Elizabeth Hurley-t is meglepte, hogy beleszeretett Miley Cyrus apjába: "Nem gondoltam, hogy ez megtörténhet"

Sokan meglepődtek, amikor nyilvánosságra került Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus kapcsolata. A színésznő szerint azonban a románc korántsem olyan különös, mint amilyennek kívülről tűnik. A 60 éves sztár a legutóbbi interjújában őszintén megnyílt arról, hogy, miért érzi természetesnek a kapcsolatot és miként változott meg az élete az elmúlt időszakban Miley Cyrus apjának köszönhetően.

Elizabeth Hurley barátai kezdetben ellenezték a Billy Ray Cyrusszal való kapcsolatát

A bejelentés mindenkit ledöbbentett, és még a színésznő barátai sem értettek egyet a románccal

A 60 éves modell azonban végre megtörte a hallgatását és őszintén megnyílt a kapcsolatáról és arról, hogyan is szeretett bele Miley Cyrus apjába.

Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus kapcsolata első pillantásra sokak számára váratlannak tűnhetett. A brit filmsztár és modell, valamint az amerikai countryénekes két teljesen eltérő világból érkezett. A 60 éves színésznő azonban most végre tiszta vizet öntött a pohárba és egy New York-i jótékonysági eseményen a PageSixnek elmondta, hogy a valóságban jóval több bennük a közös, mint azt az emberek gondolnák. És bár jelenleg távkapcsolatban élnek Billy Ray Cyrus Tennessee állambeli farmja meglepően hasonlít az ő gloucestershire-i birtokára, így olyan, mintha két otthona lenne egyszerre. Elizabeth Hurley így fogalmazott:

Nem igazán gondoltam volna, hogy ez megtörténhet, de vicces módon a tennessee-i farm nagyon hasonlít a gloucestershire-i farmomra, így valahogy természetesnek tűnik.

Elizabeth Hurley Billy Ray Cyrus oldalán talált boldogságot

A pár hivatalosan 2025 húsvétján vállalta fel kapcsolatát, amikor közös fotókat osztottak meg a közösségi médiában. Azóta több nyilvános eseményen is együtt jelentek meg, és a jelek szerint kapcsolatuk egyre komolyabb. A két híresség a Paradicsomi karácsony című film forgatásán ismerkedtek meg 2022-ben, de akkor még csak barátok voltak. Billy Ray Cyrus ugyanis akkoriban a viharos magánéletével volt elfoglalva. A countryénekes épp akkor vált el 30 évnyi házasság után Tish Cyrus-tól - Miley Cyrus anyjától - majd ezt követően hirtelen újra megházasodott. Billy Ray Cyrus és Firerose kapcsolata azonban nem tartott sokáig, fél év múlva el is váltak. És csak ezt követően került közelebb Elizabeth Hurley-hez.