Az ördög Pradát visel 2 előzetesében minden benne van az első rész hangulatából

Ki felejtené el az első részt? Valahol sokan magunkra ismerhettünk a sztorijában. Mi is megélhettük, ahogy a munka világában igyekszünk elhelyezni magunkat, hasonlóképp, ahogy a főszereplő Andrea Sachs frissdiplomásként egy képességeit némileg meghaladó divatmagazinnál tör előre a rettegett Miranda Priestly kegyeiért és elismeréséért küzdve. Az azonosulható alapkoncepcióhoz pedig hozzájárult egy szuper négyes: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci. A megjelenése után húsz évvel hamarosan érkezik a folytatás, melyet az első filmet is ápoló David Frankel rendezett.

Meryl Streep Miranda Priestly szerepében ismét kész kiosztani mindenkit (Fotó: YouTube)

Meryl Streeptől kicsit még mindig félünk — jó értelemben!

A sztárok már az első részben is legjavukat mutatták, a folytatásban szintén nagyon várjuk őket — főleg egy ilyen erős előzetes után!

A trailer egyik legszórakoztatóbb pontja, hogy Miranda egyáltalán nem emlékszik Andyre. Ez abszolút hű a karakterhez, hiszen mind a személye, mind az első részben megtörtént események mit sem számítanak igazából neki. Korábban a kedvcsináló előzetesből már megtudtuk, hogy Meryl Streep, Anne Hathaway és Stanley Tucci visszatérnek — naná, nélkülük a kamera el se indulhat — újfent pedig kiderült, hogy Emily Blunt is újra feltűnik korábbi szerepében... és természetesen Miranda őt is abszolút elfelejtette. Az előzetes leírásából kiderül, hogy rajtuk kívül Kenneth Branagh, Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet és Lady Gaga szintén megjelennek majd. Az ördög Pradát visel 2 várhatóan 2026. április 30-án kerül a magyar mozikba.

A filmet hatalmas várakozás övezi. Épp, hogy felrakták az új előzetest, a megtekintések száma meghaladta a négymilliót és globális szinten a negyedik legfelkapottabb tartalommá nőtte ki magát.

Meryl Streep és Stanley Tucci végig szerepben maradtak Milánóban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A promó már tavaly elkezdődött a milánói Divathéten. Ekkor Meryl Streep és Stanley Tucci, karaktereiket felelevenítve jelentek meg a rangos divateseményen, tökéletesen összepasszoló ruhákkal. A valóság és fikció vegyülését tetézte, hogy ugyanezen az alkalmon Streep összetalálkozott Anna Wintourral, a notoriusan szigorú divatdiktátorral, akiből Miranda Priestly karaktere inspirálódott.