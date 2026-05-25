11 óráig volt klinikai halott - elárulta, hogy mit látott a mennyben

Jim Woodford, egy kanadai pilóta és üzletember, aki saját magáról azt mondja, hogy soha nem volt vallásos, elárulta, hogy halálközeli élménye akkor következett be, amikor véletlenül túl sok gyógyszert vett be. A tüdeje leállt, elvesztette az eszméletét, és a testét csak másnap reggel találták meg, amikor már beállt a hullamerevség. Jimet végül kórházba szállították, ahol klinikai halált állapítottak meg nála. Végül 11 órán át volt eszméletlen, és amikor felébredt, rengeteg mondanivalója volt.

Jim azt állítja, hogy abban a pillanatban, amikor meghalt, a krónikus fájdalom, amellyel élt, teljesen eltűnt. Azt mondja, úgy szállt ki a kocsiból, mintha újra 20 éves lenne, majd megfordult, és észrevett valakit, aki a kormányra rogyott. Ő maga volt az. Elmondta, hogy ezután elkezdett emelkedni a levegőbe, végül belekerült egy fényalagútba.

Jim végül egy füves területre jutott, ahol minden fűszálnak megvolt a maga belső fénye. A virágok olyan színekkel rendelkeztek, amelyeknek nincs nevük egyetlen nyelven sem. A hangoknak színe volt. A színeknek hangja volt. Tovább nézve leírta, hogy látta azt, amit ő a szent városnak hisz, arany utcák, hatalmas zöld területek és több százezer ember, akiknél nincs jelen a fájdalom.

Ahogy Jim ott állt és gyönyörködött a kilátásban, elmondása szerint balra pillantott, és a buja zöld fű barnává, majd perzseltté, végül feketévé változott, és egy kanyonba zuhant. Rájött, hogy egy hatalmas ajtó van ott, amely ősi, ellenálló zsanérokon nyikorgó hangot hallatva nyílt ki. Ami kijött, hatalmas volt. Ember alakú, de teljesen lángokban állt.

Azt mondta, sikoltozást hallott, ami nem magából a lényből jött, hanem a testéből, mintha, az ő szavaival élve, „lelkeket nyelt volna le”. Aztán a nevén szólította, és azt mondta neki: „Jim, gyere hozzánk. Vártunk rád. Eljött az időd, hogy velünk legyél.”

Jim hátat fordított neki, felemelte a kezét, és kiáltott: „Istenem, segíts!” Végül a lény, ahogy ő mondja, visított, és visszamászott a gödörbe. Jim végül találkozott Jézussal, egy domboldalon ült, és egy könyvet olvasott, miközben aranyfény áradt belőle. Jézus így szólt hozzá: „James, fiam, még nem jött el az időd. Menj vissza, és mesélj testvéreidnek azokról a csodákról, amelyeket megmutattunk neked.”