Miley Cyrus hazudott a könyvelőjének, hogy eltitkolja a drogköltéseit

Miley Cyrus legújabb interjújában őszintén vallott arról, hogy miket kellett tennie annak érdekében, hogy titokban tartsa a drogfogyasztásait. Sokáig hazudni kényszerült a könyvelőjének, hogy eltitkolja drogköltéseit.

Miley Cyrus azt hazudta könyvelőjének, hogy vintage ruhákat vásárolt, csak, hogy ne kelljen bevallania a drogköltéseit

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Miley Cyrus drogköltései miatt hazudott könyvelőjének

A 32 éves énekesnő nyers őszinteséggel vallott a drogproblémáiról és arról, hogy annak idején milyen nehézségeken ment keresztül emiatt. Miley Cyrus az Every Single Album pénteki podcast műsorában osztotta meg a hallgatókkal, hogy illegális drogköltéseit milyen sunyi módszerekkel titkolta el a könyvelője elől. A Grammy-díjas énekesnő bevallotta, hogy amikor 2015-ben a Miley Cyrus & Her Dead Petz című albumán dolgozott, a legnagyobb kiadásai a drogköltései voltak. Éppen ezért ki kellett találnia valamit a könyvelőjének, hogy mire megy el a sok pénz. Miley Cyrus azt hazudta, hogy vintage ruhákat vásárol:

Vintage ruháknak hívtuk őket. És minden alkalommal, amikor a könyvelőm meglátott, azt kérdezte: 'Hol van az a 15 000 dolláros eredeti John Lennon-póló, amit vettél?'. Erre én: 'Ó, fent van az emeleten'.

Miley Cyrus legnagyobb kiadásai annak idején a drogköltései voltak

Fotó: PA / Northfoto

Miley Cyrus annak idején rengeteg 'vintage ruhát' vásárolt

A 32 éves énekesnő azt is hozzátette, hogy amikor a könyvelője számonkérte, hogy miért nem látja soha azokat a ruhákat, akkor egyszerűen csak tovább folytatta a hazudozást. Miley Cyrus azt hazudta, hogy elzárva tartja a vintage ruhákat, hogy ne sérüljenek. A Grammy-díjas énekesnő viccesen hozzátette, hogy annak idején rengeteg 'vintage ruhát' vásárolt:

Szóval abban az évben rengeteg vintage ruhát vettem.

Miley Cyrus 2017-ben teljesen leállt az ivással és a drogozással

Fotó: RW / Northfoto

Miley Cyrus örül, hogy túlélte azt az időszakot

Miley Cyrus mindig is nyíltan beszélt a drogfogyasztásairól. Már egészen fiatal kora óta a reflektorfényben éli mindennapjait, ami miatt nagyon hamar megismerkedett a drogokkal. A Rolling Stone-nak 2013-ban azt mondta:

Hollywood egy kokóváros, de a fű sokkal jobb. És a Molly is.

Úgy nyilatkozott, hogy ezek a boldogító drogok, amik arra késztetnek, hogy a barátaiddal legyél. A 32 éves énekesnő 2017-ben azonban teljesen leállt, amikor újraélesztette a kapcsolatát volt férjével, Liam Hemsworth-szel. Akkor azt mondta magáról, hogy:

Három hete nem szívtam füvet, ami a leghosszabb idő, amit valaha anélkül eltöltöttem. Nem drogozom, nem iszom, most teljesen tiszta vagyok!

A kijózanodás életmentő volt számára annak idején, ugyanis még most is a pénteki podcast interjújában is úgy reflektált arra a drogproblémás időszakra, hogy örül, hogy túlélte: