Orbitális botrány: Miley Cyrus apját bántalmazással vádolja a volt felesége!

Újabb hollywoodi botrány borzolja a kedélyeket! Miley Cyrus apja, Billy Ray Cyrus ellen volt felesége súlyos bántalmazási vádakat fogalmazott meg a rövid ideig tartó házasságuk után.

Miley Cyrus apja ellen súlyos vádakat fogalmazott meg Billy Ray Cyrus volt felesége, Firerose

(Fotó: Yui Mok / Northfoto)

Miley Cyrus apját bántalmazással vádolja a volt felesége

A családi botrány akkor robbant ki, amikor Firerose nyilvánosan és jogi dokumentumokban is azt állította, hogy Miley Cyrus apja a mindössze hét hónapig tartó házasságuk alatt érzelmi és pszichológiai bántalmazást követett el ellene. A volt feleség szerint Billy Ray Cyrus elszigetelte őt a barátaitól és a családjától, valamint kontrollálta a kommunikációját, úgy hogy üzeneteit és e-mailjeit is felügyelte, ami komoly lelki nyomást gyakorolt rá. Korábban a PageSix-nek azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy:

Ha SMS-t akartam küldeni, fel kellett olvasnom neki, hogy engedélyt kérjek. Ugyanez volt a helyzet az e-mailekkel is.

Billy Ray Cyrus Firerose-zal való házassága mindössze hét hónapig tartott

(Fotó: AFF/PA Images / Northfoto)

Billy Ray Cyrus volt feleségének szülei megvédték a countryénekest

A történet azonban váratlan fordulatot vett, amikor Firerose szülei nyilvánosan megszólaltak az ügyben. Állításuk szerint Miley Cyrus apja nem szakította el lányukat a családjától, és nem akadályozta a kapcsolattartást. A szülők elmondása alapján ez pont fordítva volt, Billy Ray Cyrus volt felesége már évekkel korábban, még a kapcsolat kezdete előtt megszakította velük a kommunikációt:

Mielőtt megszakította a kapcsolatot velünk, évek óta sok más embert is kizárt az életéből, azt mondva, hogy azok valamilyen módon kihasználták vagy bántalmazták őt.

Firerose szülei szerint tehát nem a countryénekes a felelős a családi eltávolodásért.

Miley Cyrus apja jelenleg Elizabeth Hurley-vel van párkapcsolatban

(Fotó: Mickey Bernal/AdMedia /MediaPunch / Northfoto)

Miley Cyrus apja mindent tagad

Mindemellett Billy Ray Cyrus is határozottan tagadta a bántalmazási vádakat. Jogi képviselői közleményben hangsúlyozták, hogy az énekes visszautasít minden ellene felhozott állítást. Miley Cyrus apja szerint a kapcsolatuk viharos volt, és ő maga is nehéz helyzeteket élt át a házasság során. A rövid, mindössze hét hónapig tartó frigy 2024-ben ért véget, és a válás körülményei tovább fokozták a feszültséget.

Firerose függőségi problémái

A dalszerző-énekesnő, aki hivatalosan Johanna Rosie Hodges-ről Firerose-ra változtatta a nevét, 19 évesen Los Angelesbe költözött, hogy színésznő lehessen. Ezt szülei is megerősítették:

Los Angeles-be ment, hogy színésznő legyen. Mi, a szülei, fizettük a repülőjegyet, a 18 hónapos színésziskola tandíját, egy autót és az ottani megélhetési költségeit... több éven keresztül.

Majd ezek után Firerose függő lett, ami végül 2016 júliusában letartóztatáshoz és 60 napos börtönbüntetéshez vezetett. Állítása szerint azonban a börtönben töltött idő segített neki a leszokásban. Pár évvel később pedig randizni kezdett Miley Cyrus apjával. Billy Ray Cyrus Firerose-zal való kapcsolata 2022-ben kezdődött, majd egy évre rá már össze is házasodtak. Hét hónap után azonban be is adták a válókeresetet. A dalszerző énekesnő ezek után vádolta meg Miley Cyrus apját bántalmazással.