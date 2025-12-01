Nem hallgatott tovább: reagált a külsejét ért kritikákra Ariana Grande

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 13:21
A popsztár fogyása sokakban aggodalmat keltett. Ariana Grande most megtörte a csendet ezzel kapcsolatban.
A közelmúltban ismét reflektorfénybe került a popsztár, Ariana Grande, miután debütált a mozikban a Wicked második része, amely hazánkban is hatalmas sikernek bizonyult. A film népszerűsítése közben azonban a legtöbben főként a sztár súlyára figyeltek fel: Ariana Grande korábban is gyakran kapott megjegyzéseket a testalkatára, az utóbbi időben azonban minden addiginál vékonyabb lett, ami sokakban keltett aggodalmat.

Ariana Grande már egyszer volt COVID-os a Wicked első részének forgatása közben
Reagált az őt ért kritikákra Ariana Grande / Fotó: PA /  Northfoto

A popsztár nemrég reagált a megjegyzésekre, amelyek a súlyával kapcsolatban érkeztek egy, az Instagramon közzétett interjúban, amely még tavaly decemberben készült, ám most újra megosztotta. 

Ariana Grande ebben könnyek közt vallott a fogyásáról

Ezt a tavalyi évből osztom meg újra, szeretetteljes emlékeztetőként mindenkinek 

- írta a videó mellett az énekesnő.

A mai társadalomban van egyfajta kényelmesség, aminek egyáltalán nem lenne szabadna léteznie – megjegyzések mások külsejéről, megjelenéséről, arról, mit gondolnak arról, hogy mi zajlik a háttérben, vagy az egészségükről, esetleg arról, ahogy előadják magukat... És ez szerintem nagyon veszélyes 

- mondta el akkor a popsztár, kiemelve, már hozzászokott ugyan, hogy megjegyzéseket kap a külsejére, de ettől még ugyanúgy károsnak találja.

Már egy ideje a nyilvánosság előtt élek: 16-17 éves korom óta egy Petri-csészében lévő példány vagyok. Nehéz megvédeni magad ezektől a megjegyzésektől, amik nagyon kellemetlenek, függetlenül attól, hogy milyen mértékben tapasztalod meg őket

- fűzte hozzá Ariana, aki szerencsésnek tartotta magát, amiért egyébként támogató közegben van, olyan emberekkel, akik kiállnak mellette. Többek közt Cynthia Erivo is, akivel a Wickedben játszottak együtt, és aki a beszélgetés alatt végig fogta a kolléganője kezét.

Ariana hatalmas változása akkor szúrt szemet a közönségnek, amikor tavaly megkezdődött a Wicked promóciós turnéja, és ami miatt számos rajongó aggodalmát fejezte ki a közösségi médiában – írja a Mirror.

 

