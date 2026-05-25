Rém kellemetlen! Miley Cyrus apja cserbenhagyta lányát a Hollywood-i hírességek Sétányán

Miley Cyrus karrierje hatalmas mérföldkőhöz érkezett: az énekesnő csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. A sztár boldogsága azonban nem lehetett teljes, mivel apja, Billy Ray Cyrus és húga, Noah Cyrus nem volt jelen a megható ünnepségen.
Miley Cyrus karrierje újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, hivatalosan is megkapta saját csillagát a Hollywoodi Hírességek Sétányán. És bár az esemény alapvetően ünnepi hangulatban telt, a rajongóknak gyorsan feltűnt, hogy az énekesnő apja, Billy Ray Cyrus, valamint húga, Noah Cyrus nem jelent meg a ceremónián. Ez azért is váltott ki ekkora visszhangot, mert az elmúlt években többször jelentek meg olyan hírek, amelyek szerint Miley Cyurs és Billy Ray Cyrus kapcsolata megromlott a szülei válása után. A sajtóértesülések szerint húga, Noah inkább az apjához került közelebb, amíg az énekesnő inkább az édesanyjával maradt szorosabb kapcsolatban. És bár a hírességek nyilvánosan nem beszélnek a konfliktusról, a mostani esemény egyértelmű jelzésnek tűnik arra, hogy valami feszültség van a családtagok között.
Billy Ray Cyrus és Noah Cyrus ugyan nem tette tiszteletét a fontos eseményen, de az énekesnő azért így sem volt egyedül. A közönség soraiban ott volt édesanyja, Tish Cyrus, a nővére, Brandi Cyrus, valamint vőlegénye, Maxx Morando is. A különleges eseményen pedig Miley Cyrus érzelmes beszédet mondott, amelyben még az apját külön is megemlítette. Elmesélte, hogy fiatal korában gyakran sétált végig a Hollywood Boulevard-on az édesapjával, Billy Ray Cyrus-szal, és már akkor arról álmodott, hogy egyszer saját csillaga lesz. Az énekesnő továbbá kiemelte, hogy számára ez az elismerés nem csupán egy díj, hanem hosszú évek munkájának és kitartásának a szimbóluma. És külön köszönetet mondott rajongóinak is, akik pályafutása legnehezebb időszakaiban is mellette álltak.
Miley Cyrus a 2845. csillagot kapta meg, ráadásul ő lett az első, az 1990-es években született előadó, aki saját csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán. A ceremóniát Los Angeles-ben rendezték meg, ahol az énekesnőt a családtagok mellett több közeli barátja is elkísérte. A meghívott vendégek között szerepelt Anya Taylor-Joy és Donatella Versace is, akik megható sorokkal méltatták a sztárt. Az ünnepség időpontja pedig különösen szimbolikus volt, hiszen szinte egybeesett a Hannah Montana 20. évfordulójával. Sokan úgy érzik, Miley Cyrus ezzel végleg maga mögött hagyta Disney-sztár múltját, és mára Hollywood egyik legmeghatározóbb popkultúrális alakjává vált.
