Az Agymenők Penny-je második gyermekét várja – Ultrahang fotón mutatta meg a kisbabát

Kaley Cuoco örömhírt osztott meg rajongóival. Az Agymenők Penny-je közösségi oldalán jelentette be, hogy második gyermekét várja vőlegényétől, Tom Pelphrey színésztől.

Az Agymenők Penny-je terhes: második gyermekét várja párjától, Tom Pelphrey-től (Fotó: C Flanigan/Northfoto)

Az Agymenők Penny-je örömhírt osztott meg a rajongókkal

Penny-je örömhírt osztott meg a rajongókkal Kaley Cuoco és Tom Pelphrey második gyermeküket várják

második gyermeküket várják A pár első gyermeke, Matilda 2023-ban született.

Az Agymenők Penny-je újra várandós

Az Agymenők Penny-je nagy örömhírt osztott meg a követőivel. Kaley Cuoco Instagram-oldalán egy családi fotósorozattal jelentette be a várandósságot, amelyen párjával és kislányukkal együtt látható. A bejegyzéshez pedig ezt írta:

💖 Kiegészült a mi kis családunk, ez egy valóra vált álom! 💖 Ez a második alkalom sok szempontból kicsit zűrzavarosabb volt, de hű, mennyire hálásak vagyunk ezért a pillanatért!! Kis húgocska úton van!!! @tommypelphrey, örök kislányos apa 🎀 és igen, az utolsó képen a mi kis hercegnőnk bemutat nekünk!🤦🏼‍♀️😆

A közösségi oldalakon rengeteg gratuláció érkezett a párnak. A kollégák, a barátok és a rajongók egyaránt jókívánságokkal árasztották el a színésznőt, aki láthatóan nagy izgalommal készül a második gyermeke érkezésére.

Kaley Cuoco gyermeke, Matilda megváltoztatta a színésznő életét

A pár első gyermeke, Matilda Carmine Richie Pelphrey 2023 márciusában született. A kislány érkezése pedig gyökeresen megváltoztatta a színésznő életét, állítása szerint az anyaság minden elképzelését felülmúlta. És bár hosszú ideig nem volt biztos abban, hogy szeretne gyermeket vállalni, Matilda születése után többször hangsúlyozta, hogy élete egyik legjobb döntésének tartja az anyaságot.

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey 2022 óta alkotnak egy párt (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey kapcsolata

Kaley Cuoco Tom Pelphrey-vel való kapcsolata 2022-ben került nyilvánosságra. A PEOPLE szerint a pár 2022 áprilisában találkozott az Ozark című sorozat premierjén, ahol közös menedzserük mutatta be őket egymásnak. A színésznő elmondása szerint azonnal egymásba szerettek, majd két év randizás után 2024-ben el is jegyezték egymást. De mivel az Agymenők Penny-je korábban két váláson is átesett, ezért sokan először hitetlenkedve fogadták a színésznő új kapcsolatát. A pár azonban azóta többször is bebizonyította, hogy milyen boldogok egymás mellett.