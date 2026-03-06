Miley Cyrus hazatér – A Hannah Montana: 20. évfordulós különkiadás hamarosan érkezik a Disney+-ra

Az élő közönség előtt forgatott különleges adásban Miley Cyrus exkluzív interjút ad, amelyben betekintést enged a popkultúra egyik legikonikusabb karakterének megalkotásába, valamint a sorozat és a főszereplő rajongókra gyakorolt maradandó hatásába. Az énekesnő nosztalgiával, de egyben friss szemszögből idézi fel azokat a pillanatokat, zeneszámokat és emlékeket, amelyek egy egész korszakot meghatároztak. A Disney+ nézői soha nem látott archív felvételeket ismerhetnek meg, miközben a Hannah Montana legemlékezetesebb díszletei újjáélednek – köztük a Stewart család nappalija és a legendás Hannah Montana gardróbszekrény.

Hannah Montana 2026-ban tér vissza a Disney-re (Fotó: Disney Channel)

Hannah Montana visszatér a Disney+-on!

A napokban mély gyászba vonuló Disney egyik leglelkesebb rajongótáborával a Hannah Montana globális jelenséggé vált, megújítva a televíziós gyerekprogramokat, befolyásolva a zenét és a divatot, és egy generációt meghatározó popsztárt indítva útjára. Az EmmyⓇ-díjra jelölt sorozat világszerte 14 platina- és 18 aranylemezt, valamint két játékfilmet eredményezett.

Hannah Montana mindig is része lesz annak, aki vagyok. Ami egy tévésorozatként indult, közös élménnyé vált, ami egyszerre formálta az én életemet és sok rajongó életét, mindig hálás leszek ezért a kapcsolatért. Nagyon büszke vagyok, hogy ennyi év után is még mindig ennyire sokat jelent az embereknek. Ez a Hannahversary az én köszönetem és ajándékom azoknak a rajongóknak, akik 20 éve mellettem állnak

− mondta a tavaly decemberben kedvesének igent mondó Miley Cyrus.

A Disney+-sorozatok nemsokára egy Hannah Montana-különkiadással bővülnek (Fotó: f90)

"A Hannah Montana sok rajongónak nyitotta meg az utat, hogy nagy álmokat dédelgessenek, teljes szívből énekeljenek és teljesen elfogadják önmagukat, ezért is él tovább öröksége generációkon át” – mondta Ayo Davis, a Disney Branded Television elnöke. „Az, hogy Miley-val együtt dolgozhatunk ezen a különleges projekten, egy álom, és szeretnénk, ha ez egy szerelmes levél lenne a rajongóknak, akik ma is ugyanolyan lelkesek, mint amikor a sorozat majdnem 20 évvel ezelőtt debütált."

A különkiadást a HopeTown Entertainment és az Unwell Productions gyártja. Ashley Edens a showrunner, a visszatérést már tavaly elhintő Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper és Matt Kaplan pedig executive producerek. Cooper lesz a különkiadás műsorvezetője is, aki végigkíséri a Hannah Montana rajongókat a nosztalgikus és nagy várakozással kísért évforduló megünneplésén.