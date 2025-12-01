40 éves lett az Agymenők Pennyje – 10 dolog, amit biztos nem tudtál Kaley Cuocóról

40. születésnapját ünnepelte vasárnap az Agymenők Pennyje, Kaley Cuoco. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Kaley Cuoco szexi testéért az egész világ megőrül (Fotó: Northfoto)

Kaley Cuoco neve olasz származásra utal

Egy Camarillo nevű kaliforniai kisvárosban jött világra 1985. november 30-án egy ingatlanügynök apa és egy háztartásbeli anya gyermekeként. Anyai oldalról német és angol származású, apai ágon itáliai felmenőkkel rendelkezik, a Cuoco vezetéknév szakácsot jelent olaszul.

Már gyerekként is sokszor láthattad a tévében

Hatéves kora óta szerepel a kamerák előtt. Eleinte főként reklámokban bukkant fel, például több alkalommal is vele hirdettek Barbie-babákat. Majd olyan tévéfilmekben és tévésorozatokban játszott gyerekszínészként, mint a Nincs menekvés, a Miért éppen Alaszka?, az Ellen, vagy a Mr. Murder – A tökéletes gyilkos.

16 évesen már érettségizett

A gyerekszínészi karrierje nem igazán volt összeegyeztethető az iskolai kötelezettségekkel, így aztán a szülei úgy döntöttek, hogy inkább kiveszik a suliból, és otthon, magánúton taníttatják. Ez pedig olyan jól ment neki, hogy 16 évesen már le is tette a végső vizsgát minden középiskolai tantárgyból.

Teniszben is tehetséges

Gyerekkora óta a kedvenc sportja a tenisz, és versenyszerűen is űzte, míg dönteni nem kellett két karrier között. Hobbiból azóta is rendszeresen játszik, további kedvenc kikapcsolódási formáit a lovaglás, a bowling és a dobolás jelentik.

A Kaley Cuoco filmek eddig nem rengették meg a világot, de az Agymenők Pennyjeként örökre legenda marad (Fotó: face to face)

Érdemes figyelni a pólóit az Agymenőkben

2007-ben indul el az Agymenők vígjátéksorozat, ami világhírűvé tette. Penny karakterét játszva ugyanazt a pólót viselte akkor, amikor a nézők megismerték őt a legelső epizódban, azután a századik részben, majd a legutolsó epizód legutolsó jelenetében is.

Ő volt a világ legjobban fizetett sorozatszínésze.

Az Agymenők első évadjában még csak 60 ezer dollárt kapott részenként, majd az óriási siker az ő gázsijára is hatott. A sorozat végén már 1 millió dollárt, plusz a nyereség egy bizonyos százalékát kapta epizódonként, ezzel pedig a főszereplőtársaival a világ legjobban fizetett televíziós színészei lettek.