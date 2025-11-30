Emily Bluntnak köszönheti a szerelmet Az ördög Prádát visel sztárja

Hollywood legszimpatikusabb karakterszínésze novemberben már 65 éves lett. Stanley Tucci filmjei között szerepel az Olasz módra, Az éhezők viadala-filmek, a Komfortos mennyország és a Konklávé sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Stanley Tucci 65 évesen nem csak színészként, hanem gasztró guruként is hasít Fotó: Evening Standard

Emily Blunt hozta el Stanley Tucci-nak a szeremet

Ezer szállal kötődik Olaszországhoz

1960. november 11-én született New Yorkban, igazi olasz–amerikai családban. Identitásukat meghatározta az olasz származás mindkét ágon, az olasz szokások és az olasz konyha szeretete. Tucci tizenévesen egy teljes évet töltött Firenzében, ahol tökéletesen elsajátította a nyelvet is.

Neki köszönheti a művésznevét egy hollywoodi sztár

Középiskolában kezdett érdeklődni a színjátszás iránt, felsőfokú tanulmányait is ezen a területen végezte. Egyetemi szobatársa egy Irving nevű fiú volt, akit Tucci kezdett el először „Ving”-nek becézni — így ismerte meg később a világ Ving Rhames-ként.

Pályakezdőként sok szerepben kipróbálta magát Fotó: Entertainment Pictures

Nem akarta elvállalni a legsikeresebb szerepét

Legelismertebb alakítását A Komfortos mennyország című filmben nyújtotta, amelyért számos díjat kapott, és Oscar-jelölést is szerzett. A szerepet azonban eleinte vissza akarta utasítani, mert egy gyerekekre vadászó sorozatgyilkost kellett eljátszania, az ilyen témájú filmeket nézni sem bírja. Végül azért vállalta el, mert a film teljesen új szemszögből közelítette meg a történetet, és utólag külön örül a döntésének.

Rendezőként is alkot

1996-ban debütált rendezőként az Olasz módra című gasztrovígjátékkal, amelynek nemcsak a rendezője, hanem írója és főszereplője is volt. Később olyan filmeket rendezett, mint a Hajó, ha nem jó, a Joe Gould titka, a Vak-randi és A végső portré. Több alkotásában forgatókönyvíróként is közreműködött.

A Komfortos mennyországért számos díjat kapott Fotó: UPI Photo / eyevine

Elolvashatod a receptjeit

A gasztronómia kiemelt szerepet játszik Tucci életében. Szenvedélyesen szeret főzni, ez több filmjében és műsorában is visszaköszön. Nyitott saját éttermet, készített gasztronómiai tévéműsort, és írt szakácskönyveket is. Az Életem az ételeken át című könyve magyarul is megjelent, receptekkel és személyes történetekkel.