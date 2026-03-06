Miley Cyrus hazatér – A Hannah Montana: 20. évfordulós különkiadás hamarosan érkezik a Disney+-ra

Az élő közönség előtt forgatott különleges adásban Miley Cyrus exkluzív interjút ad, amelyben betekintést enged a popkultúra egyik legikonikusabb karakterének megalkotásába, valamint a sorozat és a főszereplő rajongókra gyakorolt maradandó hatásába. Az énekesnő nosztalgiával, de egyben friss szemszögből idézi fel azokat a pillanatokat, zeneszámokat és emlékeket, amelyek egy egész korszakot meghatároztak. A Disney+ nézői soha nem látott archív felvételeket ismerhetnek meg, miközben a Hannah Montana legemlékezetesebb díszletei újjáélednek – köztük a Stewart család nappalija és a legendás Hannah Montana gardróbszekrény.
A napokban mély gyászba vonuló Disney egyik leglelkesebb rajongótáborával a Hannah Montana globális jelenséggé vált, megújítva a televíziós gyerekprogramokat, befolyásolva a zenét és a divatot, és egy generációt meghatározó popsztárt indítva útjára. Az EmmyⓇ-díjra jelölt sorozat világszerte 14 platina- és 18 aranylemezt, valamint két játékfilmet eredményezett.
Hannah Montana mindig is része lesz annak, aki vagyok. Ami egy tévésorozatként indult, közös élménnyé vált, ami egyszerre formálta az én életemet és sok rajongó életét, mindig hálás leszek ezért a kapcsolatért. Nagyon büszke vagyok, hogy ennyi év után is még mindig ennyire sokat jelent az embereknek. Ez a Hannahversary az én köszönetem és ajándékom azoknak a rajongóknak, akik 20 éve mellettem állnak
− mondta a tavaly decemberben kedvesének igent mondó Miley Cyrus.
"A Hannah Montana sok rajongónak nyitotta meg az utat, hogy nagy álmokat dédelgessenek, teljes szívből énekeljenek és teljesen elfogadják önmagukat, ezért is él tovább öröksége generációkon át” – mondta Ayo Davis, a Disney Branded Television elnöke. „Az, hogy Miley-val együtt dolgozhatunk ezen a különleges projekten, egy álom, és szeretnénk, ha ez egy szerelmes levél lenne a rajongóknak, akik ma is ugyanolyan lelkesek, mint amikor a sorozat majdnem 20 évvel ezelőtt debütált."
A különkiadást a HopeTown Entertainment és az Unwell Productions gyártja. Ashley Edens a showrunner, a visszatérést már tavaly elhintő Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper és Matt Kaplan pedig executive producerek. Cooper lesz a különkiadás műsorvezetője is, aki végigkíséri a Hannah Montana rajongókat a nosztalgikus és nagy várakozással kísért évforduló megünneplésén.
A rajongók a Disney+ Hannah Montana gyűjteményével felidézhetik a kedvenc Miley-pillanataikat az évforduló alkalmából készülő különkiadás előtt. A Disney+-on elérhető a Hannah Montana sorozat négy évada, a Hannah Montana – A film és a Hannah Montana – Miley Cyrus: Minden a legjobbat koncert. A franchise tartós népszerűségét mutatja, hogy a Hannah Montana válogatás eddig több mint félmilliárd órányi streamelést gyűjtött össze világszerte a Disney+ platformon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.