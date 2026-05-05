Met-gála 2026 - Botrány és dulakodás a vörös szőnyegen: Tom Ford testével védte Julianne Moore-t

A New York-i Metropolitan Múzeumban megrendezett Met-gála általában a kifinomult elegancia és a sztárok felvonulásának színtere, 2026-ban azonban sokkal inkább a társadalmi feszültségek vették át a főszerepet. Hatalmas dulakodás alakult ki, amikor egy Jeff Bezos-ellenes tüntető áttörte a kordonokat, és egészen közel jutott a vörös szőnyegen tartózkodó hírességekhez.
A beszámolók szerint a férfi először a tömegen verekedte át magát, majd két acélkorláton is átmászott, végül a forgalmas Fifth Avenue-n keresztül futva közelítette meg az eseményt. A rendőrség gyorsan reagált: közel egy tucat egyenruhás teperte le a balhézót, akit azonnal őrizetbe vettek. Az incidens ugyan rövid ideig tartott, de komoly biztonsági kérdéseket vetett fel a világ egyik legjobban őrzött eseményével kapcsolatban.
A jelenet különösen ijesztő volt, de nem Tom Ford számára. Egy szemtanú szerint ugyanis a dulakodást látva a bátor divattervező ösztönösen átkarolta Julianne Moore-t, hogy megvédje őt a kialakult káosz közepette:
Tom ösztönösen átkarolta Julianne-t, hogy megvédje őt. Alig hat méterre volt tőlük.
A botrány nem a semmiből jött. A Met-gála 2026 egyik fő támogatója és tiszteletbeli elnöke Jeff Bezos volt, ami már az esemény előtt is komoly tiltakozási hullámot indított el. A tiltakozók szerint az Amazon tulajdonosa a gálán való szereplésével próbálja ’tisztára mosni’ a nevét, miközben cégeit munkavállalói jogsértésekkel és az amerikai bevándorlási hivatallal (ICE) való együttműködéssel vádolják.
A tiltakozás pedig nemcsak az utcán zajlott: hírességek is hangot adtak elégedetlenségüknek. Taraji P. Henson például nyíltan megkérdőjelezte, miért vesznek részt sztárok egy olyan eseményen, amelyet Jeff Bezos támogat. Több nagy név - köztük Zendaya és Bella Hadid - is távol maradt az eseménytől, amit sokan csendes bojkottként értelmeztek.
