 2023 januárjában született közös gyermekük, majd később különváltak – írja a Metro.

 

 

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