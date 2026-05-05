A Met-gála 2026 legnagyobb meglepetése kétségkívül Blake Lively volt, aki négy év kihagyás után férje, Ryan Reynolds nélkül vonult végig a Metropolitan Múzeum híres lépcsősorán. A 38 éves színésznő vörös szőnyeges tündöklése pedig mindössze pár órával azután történt, hogy végre megállapodásra jutott a Justin Baldonival folytatott hosszú ideje tartó jogi csatározásban.

A Met-gála 2026 egyik legnagyobb szenzációja Blake Lively volt, aki négy év kihagyás után újra visszatért a Metropolitan Múzeum lépcsőire (Fotó: PA)

A Met-gála 2026 egyik legnagyobb szenzációja Blake Lively volt, aki férje, Ryan Reynolds nélkül érkezett az eseményre

egyik legnagyobb szenzációja A színésznő 4 év kihagyás után tért vissza a Metropolitan Múzeum híres lépcsőire

Pár órával a vörös szőnyegen való megjelenése előtt hatalmas bejelentést tett: lezárult a hosszú ideje tartó pere Justin Baldonival

Met-gála 2026: Blake Lively sokkoló húzása mindenkit ledöbbentett

Blake Lively mindenki figyelmét magára irányította, miután négy év kihagyás után újra megjelent a Met-gála 2026 vörös szőnyegén. A 38 éves színésznő egy 2006-os Versace ruhában jelent meg, amelyet kifejezetten az est tematikájához igazítottak. A különleges ruhakölteményt Blake Lively gyerekei rajzaiból kreált táskájával tett még különlegesebbé. A Velünk véget ér sztárja ezzel a személyes kiegészítővel is kihangsúlyozta, hogy milyen fontos számára a család, még ha férje, Ryan Reynolds nem is volt épp mellette.

Blake Lively Justin Baldoni elleni pere végéhez ért

A Blake Lively Met-gálás visszatérés azonban nemcsak a Versace ruhája és a gyerekei által készített táska miatt volt különleges. A színésznő a Metropolitan Múzeum lépcsősorain való megjelenése előtt pár órával ugyanis hatalmas bejelentést tett: peren kívül megegyezett Justin Baldonival a Velünk véget ér című film körüli konfliktusban. A jogi csata 2024-ben kezdődött, amikor Blake Lively szexuális zaklatással vádolta meg a színészt, több mint 160 millió dolláros kártérítést követelve. Justin Baldoni pedig erre reagálva 400 millió dolláros viszontkeresetet nyújtott be rágalmazás miatt. A több, mint másfél éve tartó jogi csatározás most azonban a végéhez ért, a felek egyezségre jutottak.