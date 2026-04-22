Különleges ajándékkal kedveskedik nekünk a Föld napja: hihetetlen hullócsillag-eső vár ránk

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 19:10
Ma este látványos égi jelenség lesz látható. Hullócsillagokkal érkezik a Lyridák csúcspontja.
Április 22-én különleges égi jelenség vár ránk: a Föld napján hullócsillagokkal kedveskedik nekünk az univerzum.

Több hullócsillag is várható óránként
Több hullócsillag is várható óránként / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Mikor láthatjuk a hullócsillagokat?

A tavasz első jelentősebb meteorraja, a Lyridák, április 14-én érkezett, ám ez a hónap végéig látható marad, csúcspontja pedig április 22-re esik.

A leglátványosabb időszak 21 óra 40 percre becsülhető, ekkor óránként 10-18 hullócsillag is látható lehet, de az is elképzelhető, hogy egy-egy órában egyetlen meteor sem villan fel az égbolton. A szakértők tanácsa szerint érdemes akár a 23-a, hajnalt is rászánni a megfigyelésekre.

Ezek mellett egy különleges négyes együttállás is megfigyelhető lesz: a Jupiter, a Hold, valamint a Pollux és a Castor 23 óra körül szabad szemmel is látványos égi jelenséget alkotnak.

Schmall Rafael, a Zselici Csillagpark munkatársa elmondta: nem lesz olyan intenzív, mint augusztusi társai, ám a tiszta somogyi égbolt alatt így is felejthetetlen élményt nyújthat a megfigyelőknek - írja a SONLINE.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
