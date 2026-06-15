Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Jolán, Vid névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Divatos nő, aszimmetrikus ruhában.

A 90-es évek trendje visszatért – Így viseld az aszimmetrikus ruhákat, hogy ne legyél ciki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 15:45
40 felettruhastílus
Ez a szabás most újra virágkorát éli, ráadásul elképesztően stílusossá varázsolja a megjelenésedet. Nem másról van szó, mint az aszimmetrikus ruhadarabról, amelyek minden korosztálynak bámulatosan állnak. Azonban, ha benned is felmerül a kérdés, hogyan viseld divatosan, görgess lejjebb, mert lehengerlő összeállításokat hoztunk neked!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Imádod azokat a darabokat, amikbe elég csak belebújni? Akkor van számodra egy jó hírünk: a 90-es évek nagy kedvence újra hódít, ráadásul modernebb köntösben. Ugyanis a tervezők egy kis csavart vittek ezekbe a darabokba, és izgalmas, mégis nagyon nőies, aszimmetrikus ruha fazonokat hoztak létre belőlük. Te is rajongtál a slip dressekért? Akkor ezekért a szettekért egyszerűen odáig leszel!

Elegáns nő, aki aszimmetrikus ruha viselése közben.
Egy aszimmetrikus ruha minden korosztálynak elképesztően jól áll! / Fotó: Raimonda Kulikauskiene /  GettyImages
  • Ha ezeket a darabokat beveted, sokkal fiatalabbnak fogsz tűnni a korodnál.
  • A divattippek alkalmazásával magabiztosan léphetsz utcára.
  • Az összeállítások között mindenki megtalálja a kedvencét.

Aszimmetrikus ruha a 90-es évek nagy kedvence – Így viseld őket stílusosan!

A slip dressek lágyan leomló, fénylő és könnyed darabok, amelyek luxushatást keltenek. Ezért sok nő, különösen az érettebb korosztály nehezen tudja beilleszteni őket a ruhatárába, főként, ha még a szabásuk is eltér a megszokottól. Azonban az aszimmetrikus ruhák 40 felett is rendkívül előnyösek, hiszen egyedi részleteiknek köszönhetően elterelik a figyelmet a problémás területekről. Emellett egyenletlen szegélyüknek köszönhetően megtörik a test vonalát, és nyújtják az alkatot. Sőt, rendkívül fiatalossá varázsolják a megjelenést, hiszen dinamizmust és kortalan eleganciát lopnak a szettedbe. Ezért lássuk is a legjobb összeállításokat!

Aszimmetrikus ruha farmerrel

Ha szeretnéd a ruha eleganciáját egy kicsit megtörni, mivel utcai megjelenésre vágysz, akkor húzd fel az aszimmetrikus ruhához a kedvenc farmeredet. A kora tavaszi időjárásban egy bőrdzsekit is magadra kaphatsz, ami plusz dögösséget fog lopni a szettedbe. Persze dönthetsz egy farmerdzseki mellett is, ami színben passzol a nadrágodhoz.

Aszimmetrikus ruha fehér pólóval

Bizony, még 40 felett is belefér ez az extravagáns stílus, amihez nem lesz másra szükséged, csak a kedvenc fehér pólódra. Időjárástól függően dönthetsz úgy, hogy egy nadrágot is felkapsz hozzá, de anélkül is elképesztő megjelenésre tehetsz szert. Mivel a póló sokkal hétköznapibbá teszi az elegáns ruhát, egy ilyen szettben szinte bárhol megjelenhetsz.

Aszimmetrikus ruha vászonnadrággal

Ha tartasz attól, hogy a farmer és az elegáns slip dress túl erős kontrasztot alkot, akkor tedd le a voksodat egy színben passzoló vászonnadrág mellett. A legjobb, ha bő szárú változatot választasz, ami szépen kihangsúlyozza az aszimmetrikus szaténruha lebegő szegélyét, és bohém hatást kelt.

Egyvállas ruha a mindennapokra

Ha különlegesebb eseményre készülsz, például egy ballagásra vagy egy születésnapi bulira, akkor válassz egy egyvállas ruhát, és kapj fel hozzá egy elegáns magassarkút vagy szandált. Dobd fel a szetted visszafogott kiegészítőkkel, és hidd el, nem győzöd majd bezsebelni a bókokat.

Fekete aszimmetrikus ruha

Amennyiben esti kikapcsolódásra vágysz, és a barátnőiddel beültök valahova, akkor nincs annál tökéletesebb választás, minthogy magadra kapsz egy fekete csipkés aszimmetrikus ruhát. Az i-re pedig tedd fel a pontot egy gallér nélküli bőrdzsekivel és egy fekete szandállal vagy csizmával.

Ebből a videóból egy stílusos trükköt leshetsz el, ha félvállas ruhát vennél fel:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu