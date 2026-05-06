KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló hiba: Hiába dugod töltőre, nem ébred fel a halálból az iPhone 17 széria több modellje!

iPhone
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 19:25
hibaokostelefontöltés
Sötét felhők gyülekeznek az Apple legújabb büszkesége felett. Az iPhone 17 széria töltése kapcsán ugyanis egyre több felhasználó számol be egy igencsak bosszantó és ijesztő jelenségről: a készülékek teljes lemerülés után „tetszhalott” állapotba kerülnek, és a töltőre csatlakoztatva sem hajlandóak életjelet adni.
GUY
A szerző cikkei

Az internetes fórumokat és a közösségi médiát elárasztották azok a panaszos bejegyzések, amelyek szerint az iPhone 17 széria bizonyos darabjai egy egyszerű lemerülést követően nemes egyszerűséggel megadják magukat. A tulajdonosok arról számolnak be, hogy miután a telefon akkumulátora elérte a nulla százalékot és kikapcsolt, hiába dugják rá a gyári töltőfejre vagy helyezik vezeték nélküli töltőpadra, a jól ismert alma-logó helyett csak a sötét képernyő bámul vissza rájuk.

iPhone 17 széria
Az iPhone 17 széria több modellje is "tetszhalott" állapotba kerül, ha teljesen lemerült. Fotó: Thiago Japyassu / Pexels

A jelenség azért is keltett hatalmas hullámokat, mert egy több százezer forintos prémium eszköztől a felhasználók elvárják a betonbiztos működést. 

Olyan, mintha a szoftver elfelejtené, hogyan kell elindítani a töltési folyamatot, ha egyszer teljesen elfogyott az energia

 – írja az egyik pórul járt felhasználó a Redditen

A hiba ráadásul nem válogat: az alapmodelltől kezdve a legdrágább Pro Max verziókig mindenhol felbukkant már a probléma, ami arra utal, hogy egy rendszerszintű bakiról lehet szó.

Szoftveres baki vagy hardveres katasztrófa az iPhone 17 széria készülékeiben?

A technológiai szakértők egyelőre találgatnak, de a legtöbben arra gyanakszanak, hogy az iOS legújabb verziójának energiamenedzsmentjéért felelős algoritmusában csúszott el valami. 

Az optimista forgatókönyv szerint egy gyors szoftverfrissítés megoldhatja a gondot, ám amíg a telefon be sem kapcsol, addig a frissítést is lehetetlen rátelepíteni. 

Ez a klasszikus csapdahelyzet az, ami igazán kétségbe ejti a vásárlókat.

Vannak azonban sötétebb jóslatok is, amelyek szerint az új, vékonyabb kialakítású akkumulátorok vagy a töltésvezérlő chipek környékén lehet a kutya elásva. 

Ha hardveres hibáról van szó, az az Apple számára is hatalmas presztízsveszteséget és költséges csereprogramot jelenthet. 

A cég egyelőre szűkszavúan nyilatkozik, a hivatalos álláspont szerint „vizsgálják az eseteket” és javasolják a kényszerített újraindítás, azaz a "hard reset" megkísérlését, bár a visszajelzések alapján ez sem mindig hoz eredményt.

Mit tehetsz, ha nálad is elaludt a mobil?

Amíg nem érkezik hivatalos megoldás, a szakértők azt tanácsolják az iPhone 17 széria tulajdonosainak, hogy mindenáron kerüljék el a készülék teljes lemerülését. Érdemes már 10-15 százalékos töltöttségnél töltőre tenni az eszközt, hogy megelőzzük a kritikus kikapcsolást. Ha mégis megtörtént a baj, érdemes több különböző töltővel és kábellel is próbálkozni, és legalább egy órát a hálózaton hagyni a telefont, mielőtt feladnánk a reményt.

A legrosszabb esetben marad a szakszerviz, ahol a garanciális ügyintézés keretében próbálják meg újraéleszteni a mobilokat. Egy biztos: az idei év egyik legjobban várt technológiai dobása most kapott egy komoly pofont, és a vásárlók joggal várják, hogy az Apple mielőbb pontot tegyen a rejtélyes „halálozások” végére.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu