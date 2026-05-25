Nagyláb visszatért – kétméteres szörny tartja rettegésben az embereket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 21:15
Hosszú évtizedek óta foglalkoztat mindenkit, hogy létezik-e a hatalmas, szőrös lény, amely a fák között hozza rá a frászt az emberekre. Nagyláb úgy tűnik, nemcsak a legendákban él, nemrég ugyanis rémisztő nyomokat találtak, amelyek a szkeptikusokat is elgondolkodtatták.
  • Idén márciusban óriás lábnyomokat találtak az amerikai Ohio államban, a helyiek szerint Nagylábé lehettek.
  • Egy szemtanú az erdőben egy 2,7 méter magas szörnyet látott, amely 40 centi hosszú lábnyomot hagyott maga után.
  • Sokan úgy vélik, egy Nagyláb-család kószál az államban, a helyiek rettegnek. 

A világ egyik leghíresebb lénye, a titokzatos Bigfoot, azaz Nagyláb ismét közbeszéd témájává vált. Az utóbbi időben elszaporodtak a különös észlelések az amerikai Ohio államban, ahol jelenleg számos lakó rettegve zárja az ajtókat.

Nagyláb a fák között
Mindenki retteg, hogy Nagyláb az államban kószálhat, és valószínűleg nincs egyedül. Illusztráció: Gary W. Jones / Shutterstock

Milyen nyomokat találtak Nagylábról?

Felcsigázta a nagyláb-rajongókat, hogy ismét elszaporodtak a lényről szóló észlelések Ohio államban. Idén március óta sorra jelentik a szemtanúk a helyi hatóságoknak, hogy valami nagyon nem stimmel az állam északkeleti részén, ahol egy erdőben állítólag bizonyítékot találtak a lény létezésére.

Egy közeli lakó döbbenetes felfedezést tett: a mély sárban egy több mint 40 centiméter hosszú, gigantikus, emberi formájú lábnyomra bukkant. Mi több, egy helyi vadász azt állítja, ő farkasszemet nézett Nagylábbal.

Éppen a vadlesem felé tartottam a hajnali szürkületben, amikor megállt bennem az ütő. Egy legalább hét láb magas, vörösesbarna szőrrel borított alak állt tőlem alig húsz méterre. Nem volt medve, az biztos. Két lábon állt, a vállai hatalmasak voltak. Amikor rám nézett, nem egy állat üres tekintetét láttam, hanem valami sokkal mélyebbet, majdnem emberit. Olyan sebességgel tűnt el a sűrűben, amire egyetlen ismert élőlény sem képes

– mesélte remegő hangon a férfi a Sunnak, kiemelve: nagyláb 2,7 méter magas lehetett.

Rettegés költözött a házakba

Nem ez az első eset, amikor a lény felbukkan az államban. Mintha az utóbbi években Ohio a Nagyláb-észlelések központjává vált volna. A Bigfoot Society szerint eddig hat észlelést figyeltek meg, négy nap alatt. Úgy értesültek, hogy Mantovától Winghaming különös nyomokra bukkantak járókelők, a vélt bizonyítékok alapján pedig arra következtetnek, hogy nem csak egy szörnyeteggel, hanem egy egész Nagyláb-családdal állnak szemben. A környéken rengetegen eredtek útnak a lények nyoma után kutatva, sokan ugyanis abban bíznak, hogy a sűrű fákkal borított, bőséges vízforrással ellátott területekhez közel élhetnek.

A helyi közösségeket a rettegett lény gondolatára elönti a borzongás, félnek, hogy egyszer az ő ajtajukon áttörve keresnek majd élelmet. Másokban ellenben ég a kalandvágy, hogy végre szemtől szembe kerüljenek a mitikus lénnyel. Félelem ide vagy oda, a hatóságok mindenkit óvatosságra intenek, amíg nem leplezik le Nagyláb titkát – meglehet, csak egy embert jelmezben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
