4 év után sem számított eljegyzésre Miley Cyrus: „Nagyon meglepődtem!”

A 33 éves világsztár végre megerősítette a hírt az eljegyzéséről. Miley Cyrus szerint a lánykérés nagyon megható és meglepő volt, Maxx Morando nagyon kitett magáért.

Miley Cyrus elárulta, hogy vőlegénye, Maxx Morando, a közelmúltbeli ázsiai utazásuk során kérte meg a kezét

Fotó: Nina Prommer / Northfoto

Mit tudunk eddig Miley Cyrus eljegyzéséről? Miley Cyrus és Maxx Morando 2021-ben egy vakrandin találkoztak először, ahol azonnal egymásba szerettek

2021-ben egy vakrandin találkoztak először, ahol azonnal egymásba szerettek

-n A kapcsolatuk mellett közös munkákba is kezdtek együtt

2025 december 1-jén Miley Cyrus eljegyzési gyűrűt villantott az Avatar: Tűz és hamu premierjén

2025 december 1-jén Miley Cyrus eljegyzési gyűrűt villantott az Avatar: Tűz és hamu premierjén

Miley Cyrus boldogan mesélt az eljegyzéséről

Miley Cyrus a Good Morning America című műsorban erősítette meg a hírt az eljegyzéséről, és osztotta meg annak intim részleteit. A 33 éves énekesnő boldogan vallotta be, hogy Maxx Morando egy ázsiai utazás közben kérte meg a kezét, úgy, hogy ő erről mit sem sejtett:

Nem könnyű meglepni, mert szeretem minden helyzetet kézben tartani. De most tényleg átadtam magam a pillanatnak. És igen…Nagyon-nagyon meglepődtem!

A világsztár természetesen azonnal igent mondott, és elárulta, hogy már az első pillanatban tudta, ez a gesztus kettejük kapcsolatának új fejezetét nyitja meg. Miley Cyrus azt is hozzátette, hogy a négy éve tartó kapcsolatuk során sokat változott, és most érzi igazán, hogy megtalálta azt a társat, akivel hosszú távon is biztonságban és harmóniában élhet.

Miley Cyrus az Avatar: Tűz és hamu című film premierjén eljegyzési gyűrűt villantott

Fotó: Nina Prommer / Northfoto

Miley Cyrus eljegyzési gyűrűje

Miley Cyrus eljegyzésének híre az az Avatar: Tűz és hamu című film premierjén indult el, ahol a rajongók és a paparazzók azonnal kiszúrták a fénylő ékszert a bal kezén. Az eljegyzési gyűrűt - ami egy különleges, párnacsiszolású gyémánttal díszített, vastag 14 karátos arany gyűrű - Jacquie Aiche tervezte és az énekesnő szerint tökéletes választás volt. A jegygyűrű felvillantásának időzítése pedig minden bizonnyal nem véletlen. Miley Cyrus ugyanis éppen most készül kiadni a Dream as One című dalát, amely a film hivatalos soundtrackjében is szerepel, és amiről azt mondta, hogy olyan, mintha egy személyes naplóból származna: az elmúlt évek érzelmeit és tapasztalatait sűríti össze.