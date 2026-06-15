A 90-es évek trendje visszatért – Így viseld az aszimmetrikus ruhákat, hogy ne legyél ciki

Imádod azokat a darabokat, amikbe elég csak belebújni? Akkor van számodra egy jó hírünk: a 90-es évek nagy kedvence újra hódít, ráadásul modernebb köntösben. Ugyanis a tervezők egy kis csavart vittek ezekbe a darabokba, és izgalmas, mégis nagyon nőies, aszimmetrikus ruha fazonokat hoztak létre belőlük. Te is rajongtál a slip dressekért? Akkor ezekért a szettekért egyszerűen odáig leszel!

Egy aszimmetrikus ruha minden korosztálynak elképesztően jól áll! / Fotó: Raimonda Kulikauskiene / GettyImages

Ha ezeket a darabokat beveted, sokkal fiatalabbnak fogsz tűnni a korodnál.

A divattippek alkalmazásával magabiztosan léphetsz utcára.

Az összeállítások között mindenki megtalálja a kedvencét.

Aszimmetrikus ruha a 90-es évek nagy kedvence – Így viseld őket stílusosan!

A slip dressek lágyan leomló, fénylő és könnyed darabok, amelyek luxushatást keltenek. Ezért sok nő, különösen az érettebb korosztály nehezen tudja beilleszteni őket a ruhatárába, főként, ha még a szabásuk is eltér a megszokottól. Azonban az aszimmetrikus ruhák 40 felett is rendkívül előnyösek, hiszen egyedi részleteiknek köszönhetően elterelik a figyelmet a problémás területekről. Emellett egyenletlen szegélyüknek köszönhetően megtörik a test vonalát, és nyújtják az alkatot. Sőt, rendkívül fiatalossá varázsolják a megjelenést, hiszen dinamizmust és kortalan eleganciát lopnak a szettedbe. Ezért lássuk is a legjobb összeállításokat!

Aszimmetrikus ruha farmerrel

Ha szeretnéd a ruha eleganciáját egy kicsit megtörni, mivel utcai megjelenésre vágysz, akkor húzd fel az aszimmetrikus ruhához a kedvenc farmeredet. A kora tavaszi időjárásban egy bőrdzsekit is magadra kaphatsz, ami plusz dögösséget fog lopni a szettedbe. Persze dönthetsz egy farmerdzseki mellett is, ami színben passzol a nadrágodhoz.

Aszimmetrikus ruha fehér pólóval

Bizony, még 40 felett is belefér ez az extravagáns stílus, amihez nem lesz másra szükséged, csak a kedvenc fehér pólódra. Időjárástól függően dönthetsz úgy, hogy egy nadrágot is felkapsz hozzá, de anélkül is elképesztő megjelenésre tehetsz szert. Mivel a póló sokkal hétköznapibbá teszi az elegáns ruhát, egy ilyen szettben szinte bárhol megjelenhetsz.