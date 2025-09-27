Vajon mi lehet Penny neve? — Íme 18 érdekesség a 18 éves Agymenőkről!

Bizony, szalad az idő... 18 éve kopogott Sheldon először Pennyhez, Raj közben megtanult beszélni a nőkkel és Howard csak egy picit lett kevésbé kellemetlen. Az Agymenők szereposztása egyszerűen jól működött: a neurotikus, de szerethető Sheldon (Jim Parsons), a bonyolult lelkű zseni Leonard (Johnny Galecki), az indiai cserediák Rajesh (Kunal Nayyar), a zsidó nőcsábász Howard (Simon Helberg), a szomszédlány Penny (Kaley Cuoco), a sipítozó Bernadette (Melissa Rauch) és a klasszikus értékekkel rendelkező Amy (Mayim Bialik). Az Agymenők 12 évadot élt meg, 2007 és 2009 között forgatták és egy spin-offot is megélt Az ifjú Sheldon címen. Nézzünk pár érdekességet a héten 18 éves korába lépő sorozatról!

Az Agymenők sztárjai, Jim Parsons és Kaley Cuoco is saját csillagot kaptak a Hírességek Sétányán (Fotó: © Luis Martinez / AFF-USA.COM)

Íme 18 érdekesség a 18 éves Agymenőkből!