"Életének 26. évében örökre elaludt" - Szomorú hírt osztott meg a Nyíregyházi Állatpark

nyíregyházi állatpark
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 21:40
elmentjegesmedve
Mély fájdalommal tudatták a hírt. A Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje, Európa legidősebb hím jegesmedvéje nemrég örökre elment.
Szomorú hírrel jelentkezett hétfő este a közösségi oldalán a Nyíregyházi Állatpark. A posztjukban ekkor arról számoltak be, hogy elhunyt a park ikonikus jegesmedvéje, Lloyd.

Nyíregyházi Állatpark, jegesmedve, Facebook videógrab
Örökre elment a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje / Fotó: Facebook-videó (Képünk illusztráció)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje, Európa legidősebb hím jegesmedvéje életének 26. évében örökre elaludt

- kezdték a bejegyzésüket.

A jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15–18 év, így Lloyd valódi matuzsálemnek számított. Az elmúlt években korának megfelelően viselkedett: mozgása lassabbá vált, több pihenőidőt igényelt, aktivitása és energiaszintje fokozatosan csökkent. Állatorvosi és gondozói csapatunk folyamatosan figyelemmel kísérte egészségi állapotát; takarmányozását, környezetgazdagítását és napi gondozását mindig az idős állatok speciális igényeihez igazítottuk. Elsődleges célunk mindvégig komfortérzetének és életminőségének fenntartása volt

- tették hozzá.

Az elmúlt két hét során azonban állapota rohamos hanyatlásnak indult. A részletes állatorvosi vizsgálatok és a szükséges beavatkozások során állatorvosaink előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett döntenünk, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől

- írták meg ezután.

Élete nemcsak zoológiai szempontból volt kiemelkedő, hanem fontos példája annak is, milyen jelentősége van a modern állatkerti állatgyógyászatnak, az idős állatok speciális gondozásának és az állatjóllét tudományos alapú szemléletének. Különös jelentőséggel bír, hogy genetikai öröksége tovább él: 2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a faj európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez és hosszú távú fenntartásához

- zárták a bejelentést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
