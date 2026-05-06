Aggasztó hír jött Sallai Rolandról, ráadásul a legrosszabbkor

Sérülés sohasem jön jókor, de Sallai Roland a lehető legrosszabbkor dőlt ki. Török sajtóértesülések szerint a Galatasaray magyar labdarúgója fájós lába miatt kihagyni kényszerülhet az isztambuli sztárklub bajnoki címvédését.

Tavaly így ünnepelte a Galatasaray bajnoki címét Sallai Roland - most kérdéses, hogy a pályán is tehet-e a címvédésért

A tavalyi bajnok és kupagyőztes idén elhibázta az első "meccslabdáját": szombaton meglepetésre 4-1-re kikapott a középcsapat Samsunspor vendégeként. Így legalább hazai pályán, fanatikus rajongói tízezrei előtt biztosíthatja be az újabb, története 26. bajnoki címét. A Süper Lig szombati, utolsó előtti fordulójában a kiesőjelölt Antalyaspor lehet az áldozati bárány. A Galata védelmének jobb oldalán Sallai helyett a Bayern Münchentől kölcsönvett Sacha Boey játszhat.

Lemaradhat az aranyat érő meccsről Sallai Roland

Sallai Rolandot a Samsunspor elleni vesztes meccs hajrájában cserélték le, éppen Boeyre. Okan Buruk vezetőedző nem taktikai okokból döntött a váltás: a légiós a lábát fájlalta. Az orvosi csapat azon dolgozik, hogy időben rendbehozza a Galatasaray kulcsemberét. Valószínűleg csak az utolsó edzéseken dől el, hogy a 66-szoros magyar válogatott labdarúgó vállalhatja-e a játékot. Ha nem, akkor Boey kerül a kezdőcsapatba, noha a szakmai stáb már eldöntötte: a kölcsönszerződése végeztével nem kér belőle többet, visszaküldi a Bayernhez.

A török bajnokság állása: Galatasaray 74 pont Fenerbahce 70 Trabzonspor 66

Sallai Roland tavaly megadta a módját az ünneplésnek: magyar zászlóval a vállán vezényelte a szurkolók kórusát.