A 90-es évek trendje visszatért – Így viseld az aszimmetrikus ruhákat, hogy ne legyél ciki

Imádod azokat a darabokat, amikbe elég csak belebújni? Akkor van számodra egy jó hírünk: a 90-es évek nagy kedvence újra hódít, ráadásul modernebb köntösben. Ugyanis a tervezők egy kis csavart vittek ezekbe a darabokba, és izgalmas, mégis nagyon nőies, aszimmetrikus ruha fazonokat hoztak létre belőlük. Te is rajongtál a slip dressekért? Akkor ezekért a szettekért egyszerűen odáig leszel!
A slip dressek lágyan leomló, fénylő és könnyed darabok, amelyek luxushatást keltenek. Ezért sok nő, különösen az érettebb korosztály nehezen tudja beilleszteni őket a ruhatárába, főként, ha még a szabásuk is eltér a megszokottól. Azonban az aszimmetrikus ruhák 40 felett is rendkívül előnyösek, hiszen egyedi részleteiknek köszönhetően elterelik a figyelmet a problémás területekről. Emellett egyenletlen szegélyüknek köszönhetően megtörik a test vonalát, és nyújtják az alkatot. Sőt, rendkívül fiatalossá varázsolják a megjelenést, hiszen dinamizmust és kortalan eleganciát lopnak a szettedbe. Ezért lássuk is a legjobb összeállításokat!
Ha szeretnéd a ruha eleganciáját egy kicsit megtörni, mivel utcai megjelenésre vágysz, akkor húzd fel az aszimmetrikus ruhához a kedvenc farmeredet. A kora tavaszi időjárásban egy bőrdzsekit is magadra kaphatsz, ami plusz dögösséget fog lopni a szettedbe. Persze dönthetsz egy farmerdzseki mellett is, ami színben passzol a nadrágodhoz.
Bizony, még 40 felett is belefér ez az extravagáns stílus, amihez nem lesz másra szükséged, csak a kedvenc fehér pólódra. Időjárástól függően dönthetsz úgy, hogy egy nadrágot is felkapsz hozzá, de anélkül is elképesztő megjelenésre tehetsz szert. Mivel a póló sokkal hétköznapibbá teszi az elegáns ruhát, egy ilyen szettben szinte bárhol megjelenhetsz.
Ha tartasz attól, hogy a farmer és az elegáns slip dress túl erős kontrasztot alkot, akkor tedd le a voksodat egy színben passzoló vászonnadrág mellett. A legjobb, ha bő szárú változatot választasz, ami szépen kihangsúlyozza az aszimmetrikus szaténruha lebegő szegélyét, és bohém hatást kelt.
Ha különlegesebb eseményre készülsz, például egy ballagásra vagy egy születésnapi bulira, akkor válassz egy egyvállas ruhát, és kapj fel hozzá egy elegáns magassarkút vagy szandált. Dobd fel a szetted visszafogott kiegészítőkkel, és hidd el, nem győzöd majd bezsebelni a bókokat.
Amennyiben esti kikapcsolódásra vágysz, és a barátnőiddel beültök valahova, akkor nincs annál tökéletesebb választás, minthogy magadra kapsz egy fekete csipkés aszimmetrikus ruhát. Az i-re pedig tedd fel a pontot egy gallér nélküli bőrdzsekivel és egy fekete szandállal vagy csizmával.
Ebből a videóból egy stílusos trükköt leshetsz el, ha félvállas ruhát vennél fel:
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