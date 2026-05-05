Met-gála 2026: Heidi Klum bizarr jelmezben sokkolt

Heidi Klum minden évben megrendezi a híres Halloween-buliját, amire újabb és újabb eszement jelmezeket talál ki. Most azonban a Met-gála 2026-on sokkolta az embereket megjelenésével.
Az 52 éves modell túlságosan is szó szerint vette a Met-gála 2026-os témáját, a Costume Art-ot és nemes egyszerűséggel egy márványszobornak öltözött.
A megjelenése nem aratott osztatlan sikert, a közösségi oldalakon azonnal arról kezdtek írni, hogy Heidi nem bírja ki, ha nem a figyelem középpontjában van, de kissé túlzás a Met-gálát is egy halloweeni buli szintjére lehozni. Más viszont éppen emiatt istenítette, hogy mindenbe bele tudja vinni a halloween szellemét.
Klum nem ismeretlen a Met-gálán, hiszen az évek során számos alkalommal részt vett rajta, többek között 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2019-ben is, gyakran merész, divatos megjelenést választva, amely illik az esemény színházi szellemiségéhez.
