A túl édes emberek, avagy a cukormázas személyiségek nyomában

A kedvesség az egyik legszebb dolog a világon, kis dolognak tűnhet, mégis hatalmas hatása van az emberekre, főleg, ha valóban önzetlen tettek kísérik. Ám amikor ezek a cselekedetek túlzásba fordulnak át, az már nem biztos, hogy az őszinte figyelmességről, sokkal inkább a mélyebben gyökerező érzésekből erednek - írja a Fanny magazin.

A cukormázas személyiségek nyomában: mi áll a túlzottan kedves emberek cselekedetei mögött? / Fotó: Roman Samborskyi / shutterstock

Gyerekkori működések irányítanak

Kifejezetten pozitív dolog lehet, ha olyan ember van a közelünkben, aki folyton kedveskedik velünk, és még akkor is segít, amikor nem kérjük. Ám idővel az is feltűnhet, hogy ez a személy mértéktelen jótetteivel valójában háttérbe szorítja önmagát.

A mérhetetlenül készséges hozzáállás nyitja a túlzás, ezért érdemes különbséget tenni az általános kedvesség, és aközött, amikor valakinek ez a megküzdési, illetve túlélési módja

– mondja dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

Utóbbi esetében maladaptív, azaz nem megfelelő alkalmazkodási stratégiáról van szó, ami átcsaphat szélsőségekbe, vagyis egy kifejezetten cukormázas viselkedésbe, aminek kapcsán a fő kérdés az, hogy az édes magaviseletnek mi a célja? A válasz általában, hogy ezek az emberek gyermekkorukban azt tanulták a szeretetről, hogy az feltételekhez kötött, ők pedig csak akkor lesznek szerethetők, ha alárendelődnek vagy alkalmazkodnak másokhoz. Felnőtté válva ez a gondolkodás a belső működés részévé lesz, és már nemcsak az otthoni közegben, de a külvilágban is ilyen dinamika alapján funkcionálnak.

A szakértő szerint a határtalanul kedves habitus a figyelemről és a szerethetőségről szól, ezekért sok mindent hajlandóak megtenni az előzékeny egyének. A nagyfokú önzetlenség számukra arra szolgál, hogy épüljön az önértékelés, azonban a valóságban az extrém kedvesség mögött önbizalomhiány és alacsony önbecsülés áll.

A konfliktusok a legfőbb ellenségeik

Fontos kiemelni, hogy ezek az elbűvölő személyek sokat foglalkoznak a saját belső világukkal, de mivel ott kaotikus, akár szorongató és félelmetes dolgokat látnak, igyekeznek a külvilág felé kompenzálni. Ezzel ideig-óráig bizonyos mértékben enyhítik a feszültséget, de mivel az hosszú távon nem oldódik, a kedveskedés egyfajta átmeneti, tüneti kezeléssé válik.

A cukormázas személyekre jellemző, hogy nem mernek konfrontálódni, a konfliktus számukra kifejezetten veszélyes, hiszen általa elveszíthetik a biztonságérzetüket. Azzal viszont, hogy sosem vállalják fel a gondolataikat, érzéseiket, véleményüket, észrevétlenül elnyomják és háttérbe szorítják önmagukat

– részletezi a szakpszichológus.

Elsődlegesen mások által határozzák meg magukat, ez viszont olyan, mintha állandóan készenléti állapotban lennének. Folyton azt figyelik, hogy mit kell tenniük azért, hogy szeressék őket, és az elhagyástól való félelmük ne váljon valóra. Lényeges aspektus a túl kedves emberek kapcsán az is, hogy ritkán tudnak nemet mondani, ami kéz a kézben jár a konfliktuskerüléssel. Mindezek következtében kialakulhat a végletes alkalmazkodás.

A pszichoterapeuta azt is hozzáteszi, az édes egyéniségek gyakran akkor érzik biztonságban magukat, ha életük különféle helyzeteit jó értelemben, tehát kedvességgel manipulálva irányíthatják. Így válnak a társaságában egyszerűvé, széppé és kellemessé velük az élmények. Csakhogy ez a lefegyverző megoldás vagy megszelídítés ugyancsak túlkompenzálás.