Met-gála 2026: Blake Lively sokkoló húzása mindenkit ledöbbentett

A Met-gála 2026 legnagyobb meglepetése kétségkívül Blake Lively volt, aki négy év kihagyás után férje, Ryan Reynolds nélkül vonult végig a Metropolitan Múzeum híres lépcsősorán. A 38 éves színésznő vörös szőnyeges tündöklése pedig mindössze pár órával azután történt, hogy végre megállapodásra jutott a Justin Baldonival folytatott hosszú ideje tartó jogi csatározásban.
Blake Lively mindenki figyelmét magára irányította, miután négy év kihagyás után újra megjelent a Met-gála 2026 vörös szőnyegén. A 38 éves színésznő egy 2006-os Versace ruhában jelent meg, amelyet kifejezetten az est tematikájához igazítottak. A különleges ruhakölteményt Blake Lively gyerekei rajzaiból kreált táskájával tett még különlegesebbé. A Velünk véget ér sztárja ezzel a személyes kiegészítővel is kihangsúlyozta, hogy milyen fontos számára a család, még ha férje, Ryan Reynolds nem is volt épp mellette.
A Blake Lively Met-gálás visszatérés azonban nemcsak a Versace ruhája és a gyerekei által készített táska miatt volt különleges. A színésznő a Metropolitan Múzeum lépcsősorain való megjelenése előtt pár órával ugyanis hatalmas bejelentést tett: peren kívül megegyezett Justin Baldonival a Velünk véget ér című film körüli konfliktusban. A jogi csata 2024-ben kezdődött, amikor Blake Lively szexuális zaklatással vádolta meg a színészt, több mint 160 millió dolláros kártérítést követelve. Justin Baldoni pedig erre reagálva 400 millió dolláros viszontkeresetet nyújtott be rágalmazás miatt. A több, mint másfél éve tartó jogi csatározás most azonban a végéhez ért, a felek egyezségre jutottak.
A végső megállapodás részletei ugyan nem kerültek nyilvánosságra, de Blake Lively és Justin Baldoni közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy szeretnének továbblépni, és elkötelezettek a biztonságos, tiszteletteljes munkakörnyezet mellett.
A Velünk véget ér című film büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, akik a megvalósításán dolgoztunk... Elismerjük, hogy a folyamat kihívásokkal járt, és tudomásul vesszük, hogy a Lively asszony által felvetett aggályok meghallgatásra érdemesek voltak. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a biztonságos, tiszteletteljes és visszaélésektől mentes munkahelyi környezet mellett. Őszintén reméljük, hogy ez lezárást hoz, és lehetővé teszi minden érintett számára, hogy konstruktív módon és békében lépjen tovább, beleértve a tiszteletteljes online környezetet is.
Az időzítés pedig különösen figyelemre méltó, ugyanis a tárgyalás alig két héten belül kezdődött volna. Így a megállapodás szó szerint az utolsó pillanatban született meg.
