Sokkoló hiba: Hiába dugod töltőre, nem ébred fel a halálból az iPhone 17 széria több modellje!

Az internetes fórumokat és a közösségi médiát elárasztották azok a panaszos bejegyzések, amelyek szerint az iPhone 17 széria bizonyos darabjai egy egyszerű lemerülést követően nemes egyszerűséggel megadják magukat. A tulajdonosok arról számolnak be, hogy miután a telefon akkumulátora elérte a nulla százalékot és kikapcsolt, hiába dugják rá a gyári töltőfejre vagy helyezik vezeték nélküli töltőpadra, a jól ismert alma-logó helyett csak a sötét képernyő bámul vissza rájuk.

Az iPhone 17 széria több modellje is "tetszhalott" állapotba kerül, ha teljesen lemerült. Fotó: Thiago Japyassu / Pexels

A jelenség azért is keltett hatalmas hullámokat, mert egy több százezer forintos prémium eszköztől a felhasználók elvárják a betonbiztos működést.

Olyan, mintha a szoftver elfelejtené, hogyan kell elindítani a töltési folyamatot, ha egyszer teljesen elfogyott az energia

– írja az egyik pórul járt felhasználó a Redditen.

A hiba ráadásul nem válogat: az alapmodelltől kezdve a legdrágább Pro Max verziókig mindenhol felbukkant már a probléma, ami arra utal, hogy egy rendszerszintű bakiról lehet szó.

Szoftveres baki vagy hardveres katasztrófa az iPhone 17 széria készülékeiben?

A technológiai szakértők egyelőre találgatnak, de a legtöbben arra gyanakszanak, hogy az iOS legújabb verziójának energiamenedzsmentjéért felelős algoritmusában csúszott el valami.

Az optimista forgatókönyv szerint egy gyors szoftverfrissítés megoldhatja a gondot, ám amíg a telefon be sem kapcsol, addig a frissítést is lehetetlen rátelepíteni.

Ez a klasszikus csapdahelyzet az, ami igazán kétségbe ejti a vásárlókat.

Vannak azonban sötétebb jóslatok is, amelyek szerint az új, vékonyabb kialakítású akkumulátorok vagy a töltésvezérlő chipek környékén lehet a kutya elásva.

Ha hardveres hibáról van szó, az az Apple számára is hatalmas presztízsveszteséget és költséges csereprogramot jelenthet.

A cég egyelőre szűkszavúan nyilatkozik, a hivatalos álláspont szerint „vizsgálják az eseteket” és javasolják a kényszerített újraindítás, azaz a "hard reset" megkísérlését, bár a visszajelzések alapján ez sem mindig hoz eredményt.

Mit tehetsz, ha nálad is elaludt a mobil?

Amíg nem érkezik hivatalos megoldás, a szakértők azt tanácsolják az iPhone 17 széria tulajdonosainak, hogy mindenáron kerüljék el a készülék teljes lemerülését. Érdemes már 10-15 százalékos töltöttségnél töltőre tenni az eszközt, hogy megelőzzük a kritikus kikapcsolást. Ha mégis megtörtént a baj, érdemes több különböző töltővel és kábellel is próbálkozni, és legalább egy órát a hálózaton hagyni a telefont, mielőtt feladnánk a reményt.