4 év után sem számított eljegyzésre Miley Cyrus: „Nagyon meglepődtem!”

A 33 éves világsztár végre megerősítette a hírt az eljegyzéséről. Miley Cyrus szerint a lánykérés nagyon megható és meglepő volt, Maxx Morando nagyon kitett magáért.
Miley Cyrus a Good Morning America című műsorban erősítette meg a hírt az eljegyzéséről, és osztotta meg annak intim részleteit. A 33 éves énekesnő boldogan vallotta be, hogy Maxx Morando egy ázsiai utazás közben kérte meg a kezét, úgy, hogy ő erről mit sem sejtett:
Nem könnyű meglepni, mert szeretem minden helyzetet kézben tartani. De most tényleg átadtam magam a pillanatnak. És igen…Nagyon-nagyon meglepődtem!
A világsztár természetesen azonnal igent mondott, és elárulta, hogy már az első pillanatban tudta, ez a gesztus kettejük kapcsolatának új fejezetét nyitja meg. Miley Cyrus azt is hozzátette, hogy a négy éve tartó kapcsolatuk során sokat változott, és most érzi igazán, hogy megtalálta azt a társat, akivel hosszú távon is biztonságban és harmóniában élhet.
Miley Cyrus eljegyzésének híre az az Avatar: Tűz és hamu című film premierjén indult el, ahol a rajongók és a paparazzók azonnal kiszúrták a fénylő ékszert a bal kezén. Az eljegyzési gyűrűt - ami egy különleges, párnacsiszolású gyémánttal díszített, vastag 14 karátos arany gyűrű - Jacquie Aiche tervezte és az énekesnő szerint tökéletes választás volt. A jegygyűrű felvillantásának időzítése pedig minden bizonnyal nem véletlen. Miley Cyrus ugyanis éppen most készül kiadni a Dream as One című dalát, amely a film hivatalos soundtrackjében is szerepel, és amiről azt mondta, hogy olyan, mintha egy személyes naplóból származna: az elmúlt évek érzelmeit és tapasztalatait sűríti össze.
A két sztár 2021-ben egy vakrandin találkoztak először, ahol azonnal egymásba szerettek. 2021 novemberében pedig már együtt jelentek meg a Gucci Love Parade show-n. Miley Cyrus Maxx Morando mellett mindvégig próbálta elrejteni szerelmüket a reflektorfénytől, éppen ezért is csak ritkán mutatkoztak együtt nyilvános eseményeken. A 33 éves énekesnő ezt a hozzáállását az interjúban is megerősítette:
Megtanultam, hogy csak azt osztom meg, amit valóban szeretnék. És boldog vagyok, hogy ezt most már így irányíthatom.
