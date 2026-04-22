Itt a vége: bezárja áruházait a Tesco április végén

Két üzletét is bezárja a Tesco a fővárosban. A hírek szerint Újpesten a Garam utcai, illetve a IX. kerületben a Soroksári úti üzlethelyiség húzza le végleg a rolót.

Az üzletlánc sajtóosztálya mindkét bezárást megerősítette, a döntésüket pedig azzal indokolták, hogy az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya ugyanis korlátozta a forgalmat. A Tesco kiemelte, egyedi esetekről van szó, és a döntés más üzletet nem érint.

A vállalat továbbra is stabilan, növekedési pályán halad: az elmúlt üzleti évben közel 40 áruházunkat újítottuk fel, 2 új áruházat nyitottunk, és megnyílt első Premier boltunk.

Az üzletlánc az is hozzátette, törekednek arra, hogy a boltbezárásokban érintett munkavállalókat a hálózaton belül tudják elhelyezni - írja a Mindmegette.