Bizarr dráma a tárgyaláson: Énekelve vonult a bíróságra az anya, aki 2400 kilométerre otthonától dobta ki a gyerekeit

Két kisgyermeket – egy három- és egy ötévest – találtak sírva, egyedül egy elhagyatott, vidéki úton Portugáliában. Mint kiderült, a saját édesanyjuk, a magát a közösségi médiában sikeres szexológusként hirdető Marine Rousseau és párja, Marc Ballabriga utazott el velük a franciaországi otthonukból, majd egyszerűen kitették őket a vadonban. A rendőrök két nappal később találtak rá a szülőkre, akik egy hangulatos kávézóban éppen tejeskávét szürcsölgettek és süteményt majszoltak, mintha mi sem történt volna.

A magát terapeutaként hirdető szexológus anya és párja beteg játékot űztek a saját gyermekeikkel Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Beteg játék a sötét erdőben

A hatóságok szerint a pár egy beteg vadászjátékra hivatkozva kötötte be a kisfiúk szemét az erdőben. Azt mondták nekik, hogy csak akkor vehetik le a kendőt, ha megtalálják a földbe ásott késeket. Ezen a ponton a szülők magukra hagyták a kicsiket, mindössze váltóruhát, két darab gyümölcsöt és két üveg vizet hagyva náluk. Végül egy helyi pékség dolgozója figyelt fel a sötétben zokogó testvérekre – adta hírül a brit Mirror.

Dalolva ment a bíróságra a szexológus anya

A letartóztatás után a bíróságon teljesen elszabadult a téboly. A mostohaapa agresszívan viselkedett, a celláját is megpróbálta szétverni, miközben a nő órákon át énekelt. Amikor a kamerák előtt a tárgyalóterembe kísérték őket, a férfi teli torokból ordította: „Je vous aime!” (Szeretlek titeket!), miközben a szexológus anya rezzenéstelen arccal operaáriákat dalolt a folyosón.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pár már Franciaországban is körözés alatt állt, ráadásul az anya a 16 éves kamasz gyermekét is otthon hagyta teljesen egyedül, mielőtt Portugáliába menekültek. A két kisfiút kórházi kivizsgálás után ideiglenes gondozásba vették, a brutális szülők sorsáról pedig a napokban dönt a bíróság.