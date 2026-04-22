Itt a vége: bezárja áruházait a Tesco április végén

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 18:40
Két üzletét is bezárja az áruházlánc.
Két üzletét is bezárja a Tesco a fővárosban. A hírek szerint Újpesten a Garam utcai, illetve a IX. kerületben a Soroksári úti üzlethelyiség húzza le végleg a rolót. 

Két üzletét is bezárja a Tesco a fővárosban / Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Az üzletlánc sajtóosztálya mindkét bezárást megerősítette, a döntésüket pedig azzal indokolták, hogy az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya ugyanis korlátozta a forgalmat. A Tesco kiemelte, egyedi esetekről van szó, és a döntés más üzletet nem érint.

A vállalat továbbra is stabilan, növekedési pályán halad: az elmúlt üzleti évben közel 40 áruházunkat újítottuk fel, 2 új áruházat nyitottunk, és megnyílt első Premier boltunk.

Az üzletlánc az is hozzátette, törekednek arra, hogy a boltbezárásokban érintett munkavállalókat a hálózaton belül tudják elhelyezni - írja a Mindmegette.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
