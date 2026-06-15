"Azzal hívtak a bölcsiből, hogy elvitte egy idegen a kétéves lányom"

Még a vér is megfagyott annak a 37 éves anyának az ereiben, akit azzal hívott a bölcsőde, hogy kétévesét egy idegen elvitte onnan. Az angliai Formby városában élő Jody Riley-t június 10-én riasztották az intézményből azzal, hogy tévedés történt, egy másik gyermek nagypapája véletlenül az ő lányát, Rosie-t vitte el onnan. Közölték vele, az idős férfi nagyjából tíz perc múlva rájött, hogy hibázott, és visszavitte a csöppséget bölcsibe, azonban Jody így is nehezen tudja feldolgozni a történteket.
Csörgött a telefonom, és eltartott egy ideig, mire a dolgozó el tudta mondani, mi történt. Végül közölte, hogy valaki elvitte Rosie-t, és még vizsgálják az esetet, de Rosie biztonságban visszakerült. Mégis pánikrohamot kaptam. Először is meg kellett nyugodnom, hogy el tudjak menni érte. Egy ilyen telefonhívás minden szülő legrosszabb rémálma
– közölte Jody, akiben az eset számos kérdést felvetett:
Rosie éber alvó, amikor felemelik, általában egyből felébred. Próbálom összerakni a történteket, de semmi sem tűnik logikusnak. Nem értem, hogyan juthatott át a férfi két biztonsági ajtón, hogyan léphetett be a kisgyermekek csoportszobájába, hogyan vihette ki az alvó gyermekemet az épületből, köthette be az autójába és hajthatott el anélkül, hogy bárki észrevette volna, hogy nem a saját unokáját viszi el
– részletezte az aggódó anyuka, kiemelve: amikor ő érkezik a bölcsibe, arcfelismerő rendszer engedi be az épületbe, majd külön jelentkeznie kell a csoportszobánál, hogy átvehesse a gyermekét.
Amikor lehozták hozzám, azt kiabálta, hogy anya, és szorosan átölelt. Látszott rajta, hogy tudja, valami történt. Nagyon ragaszkodik hozzám és az apjához, biztos vagyok benne, hogy megviselte. A dolgozók is teljesen meg voltak rendülve, folyamatosan bocsánatot kértek, de nem tudtak magyarázatot adni. Még mindig várom a válaszokat, de egy biztos: Rosie egyelőre nem tér vissza hozzájuk, egyszerűen azt szeretném, hogy mindig mellettem legyen. Bár jól van és boldog, én még mindig nagyon fel vagyok zaklatva
– idézte őt a DailyStar.
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