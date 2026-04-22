Tiger Woods teljesen paranoiás! Ittas vezetése óta sorra rúgja ki az alkalmazottait

Tiger Woods autóbalesete óta totál paranoiás lett. A profi golfozó és párja, Vanessa Trump már a saját alkalmazottaikban sem bíznak, és sorra rúgják ki őket, hogy még véletlenül se kerüljön ki semmilyen információ róluk.
A legfrissebb információk szerint Tiger Woods és Vanessa Trump komoly lépésre szánták el magukat: több alkalmazottjuktól is megváltak, mert attól tartanak, hogy belső információk szivároghatnak ki a sajtóhoz. A döntés hátterében egyértelműen az áll, hogy a golflegenda legutóbbi botránya óta drámaian megnőtt a médiafigyelem. Egy bennfentes úgy fogalmazott, hogy a sportoló és párja egyre bizalmatlanabbá váltak a saját környezetükkel szemben és mindenkit elküldenek, akiben nem bíznak. A bennfentes forrás szerint különösen Vanessa Trump viseli nehezen a sajtó megnövekedett jelenlétét Tiger Woods autóbalesete óta.
A profi golfozó az ittas vezetéses botránya óta egy svájci rehabilitációs központba vonult, ahol egy intenzív, körülbelül 90 napos programban vesz részt. A kezelés célja pedig nemcsak a fizikai felépülés, hanem a fájdalomkezelés és a mentális állapot javítása is. Mivel nem ez volt az első eset, hogy balesetet okozott kábult állapota miatt, így azt érezte a legmegfelelőbbnek, ha egy időre visszavonul a sporttól és csak a gyógyulására koncentrál. Tiger Woods párja, Vanessa Trump volt az, aki 'rákényszerítette' őt a rehabilitációra úgy, hogy ultimátumot adott neki, de amióta a profi golfozó bevonult, mindenben támogatja őt.
A kezelések pedig olyan jól haladnak, hogy a profi golfozó már most a visszatérését tervezi. Egy bennfentes forrás úgy nyilatkozott Tiger Woods terveiről, hogy:
Tudja, hogy le kell küzdenie a problémáit, és meg kell birkóznia a fájdalommal, amelyet nemcsak a golfozás, hanem a szokásos edzésprogramja is okoz. De Woods-ban még mindig ott van a golf. Minél hamarabb vissza akar térni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.