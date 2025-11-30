Emily Bluntnak köszönheti a szerelmet Az ördög Prádát visel sztárja

Hollywood legszimpatikusabb karakterszínésze novemberben már 65 éves lett. Stanley Tucci filmjei között szerepel az Olasz módra, Az éhezők viadala-filmek, a Komfortos mennyország és a Konklávé sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket?
1960. november 11-én született New Yorkban, igazi olasz–amerikai családban. Identitásukat meghatározta az olasz származás mindkét ágon, az olasz szokások és az olasz konyha szeretete. Tucci tizenévesen egy teljes évet töltött Firenzében, ahol tökéletesen elsajátította a nyelvet is.
Középiskolában kezdett érdeklődni a színjátszás iránt, felsőfokú tanulmányait is ezen a területen végezte. Egyetemi szobatársa egy Irving nevű fiú volt, akit Tucci kezdett el először „Ving”-nek becézni — így ismerte meg később a világ Ving Rhames-ként.
Legelismertebb alakítását A Komfortos mennyország című filmben nyújtotta, amelyért számos díjat kapott, és Oscar-jelölést is szerzett. A szerepet azonban eleinte vissza akarta utasítani, mert egy gyerekekre vadászó sorozatgyilkost kellett eljátszania, az ilyen témájú filmeket nézni sem bírja. Végül azért vállalta el, mert a film teljesen új szemszögből közelítette meg a történetet, és utólag külön örül a döntésének.
1996-ban debütált rendezőként az Olasz módra című gasztrovígjátékkal, amelynek nemcsak a rendezője, hanem írója és főszereplője is volt. Később olyan filmeket rendezett, mint a Hajó, ha nem jó, a Joe Gould titka, a Vak-randi és A végső portré. Több alkotásában forgatókönyvíróként is közreműködött.
A gasztronómia kiemelt szerepet játszik Tucci életében. Szenvedélyesen szeret főzni, ez több filmjében és műsorában is visszaköszön. Nyitott saját éttermet, készített gasztronómiai tévéműsort, és írt szakácskönyveket is. Az Életem az ételeken át című könyve magyarul is megjelent, receptekkel és személyes történetekkel.
Az 1990-es évek közepén szeretett egymásba a szociális munkás Kate Spath-tal. Három közös gyermekük született, és együtt nevelték a nő előző kapcsolatából származó két gyermekét is. 2003-ban Tucci hűtlensége miatt különköltöztek, de Kate súlyos betegsége újra közel hozta őket egymáshoz. A mellrákkal folytatott küzdelmét azonban Kate elveszítette; 2009-ben hunyt el.
2012 óta házas második feleségével, Felicity Blunttal, akitől két gyermeke született. A páros George Clooney esküvőjén ismerkedett meg egymással, ahol a leendő sógornő, Emily Blunt mutatta be őket.
Stanley Tucci ráktúlélő. 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szájüregi rákot diagnosztizáltak nála — egy olyan betegséget, amely nemcsak az életét fenyegette, de akár végleg el is vehette volna tőle az ízlelés képességét, amely különösen fontos számára. Szerencsére időben felismerték a daganatot, és a kezeléseknek köszönhetően jó eséllyel teljesen felgyógyulhatott.
A hazai mozikban Stanley Tucci a Konklávé egyik bíborosaként láthattuk. Idén több nagy streamingprodukcióban is feltűnt, mint az Elektronikus állam és Az ifjúság forrása. 2026-ban visszatér a Citadel sorozatban, valamint Az ördög Pradát visel folytatásában Meryl Streeppel. Eközben készülő filmje, a Masterplan különösen aktuális témát dolgoz fel: a Louvre kirablásának történetét.
