Kutyás gazdik, figyelem: mostantól sokkal egyszerűbb lesz a balatoni nyaralás

A kutyával utazók tábora évről évre látványosan növekszik, a turisztikai piacnak pedig lépést kell tartania ezzel az igénnyel. A gazdik számára a nyaralás szervezésekor már alapvető elvárás, hogy a kisállat ne csupán megtűrt vendég, hanem szívesen látott társ legyen.
A Kutyabarát.hu és a Civil Pódium Egyesület közös munkájának köszönhetően idén ismét elérhetővé válik a Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép. Ez a projekt immár tizenegyedik éve segíti a régió kutyás turizmusának fejlődését, megkönnyítve a helyi szolgáltatók és a vendégek egymásra találását. A kezdeményezés célja, hogy a kutyás pihenés zökkenőmentes és mindenki számára élvezhető legyen a magyar tengernél.
A kiadvány legfontosabb küldetése, hogy pontos és naprakész iránymutatást adjon a leglátogatottabb kutyás partszakaszokról, valamint a minősített kutyabarát szálláshelyekről. Nem kell órákig keresgélned a neten, hogy megtudd, hol csobbanhatsz legálisan a kutyáddal, vagy melyik hotel fogad titeket tárt karokkal. A térkép pontosan jelöli azokat a pontokat, ahol a négylábúak is szabadon élvezhetik a Balatont. Emellett a kiadványban a vendéglátóhelyek és a különböző kulturális vagy természeti látnivalók, például várak és múzeumok is helyet kaptak.
A gondtalan kutyás nyaraláshoz hozzátartozik a biztonságérzet, ezért az élménykalauz tartalmazza a környékbeli állatorvosi rendelők és ügyeletek elérhetőségeit is. Így egy esetleges baleset vagy váratlan betegség esetén azonnal tudni fogod, kutyáddal hova fordulhatsz segítségért.
A füzetben olyan turisztikai szakemberek és helyi vállalkozók is megszólalnak, akik napi szinten tapasztalják a kutyás vendégek jelenlétét. A tapasztalatok szerint a felelős gazdik jelenléte abszolút pozitív, és a szolgáltatók örömmel alkalmazkodnak az új elvárásokhoz.
A Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép nyomtatott formában teljesen ingyenesen beszerezhető a tó körüli Tourinform irodákban, a partnerséget vállaló vendéglátóhelyeken, szállásokon és a környékbeli állatorvosi rendelőkben. Ha jobban kedveled a digitális megoldásokat, vagy útközben szeretnél tájékozódni, a teljes információs anyagot elérheted online is a megújult kutyabaratbalaton.hu weboldalon, amely mobilra optimalizálva teszi egyszerűvé a böngészést.
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