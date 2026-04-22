Kitört a luxusprosti-botrány, több tucat sztársportoló érintett

Luxusprosti-botrány robbant ki Olaszországban: egy milánói éjszakai életben működő rendezvényszervező céget azzal gyanúsítanak, hogy prostitúciós hálózatot működtetett, a cég ügyfelei között pedig állítólag 70 olasz élvonalban játszó futballista is szerepelt.
A La Gazzetta dello Sport információi szerint a futballisták a Ma. De. Milano ügynökség által szervezett partikon vettek részt. A céget hétfő óta vizsgálják kizsákmányolás és a prostitúció elősegítése miatt. A résztvevők között az Inter, a Milan és a Juventus játékosai is megtalálhatók, ám a nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Ugyanakkor egyikük ellen sem folyik eljárás, mivel Olaszországban a prostitúció legális, így bűncselekményt nem követtek el.
Egy telefonbeszélgetés átirata alapján derült ki, hogy a száguldó cirkusz egyik versenyzője is igénybe vette a szolgáltatásokat.
Egy barátom, aki F1-es pilóta, ma este Milánóba jön, és szeretne egy lányt
– hangzott el a beszélgetésben, amire a másik fél így reagált:
Küldök neki egy brazil lányt.
A dokumentumból ugyanakkor az is kiderül, hogy egy február 18-i beszélgetésről volt szó – ekkor a mezőny Bahreinben, a szezon előtti teszteken tartózkodott, így a jelenlegi mezőny 22 versenyzője kizárható.
Fontos kiemelni, hogy a nyomozás középpontjában jelenleg nem a feltételezett kliensek, hanem a hálózat vezetői állnak. Őket a prostitúció elősegítésével, kizsákmányolással, valamint illegális tevékenységből származó jövedelmek tisztára mosásával gyanúsítják.
