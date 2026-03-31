Tiger Woods barátnője után, az exfelesége sem tudta szó nélkül hagyni a profi golfozó legújabb botrányát. Tekintve, hogy nem ez az első ilyen eset, Elin Nordegren aggodalmát fejezte ki volt férje önpusztító életmódjával kapcsolatban.

Tiger Woods letartóztatása után nem volt hajlandó vizeletmintát adni

Fotó: Martin County Sheriff’s Department / Northfoto

Tiger Woods autóbalesetet szenvedett 2026. március 27-én

autóbalesetet szenvedett 2026. március 27-én A kiérkező rendőrök nem találták beszámítható állapotban a golfozót, így ittas vezetés gyanújával letartóztatták

Nem először fordul elő ilyen eset a sportoló életében

Tiger Woods exfelesége sem tudta szó nélkül hagyni volt férje botrányát

A sors ismétli önmagát. Tiger Woods autóbalesete régi sebeket tépett fel a sportoló volt feleségénél. Elin Nordegren pedig ezt már nem bírta szó nélkül hagyni, reagált a golfozó legújabb botrányára. Tekintve, hogy ez nem az első ilyen eset, Tiger Woods exfelesége aggodalmát fejezte ki. Egy bennfentes forrás szerint Elin Nordegren számára most nem a nyilvános megítélés a legfontosabb, hanem az, hogy volt férje fizikailag és mentálisan is rendben legyen. Ez azért is különösen fontos számára, mert gyermekeik még mindig szoros kapcsolatban állnak apjukkal, és fontosnak érzi, hogy a golfozó stabil szülőként legyen jelen az életükben.

Tiger Woods és Elin Nordegren hat évig voltak házasok

Fotó: Chip Somodevilla / Northfoto

Tiger Woods autóbalesete feltépte a régi sebeket

Mindamellett, hogy aggódik volt férje mentális és fizikális egészségéért, Elin Nordegren úgy érzi Tiger Woods botránya feltépte azokat a régi sebeket, amelyek miatt végül elvált a golfozótól. A 2009-es autóbaleset volt ugyanis az, ami elindította a lavinát az életükben: a baleset után nyilvánosságra került Tiger Woods gyógyszerfüggősége, majd ezek után sorra derültek ki a hűtlenségei is. És bár a profi sportoló nyilvánosan is bocsánatot kért ezekért, illetve bejelentkezett egy szexfüggőségre szakosodott intézetbe, Elin Nordegren végül már nem tudott megbocsátani neki. A válást végül 2010. augusztus 23-án mondták ki hivatalosan, véget vetve ezzel a hat évig tartó házasságuknak.

Tiger Woods letartóztatása

Tiger Woods 2026. március 27-én szenvedett autóbalesetet Florida államban. A jelentések szerint járművével előzés közben hatalmas sebességgel ütközött neki egy utánfutónak, aminek következtében az autója felborult. A helyszínre kiérkező rendőrök ezután őrizetbe vették, mivel felmerült az ittas vezetés gyanúja. És bár az első vizsgálatok nem mutattak ki alkoholt a szervezetében, a hatóságok szerint a sportoló nem volt teljesen beszámítható állapotban, továbbá vizeletmintát sem volt hajlandó adni. A profi golfozó végül nyolc órát töltött a Martin megyei börtönben, ahonnan csak óvadék ellenében szabadulhatott. És mivel nem ez volt az első hasonló incidens a sportoló életében, sokan attól tartanak, hogy Tiger Woods ismét egy negatív spirálba került.