Vajon mi lehet Penny neve? — Íme 18 érdekesség a 18 éves Agymenőkről!

18 éve kopogott Sheldon először Pennyhez
Bizony, szalad az idő... 18 éve kopogott Sheldon először Pennyhez, Raj közben megtanult beszélni a nőkkel és Howard csak egy picit lett kevésbé kellemetlen. AzAgymenők szereposztásaegyszerűen jól működött: a neurotikus, de szerethető Sheldon (Jim Parsons), a bonyolult lelkű zseni Leonard (Johnny Galecki), az indiai cserediák Rajesh (Kunal Nayyar), a zsidó nőcsábász Howard (Simon Helberg), a szomszédlány Penny (Kaley Cuoco), a sipítozó Bernadette (Melissa Rauch) és a klasszikus értékekkel rendelkező Amy (Mayim Bialik). Az Agymenők 12 évadot élt meg, 2007 és 2009 között forgatták és egy spin-offot is megélt Az ifjú Sheldon címen. Nézzünk pár érdekességet a héten 18 éves korába lépő sorozatról!
Íme 18 érdekesség a 18 éves Agymenőkből!
Johnny Galeckinek eredetileg Sheldon szerepét szánták, de számára Leonard jobban illőnek tűnt.
Johnny valójában nem is szemüveges, sőt az esetek nagyrészében nincs is lencse a szemüvegében.
Jim Parsons tényleg tud játszani a thereminen — ami az egyik legnehezebben kezelhető hangszer.
Mayim Bialik az egyetlen színész, akinek a valóéletben is van PhD-ja idegtudományból.
Laurie Metcalf aki az Agymenőkben Sheldon anyját alakítja, a való életben Zoe Perry anyja, aki Az ifjú Sheldonban játssza a címszereplő anyját. Borzasztó cuki.
Emlékszünk Leonard egykori szekálójára? A színész, Lance Barber később Sheldon apját játszotta Az ifjú Sheldonban.
A színészek majdnem minden epizódban körbeülnek a kanapén és esznek. Az étel valódi és a díszlettervezőt, aki készítette őket arra inspirálta, hogy séf legyen.
Három Nobel-díjas tudós is megjelent a sorozatban: George Smoot, Kip Thorne és Frances Arnold. Mellettük a zseniális Stephen Hawking is feltűnt (aki nem kapott Nobel-díjat)
A harmadik évad környékén megjelent egy belarusz verzió a sorozatból, ami egytől-egyig lekopizza az eredetit. Nem volt szükség pereskedésre, mert amikor ez kitudódott, a színészek azonnal kiléptek és a sorozat magától megszűnt. Kínos.
Három Star Wars színész is megjelent a sorozatban, ahol önmagukat játszották: James Earl Jones, Carrie Fisher és Mark Hamill. Az epizód, ahol Jones és Fisher találkoztak, valójában az első alkalom, amikor találkoztak — ehhez tudni kell, hogy Jones csak a hangját adta Darth Vadernek.
A bonyolult számítások amiket a táblákon láthatunk valódi, tudósok által jóváhagyott képletek.
Penny születési családneve Barrington, de ez nem a sorozatból derül ki, hanem Chuck Lorre nyilatkozta le — amikor összeházasodik Leonarddel, akkor lesz Penny Hofstadter.
A Bazinga szó 37-szer fordul elő a sorozatban: egyszer Howard mondja, egyszer Penny és 35-ször Sheldon.
Mellissa Rauch hangja valójában közel se annyira magas, mint ahogy azzal híres lett Bernadetteként, ez a karakter első epizódjában jól érzékelhető. A színésznő az anyjától gyűjtött inspirációt, hogy idegesítő legyen.
Sheldon valóban sokat panaszkodik: szószerint legalább egyszer, amikor megjelenik.
Nem csoda, hogy az utolsó évad olyan lecsapottnak érződik — Sheldon Nobel-díjas sztorivonala és Penny terhessége nem tudott kibontakozni történeti szinten, mivel a sorozatot leállították, mielőtt befejezhették volna. Ugyanezen okokból az se derül már ki, hogyan javították meg a liftet, ami a sorozat eleje óta nem működik.
Sheldon karaktere szándékosan idegesítőnek van kitalálva. Pár karakter (akik valós személyek is) távoltartást is kért ellene: Carl Sagan, Leonard Nimoy, Stan Lee és Bill Nye.
Mellissa Rauch mindkét terhessége bele lett írva a sorozatba Bernadette számára. A színésznő első terhessége sajnálatos módon vetéléssel végződött, aztán nem sokkal később újra terhes lett. Ez magyarázza, hogy miért telik el ilyen kevés idő a karakter két terhessége között.
