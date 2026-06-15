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Így utazz kutyával a Balatonhoz

Kutyás gazdik, figyelem: mostantól sokkal egyszerűbb lesz a balatoni nyaralás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kutya
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 15:15
utazás kutyávalBalaton
Készülj fel alaposan a következő balatoni pihenésedre, és tervezd meg a vakációt négylábú kedvenceddel együtt! Ebben nyújt nélkülözhetetlen segítséget a legújabb kiadvány, amely kifejezetten a kutyával utazók igényeire szabva gyűjti össze a tó környéki legfontosabb infókat és helyszíneket.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A kutyával utazók tábora évről évre látványosan növekszik, a turisztikai piacnak pedig lépést kell tartania ezzel az igénnyel. A gazdik számára a nyaralás szervezésekor már alapvető elvárás, hogy a kisállat ne csupán megtűrt vendég, hanem szívesen látott társ legyen.

A kutyával utazók új kisokost kapnak a Balaton környékéhez.
A kutyával utazók számára megkönnyítik a választást, ha a Balaton a nyári úti cél / Fotó: nordantin / shutterstock
  • Újra megjelenik az ingyenes Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép, amely a Tourinform irodákban és online is elérhető.
  • A kiadvány kutyás strandokat, látnivalókat, szállásokat, vendéglátóhelyeket és állatorvosi ügyeleteket gyűjt össze.
  • A balatoni szolgáltatók tapasztalatai alapján a kutyás turizmus mára meghatározó és folyamatosan növekvő életformává vált.

Hol találhatók a legjobb balatoni kutyastrandok és kutyabarát szállások a kutyával utazók számára?

A Kutyabarát.hu és a Civil Pódium Egyesület közös munkájának köszönhetően idén ismét elérhetővé válik a Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép. Ez a projekt immár tizenegyedik éve segíti a régió kutyás turizmusának fejlődését, megkönnyítve a helyi szolgáltatók és a vendégek egymásra találását. A kezdeményezés célja, hogy a kutyás pihenés zökkenőmentes és mindenki számára élvezhető legyen a magyar tengernél.

A kiadvány legfontosabb küldetése, hogy pontos és naprakész iránymutatást adjon a leglátogatottabb kutyás partszakaszokról, valamint a minősített kutyabarát szálláshelyekről. Nem kell órákig keresgélned a neten, hogy megtudd, hol csobbanhatsz legálisan a kutyáddal, vagy melyik hotel fogad titeket tárt karokkal. A térkép pontosan jelöli azokat a pontokat, ahol a négylábúak is szabadon élvezhetik a Balatont. Emellett a kiadványban a vendéglátóhelyek és a különböző kulturális vagy természeti látnivalók, például várak és múzeumok is helyet kaptak.

Egészségügyi biztonság és helyi tapasztalatok

A gondtalan kutyás nyaraláshoz hozzátartozik a biztonságérzet, ezért az élménykalauz tartalmazza a környékbeli állatorvosi rendelők és ügyeletek elérhetőségeit is. Így egy esetleges baleset vagy váratlan betegség esetén azonnal tudni fogod, kutyáddal hova fordulhatsz segítségért.

A füzetben olyan turisztikai szakemberek és helyi vállalkozók is megszólalnak, akik napi szinten tapasztalják a kutyás vendégek jelenlétét. A tapasztalatok szerint a felelős gazdik jelenléte abszolút pozitív, és a szolgáltatók örömmel alkalmazkodnak az új elvárásokhoz.

Hogyan juthatsz hozzá a kiadványhoz?

A Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép nyomtatott formában teljesen ingyenesen beszerezhető a tó körüli Tourinform irodákban, a partnerséget vállaló vendéglátóhelyeken, szállásokon és a környékbeli állatorvosi rendelőkben. Ha jobban kedveled a digitális megoldásokat, vagy útközben szeretnél tájékozódni, a teljes információs anyagot elérheted online is a megújult kutyabaratbalaton.hu weboldalon, amely mobilra optimalizálva teszi egyszerűvé a böngészést.

Nézd meg a videót is a témában:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu