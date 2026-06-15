"Azzal hívtak a bölcsiből, hogy elvitte egy idegen a kétéves lányom"

Még a vér is megfagyott annak a 37 éves anyának az ereiben, akit azzal hívott a bölcsőde, hogy kétévesét egy idegen elvitte onnan. Az angliai Formby városában élő Jody Riley-t június 10-én riasztották az intézményből azzal, hogy tévedés történt, egy másik gyermek nagypapája véletlenül az ő lányát, Rosie-t vitte el onnan. Közölték vele, az idős férfi nagyjából tíz perc múlva rájött, hogy hibázott, és visszavitte a csöppséget bölcsibe, azonban Jody így is nehezen tudja feldolgozni a történteket.

Idegen férfi vitte el az édesanya kétéves kislányát a bölcsiből (Képünk illusztráció)

Fotó: Luis Molinero / Shutterstock

Csörgött a telefonom, és eltartott egy ideig, mire a dolgozó el tudta mondani, mi történt. Végül közölte, hogy valaki elvitte Rosie-t, és még vizsgálják az esetet, de Rosie biztonságban visszakerült. Mégis pánikrohamot kaptam. Először is meg kellett nyugodnom, hogy el tudjak menni érte. Egy ilyen telefonhívás minden szülő legrosszabb rémálma

– közölte Jody, akiben az eset számos kérdést felvetett:

Rosie éber alvó, amikor felemelik, általában egyből felébred. Próbálom összerakni a történteket, de semmi sem tűnik logikusnak. Nem értem, hogyan juthatott át a férfi két biztonsági ajtón, hogyan léphetett be a kisgyermekek csoportszobájába, hogyan vihette ki az alvó gyermekemet az épületből, köthette be az autójába és hajthatott el anélkül, hogy bárki észrevette volna, hogy nem a saját unokáját viszi el

– részletezte az aggódó anyuka, kiemelve: amikor ő érkezik a bölcsibe, arcfelismerő rendszer engedi be az épületbe, majd külön jelentkeznie kell a csoportszobánál, hogy átvehesse a gyermekét.

A bölcsis kislány is megrémült

Amikor lehozták hozzám, azt kiabálta, hogy anya, és szorosan átölelt. Látszott rajta, hogy tudja, valami történt. Nagyon ragaszkodik hozzám és az apjához, biztos vagyok benne, hogy megviselte. A dolgozók is teljesen meg voltak rendülve, folyamatosan bocsánatot kértek, de nem tudtak magyarázatot adni. Még mindig várom a válaszokat, de egy biztos: Rosie egyelőre nem tér vissza hozzájuk, egyszerűen azt szeretném, hogy mindig mellettem legyen. Bár jól van és boldog, én még mindig nagyon fel vagyok zaklatva

– idézte őt a DailyStar.