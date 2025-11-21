Elátkozták a Wicked 2-t? Ariana Grande kikészült a stressztől, covidos lett

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 14:15
Úgy fest, a Wicked 2 sajtókörútja el van átkozva. Cynthia Erivo egészségügyi problémái után most Ariana Grande COVID-fertőzése miatt kellett lemondani több sajtóállomást.
Fekete Ágnes
Fekete Ágnes

Ariana Grande ismét elkapta a Covidot, méghozzá a Wicked 2 sajtókörútjának egyik legfontosabb állomása után. A betegség miatt több nagy megjelenését is le kellett mondania, miközben kolléganője, Cynthia Erivo szintén egészségügyi gondokkal küzdött.

Ariana Grande már egyszer volt COVID-os a Wicked első részének forgatása közben
Ariana Grande már egyszer volt COVID-os a Wicked első részének forgatása közben / Fotó: PA / Northfoto

Ariana Grande covidos lett

A Wicked 2 újabb csapást szenvedett. Ariana Grande Instagram-oldalán osztotta meg a rajongóival a rossz hírt, hogy pozitív lett a Covid-tesztje.  A 32 éves énekes-színésznő a The Tonight Show With Jimmy Fallon című műsorban való legutóbbi szerepléséről rakott ki egy képet, amelyhez a következő feliratot fűzte: 

Pillanatokkal a Covid előtt.

A diagnózis miatt le kellett mondania több promóciós eseményt, köztük a Kelly Clarkson Show felvételét is, amelyet közösen tervezett Cynthia Erivóval. A hír villámgyorsan végigsöpört az interneten, az X-en százával érkeztek a jókívánságok és a támogató üzenetek. A rajongók azon is aggódtak, hogy a hosszú, feszültséggel teli sajtókörút, az időzónák közti repülések és a tömeges megjelenések miatt Ariana Grande immunrendszere egyszerűen kimerült. A Wicked Glindája azonban megnyugtatta a követőit, hogy enyhék a tünetei, és minden előírást betart.

Ariana Grande már több sajtó programot is lemondott Cynthia Erivo egészségügyi problémái miatt
Ariana Grande már több sajtó programot is lemondott Cynthia Erivo egészségügyi problémái miatt / Fotó: Photo Image Press /  Northfoto

Ariana Grande Covid-fertőzése

Ariana Grande-nak nem ez az első alkalom, hogy meg kell küzdenie a Coviddal. Már a Wicked című film korábbi forgatásán is átesett egyszer a betegségen, még a 'Popular' című ikonikus dal felvétele előtt. A 32 éves énekes-színésznőnek akkor végig maszkot kellett viselnie a jelenetek között és nagyon megviselte őt. A mostani fertőzés pedig különösen rosszkor jött, hiszen pont most népszerűsítik világszerte az új részt.

El van átkozva a Wicked 2?

A Wicked 2 promóciója már eddig sem volt zökkenőmentes, Ariana Grande COVID fertőzése pedig csak tetézte a gondokat. Az egész akkor kezdődött, amikor Cynthia Erivo korábban elveszítette a hangját a New York-i premier alatt, ami miatt több interjút és fellépést vissza kellett mondania. Ariana Grande emiatt több programot már akkor felfüggesztett, hogy szolidaritást vállalva kolléganőjével. És ez még nem minden. A produkció november 13-i szingapúri premierjén egy zavart rajongó megragadta a 32 éves énekes-színésznő karját a vörös szőnyegen, hogy egy közös fotót készíthessen vele. A feszült jelenetnek végül Cynthia Erivo hősies közbelépése és a biztonsági őrök közbeavatkozása vetett véget. A férfit később előállították, de az eset nagy port kavart, és komoly biztonsági kérdéseket vetett fel a sztár körül. 

 

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 14:15

