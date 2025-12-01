Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
40 éves lett az Agymenők Pennyje – 10 dolog, amit biztos nem tudtál Kaley Cuocóról

Kaley Cuoco
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 17:15
Agymenőkszületésnap
Szakácsnak hívják, 16 évesen már érettségizett, egy baleset amputációval fenyegette, és a pasija utáni nyomozásra készül. Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat a gyönyörű Kaley Cuoco életéről.

40. születésnapját ünnepelte vasárnap az Agymenők Pennyje, Kaley Cuoco. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Kaley Cuoco szexi testéért az egész világ rajong.
Kaley Cuoco szexi testéért az egész világ megőrül (Fotó: Northfoto)

Kaley Cuoco neve olasz származásra utal

Egy Camarillo nevű kaliforniai kisvárosban jött világra 1985. november 30-án egy ingatlanügynök apa és egy háztartásbeli anya gyermekeként. Anyai oldalról német és angol származású, apai ágon itáliai felmenőkkel rendelkezik, a Cuoco vezetéknév szakácsot jelent olaszul.

Már gyerekként is sokszor láthattad a tévében

Hatéves kora óta szerepel a kamerák előtt. Eleinte főként reklámokban bukkant fel, például több alkalommal is vele hirdettek Barbie-babákat. Majd olyan tévéfilmekben és tévésorozatokban játszott gyerekszínészként, mint a Nincs menekvés, a Miért éppen Alaszka?, az Ellen, vagy a Mr. Murder – A tökéletes gyilkos.

16 évesen már érettségizett

A gyerekszínészi karrierje nem igazán volt összeegyeztethető az iskolai kötelezettségekkel, így aztán a szülei úgy döntöttek, hogy inkább kiveszik a suliból, és otthon, magánúton taníttatják. Ez pedig olyan jól ment neki, hogy 16 évesen már le is tette a végső vizsgát minden középiskolai tantárgyból.

Teniszben is tehetséges

Gyerekkora óta a kedvenc sportja a tenisz, és versenyszerűen is űzte, míg dönteni nem kellett két karrier között. Hobbiból azóta is rendszeresen játszik, további kedvenc kikapcsolódási formáit a lovaglás, a bowling és a dobolás jelentik.

Kaley Cuoco "Our first #bbt #selfstick photo!"
A Kaley Cuoco filmek eddig nem rengették meg a világot, de az Agymenők Pennyjeként örökre legenda marad (Fotó: face to face)

Érdemes figyelni a pólóit az Agymenőkben

2007-ben indul el az Agymenők vígjátéksorozat, ami világhírűvé tette. Penny karakterét játszva ugyanazt a pólót viselte akkor, amikor a nézők megismerték őt a legelső epizódban, azután a századik részben, majd a legutolsó epizód legutolsó jelenetében is.

Ő volt a világ legjobban fizetett sorozatszínésze.

Az Agymenők első évadjában még csak 60 ezer dollárt kapott részenként, majd az óriási siker az ő gázsijára is hatott. A sorozat végén már 1 millió dollárt, plusz a nyereség egy bizonyos százalékát kapta epizódonként, ezzel pedig a főszereplőtársaival a világ legjobban fizetett televíziós színészei lettek.

Egy baleset miatt majdnem elvesztette a lábát

2010 szeptemberében lovaglás közben súlyos baleset érte. Leesett a lova hátáról, majd az állat véletlenül megtaposta a lábát, aminek következtében egy ideig az sem tűnt biztosnak, hogy nem lesz szükség amputációra. Mindez épp az Agymenők forgatása idején történt, így a következő epizódokból gyorsan kiírták Penny karakterét, majd a visszatérése után is jó pár részben csak deréktól felfelé mutathatta őt a kamera.

Sportolók után a színészeknél kötött ki

Kétszer is volt már házas, először egy teniszezőhöz, majd lovassportolóhoz ment hozzá, de mindkét frigy rövid életűnek bizonyult. Az Agymenők készítése közben a szereplőtárs Johnny Galeckihez fűzte nevezetes szerelmi kapcsolat, akivel azóta is jó barátságban maradtak. 2022 óta a színész Tom Pelphrey a párja, a következő évben megszületett a kislányuk, majd az eljegyzésüket is bejelentették, de a lagzival még várnak.

Daily Instagram Posts
Kaley Cuoco párja egyelőre még nem vette feleségül a szépséget, de ami késik, nem múlik (Fotó: face to face)

A kutyájáról nevezte el a vállalkozását

2017-ben hozta létre a saját produkciós cégét, amivel különféle televíziós tartalmakat gyártanak. A vállalkozás a Yes, Norman nevet kapta a színésznő állatmenhelyről szabadított kedves kutyája után.

A pasija után nyomoz

Kaley Cuocót legutóbb a Szerepjáték című bérgyilkosos komédiában és az Igaz történet alapján sorozatban láthattuk. Két jövőre érkező szériában is főszerepet fog játszani: a Vanished minisorozatban a közös nyaraláson eltűnik pasija után nyomoz Dél-Franciaországban, míg a Kansas City Starban egy szülővárosába hazaköltöző színésznőt alakít.

 

