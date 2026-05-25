Így bulizik Hollywood: ezek a legdurvább partifilmek, amiktől biztosan nem leszünk másnaposak!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 21:45
Csak óvatosan! Ezek a partifilmek könnyen meghozzák a kedvet egy őrült bulizáshoz – még akkor is, ha végül csak a kanapén maradsz. Így elkerülhetjük, hogy úgy járjunk, mint a srácok a Másnaposokban.
Igaz, hogy már mostanság is pólóban járjuk az utcákat, de pontban egy hét múlva már a naptár is megerősíti, hogy valóban itt a nyár. Ilyenkor egyesek mindent megragadnak, hogy másnaposak legyenek és a fáradhatatlan folyamat alatt jól is érezzék magukat. Az sem baj persze, ha inkább csak képernyőről nézzük ezeket a vadabb bulikat – sőt, a környezetünk és a testi épségünk valószínűleg hálás lesz érte, ha maradunk a cikkünkben gyűjtött filmeknél.

A Másnaposok második része még elment, a harmadik rész teljesen felesleges volt (Fotó: x90)

Todd Philipsnek vitathatatlanul az egyik legjobb filmje a Másnaposok. Könnyű volt a dolga ilyen szereposztással, mint Ed Helms, Bradley Cooper és az őrültségével megunhatatlan Zach Galifianakis. A csapat egy vad buli után Vegasban keresi eltűnt barátjukat, közben szembesülnek a káosszal, ami részegen, önmagukon kívüli állapotban okoztak… Egyebek közt visszaszolgáltatták Mike Tyson ellopott tigrisét. Mindezt az eltűnt barátjuk esküvőjének napján. A második rész megosztotta az embereket, bár a nap végén hozta az első film szellemiségét. A harmadik rész viszont vállalhatatlan volt.

Bár itt csak producerként volt jelen, a Project X őrzi a Todd Philips-filmek szellemiségét és tele van minden őrültségre képes fiatalokkal. A filmben olyan szinten elszabadul egy házibuli, hogy a ház, a környék is pusztulásnak indult, rendőröket, tűzoltókat és mentőket is egyszerre kellett bevetni, hogy megakadályozzák. A film címe a köznyelvben is elterjedt, az olyan bulikat hívják Project X-nek, ahol elszakadt a gyeplő és a lehető legvadabb, legőrültebb dolgok történnek. Ebben a filmben volt Miles Teller első komolyabb szereplése.

Ez a film Todd Philips első rendezése, melyben még az Amerikai pitében berobbant Sean Williams Scott is megjelent. A főszereplő távkapcsolatot ápol egy lánnyal, akinek véletlenül a megcsalását bizonyító szexkazettát küldi fel postán és így végül barátaival átutazzák az államot, hogy megelőzzék a kazetta rossz kezekbe jutását. Természetesen teszik ezt úgy, hogy káoszt okoznak mindenhol, ahol megjelennek. Ráadásul a rendező saját bevallása szerint saját tapasztalataiból merítkezett a film kapcsán, ami megannyi plusz kérdést felvet.

A Cool túra borítóképe sokat sejtet a tartalomról (Fotó:  The Montecito Picture Company)

Végül egy igazi klasszikussal zárjuk, mely egyben Tom Hanks filmes pályafutásának a legelejét is jelzi. A film erősen kísérletezett azzal, hogy mennyi mindent bír el a filmvászon a nyolcvanas években és nem voltak szégyellősek részeg őrültséggel, prostituáltakkal és valami bizarr szamárjelenettel, amit inkább nem részletezünk. A film igazi kultikus darab lett, számos színpadi feldolgozás született belőle és lényegében tényleg innen indult Tom Hanks élete a filmvilágban, ami nagy szó.

Ez a film tette népszerűvé Tom Hankst (Fotó: YouTube)

 

