Rém kellemetlen! Miley Cyrus apja cserbenhagyta lányát a Hollywood-i hírességek Sétányán

Miley Cyrus karrierje hatalmas mérföldkőhöz érkezett: az énekesnő csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. A sztár boldogsága azonban nem lehetett teljes, mivel apja, Billy Ray Cyrus és húga, Noah Cyrus nem volt jelen a megható ünnepségen.

Miley Cyrus csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán, de apja, Billy Ray Cyrus nem ment el az ünnepségre

Miley Cyrus karrierje újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, hivatalosan is megkapta saját csillagát a Hollywoodi Hírességek Sétányán. És bár az esemény alapvetően ünnepi hangulatban telt, a rajongóknak gyorsan feltűnt, hogy az énekesnő apja, Billy Ray Cyrus, valamint húga, Noah Cyrus nem jelent meg a ceremónián. Ez azért is váltott ki ekkora visszhangot, mert az elmúlt években többször jelentek meg olyan hírek, amelyek szerint Miley Cyurs és Billy Ray Cyrus kapcsolata megromlott a szülei válása után. A sajtóértesülések szerint húga, Noah inkább az apjához került közelebb, amíg az énekesnő inkább az édesanyjával maradt szorosabb kapcsolatban. És bár a hírességek nyilvánosan nem beszélnek a konfliktusról, a mostani esemény egyértelmű jelzésnek tűnik arra, hogy valami feszültség van a családtagok között.

Billy Ray Cyrus és Noah Cyrus ugyan nem tette tiszteletét a fontos eseményen, de az énekesnő azért így sem volt egyedül. A közönség soraiban ott volt édesanyja, Tish Cyrus, a nővére, Brandi Cyrus, valamint vőlegénye, Maxx Morando is. A különleges eseményen pedig Miley Cyrus érzelmes beszédet mondott, amelyben még az apját külön is megemlítette. Elmesélte, hogy fiatal korában gyakran sétált végig a Hollywood Boulevard-on az édesapjával, Billy Ray Cyrus-szal, és már akkor arról álmodott, hogy egyszer saját csillaga lesz. Az énekesnő továbbá kiemelte, hogy számára ez az elismerés nem csupán egy díj, hanem hosszú évek munkájának és kitartásának a szimbóluma. És külön köszönetet mondott rajongóinak is, akik pályafutása legnehezebb időszakaiban is mellette álltak.