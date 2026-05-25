"Életének 26. évében örökre elaludt" - Szomorú hírt osztott meg a Nyíregyházi Állatpark

Szomorú hírrel jelentkezett hétfő este a közösségi oldalán a Nyíregyházi Állatpark. A posztjukban ekkor arról számoltak be, hogy elhunyt a park ikonikus jegesmedvéje, Lloyd.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje, Európa legidősebb hím jegesmedvéje életének 26. évében örökre elaludt
- kezdték a bejegyzésüket.
A jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15–18 év, így Lloyd valódi matuzsálemnek számított. Az elmúlt években korának megfelelően viselkedett: mozgása lassabbá vált, több pihenőidőt igényelt, aktivitása és energiaszintje fokozatosan csökkent. Állatorvosi és gondozói csapatunk folyamatosan figyelemmel kísérte egészségi állapotát; takarmányozását, környezetgazdagítását és napi gondozását mindig az idős állatok speciális igényeihez igazítottuk. Elsődleges célunk mindvégig komfortérzetének és életminőségének fenntartása volt
- tették hozzá.
Az elmúlt két hét során azonban állapota rohamos hanyatlásnak indult. A részletes állatorvosi vizsgálatok és a szükséges beavatkozások során állatorvosaink előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett döntenünk, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől
- írták meg ezután.
Élete nemcsak zoológiai szempontból volt kiemelkedő, hanem fontos példája annak is, milyen jelentősége van a modern állatkerti állatgyógyászatnak, az idős állatok speciális gondozásának és az állatjóllét tudományos alapú szemléletének. Különös jelentőséggel bír, hogy genetikai öröksége tovább él: 2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a faj európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez és hosszú távú fenntartásához
- zárták a bejelentést.
