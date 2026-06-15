Kutyás gazdik, figyelem: mostantól sokkal egyszerűbb lesz a balatoni nyaralás

A kutyával utazók tábora évről évre látványosan növekszik, a turisztikai piacnak pedig lépést kell tartania ezzel az igénnyel. A gazdik számára a nyaralás szervezésekor már alapvető elvárás, hogy a kisállat ne csupán megtűrt vendég, hanem szívesen látott társ legyen.

A kutyával utazók számára megkönnyítik a választást, ha a Balaton a nyári úti cél / Fotó: nordantin / shutterstock

Újra megjelenik az ingyenes Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép, amely a Tourinform irodákban és online is elérhető.

A kiadvány kutyás strandokat, látnivalókat, szállásokat, vendéglátóhelyeket és állatorvosi ügyeleteket gyűjt össze.

A balatoni szolgáltatók tapasztalatai alapján a kutyás turizmus mára meghatározó és folyamatosan növekvő életformává vált.

Hol találhatók a legjobb balatoni kutyastrandok és kutyabarát szállások a kutyával utazók számára?

A Kutyabarát.hu és a Civil Pódium Egyesület közös munkájának köszönhetően idén ismét elérhetővé válik a Kutyabarát Balaton Élménykalauz és Térkép. Ez a projekt immár tizenegyedik éve segíti a régió kutyás turizmusának fejlődését, megkönnyítve a helyi szolgáltatók és a vendégek egymásra találását. A kezdeményezés célja, hogy a kutyás pihenés zökkenőmentes és mindenki számára élvezhető legyen a magyar tengernél.

A kiadvány legfontosabb küldetése, hogy pontos és naprakész iránymutatást adjon a leglátogatottabb kutyás partszakaszokról, valamint a minősített kutyabarát szálláshelyekről. Nem kell órákig keresgélned a neten, hogy megtudd, hol csobbanhatsz legálisan a kutyáddal, vagy melyik hotel fogad titeket tárt karokkal. A térkép pontosan jelöli azokat a pontokat, ahol a négylábúak is szabadon élvezhetik a Balatont. Emellett a kiadványban a vendéglátóhelyek és a különböző kulturális vagy természeti látnivalók, például várak és múzeumok is helyet kaptak.

Egészségügyi biztonság és helyi tapasztalatok

A gondtalan kutyás nyaraláshoz hozzátartozik a biztonságérzet, ezért az élménykalauz tartalmazza a környékbeli állatorvosi rendelők és ügyeletek elérhetőségeit is. Így egy esetleges baleset vagy váratlan betegség esetén azonnal tudni fogod, kutyáddal hova fordulhatsz segítségért.