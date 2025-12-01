40 éves lett az Agymenők Pennyje – 10 dolog, amit biztos nem tudtál Kaley Cuocóról

40. születésnapját ünnepelte vasárnap az Agymenők Pennyje, Kaley Cuoco. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Egy Camarillo nevű kaliforniai kisvárosban jött világra 1985. november 30-án egy ingatlanügynök apa és egy háztartásbeli anya gyermekeként. Anyai oldalról német és angol származású, apai ágon itáliai felmenőkkel rendelkezik, a Cuoco vezetéknév szakácsot jelent olaszul.
Hatéves kora óta szerepel a kamerák előtt. Eleinte főként reklámokban bukkant fel, például több alkalommal is vele hirdettek Barbie-babákat. Majd olyan tévéfilmekben és tévésorozatokban játszott gyerekszínészként, mint a Nincs menekvés, a Miért éppen Alaszka?, az Ellen, vagy a Mr. Murder – A tökéletes gyilkos.
A gyerekszínészi karrierje nem igazán volt összeegyeztethető az iskolai kötelezettségekkel, így aztán a szülei úgy döntöttek, hogy inkább kiveszik a suliból, és otthon, magánúton taníttatják. Ez pedig olyan jól ment neki, hogy 16 évesen már le is tette a végső vizsgát minden középiskolai tantárgyból.
Gyerekkora óta a kedvenc sportja a tenisz, és versenyszerűen is űzte, míg dönteni nem kellett két karrier között. Hobbiból azóta is rendszeresen játszik, további kedvenc kikapcsolódási formáit a lovaglás, a bowling és a dobolás jelentik.
2007-ben indul el az Agymenők vígjátéksorozat, ami világhírűvé tette. Penny karakterét játszva ugyanazt a pólót viselte akkor, amikor a nézők megismerték őt a legelső epizódban, azután a századik részben, majd a legutolsó epizód legutolsó jelenetében is.
Az Agymenők első évadjában még csak 60 ezer dollárt kapott részenként, majd az óriási siker az ő gázsijára is hatott. A sorozat végén már 1 millió dollárt, plusz a nyereség egy bizonyos százalékát kapta epizódonként, ezzel pedig a főszereplőtársaival a világ legjobban fizetett televíziós színészei lettek.
2010 szeptemberében lovaglás közben súlyos baleset érte. Leesett a lova hátáról, majd az állat véletlenül megtaposta a lábát, aminek következtében egy ideig az sem tűnt biztosnak, hogy nem lesz szükség amputációra. Mindez épp az Agymenők forgatása idején történt, így a következő epizódokból gyorsan kiírták Penny karakterét, majd a visszatérése után is jó pár részben csak deréktól felfelé mutathatta őt a kamera.
Kétszer is volt már házas, először egy teniszezőhöz, majd lovassportolóhoz ment hozzá, de mindkét frigy rövid életűnek bizonyult. Az Agymenők készítése közben a szereplőtárs Johnny Galeckihez fűzte nevezetes szerelmi kapcsolat, akivel azóta is jó barátságban maradtak. 2022 óta a színész Tom Pelphrey a párja, a következő évben megszületett a kislányuk, majd az eljegyzésüket is bejelentették, de a lagzival még várnak.
2017-ben hozta létre a saját produkciós cégét, amivel különféle televíziós tartalmakat gyártanak. A vállalkozás a Yes, Norman nevet kapta a színésznő állatmenhelyről szabadított kedves kutyája után.
Kaley Cuocót legutóbb a Szerepjáték című bérgyilkosos komédiában és az Igaz történet alapján sorozatban láthattuk. Két jövőre érkező szériában is főszerepet fog játszani: a Vanished minisorozatban a közös nyaraláson eltűnik pasija után nyomoz Dél-Franciaországban, míg a Kansas City Starban egy szülővárosába hazaköltöző színésznőt alakít.
