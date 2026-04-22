"Ízléstelen" – Tényleg ilyen szörnyű lett? Mindenki gyűlöli az új Michael Jackson-filmet

Az életrajzi filmek már megjelenésük előtt kétélű és kockázatos vállalkozásnak tűnnek. Az alapvető filmtechnikai szempontokon kívül össze kell hangolniuk az eredeti események realitását az élvezhető filmes drámaisággal, tiszteletben tartva az alkotó örökségét és az érintettek személyiségi jogait. Michael Jackson esetében - ahol a neve összeforrt az őt körülvevő gyermekzaklatási botrányokkal - ez sokak szerint már halva született projekt volt, és bár jósgömbje senkinek sincs, az előjelek nem bíztatóak a Michael című film számára.

A Michael egy szórakoztató zenei montázs, de nem több (Fotó: Lionsgate)

A Michael Jackson-film mindennel foglalkozott, csak azzal nem, amire a legtöbben kíváncsiak voltak

A sajtó a napokban betekintést kapott a közelgő Michael című filmbe, mely hivatalosan április 23-tól látható a mozikban. A Bors kritikájából kiderül, hogy bár Colman Domingo hatalmasat alakított a filmben, de sem ő, sem a Michael Jackson-dalok nem tudták megmenteni az alkotást. A végeredmény pont a legfontosabb, legizgalmasabb részeket mellőzi a zenész rögös életútjából és Jaafar Jackson nem adta sikeresen azt az illúziót, hogy legendás unokatestvérét formálja meg. A történet túlságosan óvatos, kerüli Michael Jackson életének ellentmondásos, sötétebb fejezeteit, így nem ad valódi képet róla. Inkább egy felszínes, biztonsági játékot játszó életrajzi film lett, mintsem egy őszinte portré. Lényegében pont úgy, ahogy korábban Michael Jackson lánya, Paris Jackson beszélt róla miután kilépett a produkcióból.

A szexuális zaklatás témáját végül teljesen kihagyták, bár ennek nagyrészt jogi okai is voltak. Az egyik vádló, Jordan Chandler nevét tilos volt alkalmazni a filmben és erre csak akkor jöttek rá, amikor a film már szinte készen volt — így jó pár jelenetet újra kellett forgatni, ezzel 200 millió dollárra emelve az alkotás kiadásait... ami nagyon sok! A jogi okok miatti beavatkozás pedig nem csak drága volt, hiteltelenebbé is tette a filmet.

A premier előtti visszajelzés pedig magáért beszél: a Rotten Tomatoes értékelése az embargó feloldása óta 25-35 százalék között mozog. A Michael kritikai fogadtatása pocsék.

A kritikusok nem bántak kesztyűs kézzel ezzel az alkotással, a kritikák jelentős része lesújtó és valahányan ugyanazt a hibát emelik ki:

A Michael Jackson életrajzi film zeneileg profi, de annyira mély, mint egy pocsolya. Nagyon jó alakítások vannak benne, de borzasztóan leegyszerűsítetten közelít meg egy nagyon bonyolult embert.

Messziről látszik, hogy ez az egész alkotás ízléstelen és pusztán a rajongók számára készült.

A Michael többnyire olyan, mint egy szórakoztató, IMAX-barát zenei montázs. Az újraforgatásoknak és újratervezéseknek köszönhetően olyan az egész, mintha egy felvezetés lenne egy elképzelt folytatáshoz, ami Michael Jackson későbbi éveit dolgozza fel.

Utóbbi talán nem áll messze a valóságtól. A film producerei már korábban is mondták, hogy nyitottak lennének a folytatásra, mivel a zenész életútját két részben jobban el lehetne elmesélni. Sőt, a filmben is volt utalás arra, hogy folytathatják a történetet. Ki tudja, egy folytatás talán egy fokkal bátrabban kezelheti a hiányos sztorivonalat, de a film potenciális bukása esetében még az is lehet, hogy nem fáradnak vele inkább.