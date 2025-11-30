Emily Bluntnak köszönheti a szerelmet Az ördög Prádát visel sztárja

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Stanley Tucci
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 19:20
Legyőzte a gyilkos kört, ezer szállal kötődik Itáliához, leghíresebb szerepét el sem akarta vállalni, és magánéleti tragédiák után most épp a Louvre kirablására készül – filmes értelemben. A 65 éves Stanley Tucci Emily Bluntnak köszönheti a szerelmet.
Hollywood legszimpatikusabb karakterszínésze novemberben már 65 éves lett. Stanley Tucci filmjei között szerepel az Olasz módra, Az éhezők viadala-filmek, a Komfortos mennyország és a Konklávé sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Stanley Tucci, evening with event
Stanley Tucci 65 évesen nem csak színészként, hanem gasztró guruként is hasít Fotó: Evening Standard

Emily Blunt hozta el Stanley Tucci-nak a szeremet

Ezer szállal kötődik Olaszországhoz

1960. november 11-én született New Yorkban, igazi olasz–amerikai családban. Identitásukat meghatározta az olasz származás mindkét ágon, az olasz szokások és az olasz konyha szeretete. Tucci tizenévesen egy teljes évet töltött Firenzében, ahol tökéletesen elsajátította a nyelvet is.

Neki köszönheti a művésznevét egy hollywoodi sztár

Középiskolában kezdett érdeklődni a színjátszás iránt, felsőfokú tanulmányait is ezen a területen végezte. Egyetemi szobatársa egy Irving nevű fiú volt, akit Tucci kezdett el először „Ving”-nek becézni — így ismerte meg később a világ Ving Rhames-ként.

1998 - Montana - Movie Set
Pályakezdőként sok szerepben kipróbálta magát Fotó: Entertainment Pictures

Nem akarta elvállalni a legsikeresebb szerepét

Legelismertebb alakítását A Komfortos mennyország című filmben nyújtotta, amelyért számos díjat kapott, és Oscar-jelölést is szerzett. A szerepet azonban eleinte vissza akarta utasítani, mert egy gyerekekre vadászó sorozatgyilkost kellett eljátszania, az ilyen témájú filmeket nézni sem bírja. Végül azért vállalta el, mert a film teljesen új szemszögből közelítette meg a történetet, és utólag külön örül a döntésének.

Rendezőként is alkot

1996-ban debütált rendezőként az Olasz módra című gasztrovígjátékkal, amelynek nemcsak a rendezője, hanem írója és főszereplője is volt. Később olyan filmeket rendezett, mint a Hajó, ha nem jó, a Joe Gould titka, a Vak-randi és A végső portré. Több alkotásában forgatókönyvíróként is közreműködött.

Stanley Tucci nominated for best supporting actor for 82nd Academy Awards in Beverly Hills
A Komfortos mennyországért számos díjat kapott Fotó: UPI Photo / eyevine

Elolvashatod a receptjeit

A gasztronómia kiemelt szerepet játszik Tucci életében. Szenvedélyesen szeret főzni, ez több filmjében és műsorában is visszaköszön. Nyitott saját éttermet, készített gasztronómiai tévéműsort, és írt szakácskönyveket is. Az Életem az ételeken át című könyve magyarul is megjelent, receptekkel és személyes történetekkel.

Tragédia árnyékolta be az életét

Az 1990-es évek közepén szeretett egymásba a szociális munkás Kate Spath-tal. Három közös gyermekük született, és együtt nevelték a nő előző kapcsolatából származó két gyermekét is. 2003-ban Tucci hűtlensége miatt különköltöztek, de Kate súlyos betegsége újra közel hozta őket egymáshoz. A mellrákkal folytatott küzdelmét azonban Kate elveszítette; 2009-ben hunyt el.

King and Queen celebrate Italian cuisine at Highgrove dinner
Emily Blunt nővére lett a felesége Fotó: PA

George Clooney esküvőjén mosolygott rá a szerelem

2012 óta házas második feleségével, Felicity Blunttal, akitől két gyermeke született. A páros George Clooney esküvőjén ismerkedett meg egymással, ahol a leendő sógornő, Emily Blunt mutatta be őket.

Súlyos betegséget küzdött le

Stanley Tucci ráktúlélő. 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szájüregi rákot diagnosztizáltak nála — egy olyan betegséget, amely nemcsak az életét fenyegette, de akár végleg el is vehette volna tőle az ízlelés képességét, amely különösen fontos számára. Szerencsére időben felismerték a daganatot, és a kezeléseknek köszönhetően jó eséllyel teljesen felgyógyulhatott.

News - Dolce & Gabbana - Arrivals - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026, Milan, Italy
Ismét barátjával, Meryl Streep-el forgat Stanley Tucci Fotó: ZUMAPRESS.com

A Louvre kirablására készül

A hazai mozikban Stanley Tucci a Konklávé egyik bíborosaként láthattuk. Idén több nagy streamingprodukcióban is feltűnt, mint az Elektronikus állam és Az ifjúság forrása. 2026-ban visszatér a Citadel sorozatban, valamint Az ördög Pradát visel folytatásában Meryl Streeppel. Eközben készülő filmje, a Masterplan különösen aktuális témát dolgoz fel: a Louvre kirablásának történetét.

 

 

