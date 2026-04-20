Újra csúcsra tör! Tiger Woods még rehabon küzd függőségével, de már a visszatérését tervezi

Tiger Woods ittas vezetéses botránya óta csak abban bízik, hogy minél hamarabb újra golfozhasson. Az 50 éves sportoló kétségbeesetten szeretne visszatérni sportágához és ehhez minden támogatást megkap párjától, Vanessa Trumptól.

Tiger Woods mindent megtesz annak érdekében, hogy visszatérhessen a golfhoz

2026. március 27-én a profi golfozó felborult az autójával, miután belehajtott egy másikba.

A kiérkező rendőrök őrizetbe vették ittas vezetés gyanújával.

Nem ez volt az első eset, hogy balesetet okozott, ezért úgy döntött egy időre visszavonul a golftól és kezelésekre jár.

Tiger Woods csak a visszatérésére tud koncentrálni, ez tartja benne a reményt.

csak a visszatérésére tud koncentrálni, ez tartja benne a reményt. A párja, Vanessa Trump mindenben támogatja őt.

Tiger Woods drámai visszatérését tervezi

Bár a botrány komoly törést jelentett a golfozó karrierjében, Tiger Woods már most a jövőre fókuszál. Bennfentes források szerint a sportoló kifejezetten motivált abban, hogy a kezelés után visszatérjen a profi golf világába. Nemcsak fizikailag szeretne újra csúcsformába kerülni, hanem mentálisan is megerősödve térne vissza. Az 50 éves legenda tisztában van vele, hogy életkora és korábbi sérülései miatt minden visszatérés komoly kihívást jelent. Ennek ellenére nem mondott le arról, hogy akár nagy tornákon is újra elinduljon. A környezetéből érkező információk szerint továbbra is hisz abban, hogy képes lehet még versenyképes teljesítményt nyújtani akár a legmagasabb szinten is.

Tiger Woods rehabilitációja jól halad

Mivel nem ez az első eset, hogy a profi sportoló kábult állapotban balesetet okozott gépjárművével, ezért a kezelésein legfőképpen a különböző fájdalomcsillapító hatású szerek elkerülésén van a fő hangsúly. A golfozó rehabilitációja során kiemelt szerepet kap a fájdalomkezelés új módszereinek elsajátítása, különösen annak elkerülése, hogy függőséget okozó gyógyszerekre támaszkodjon. Ez kulcsfontosságú lehet abban, hogy hosszú távon is stabil maradjon - mind a magánéletében, mind a sportban.

Tiger Woods ittas vezetési botránya óta visszavonult a golftól és csak az egészségére koncentrál

Fotó: Martin County Sheriff's Department

Tiger Woods párja, Vanessa Trump mindenben támogatja őt

Ebben a nehéz időszakban pedig különösen fontos szerepet játszik Tiger Woods párja, aki végig támogatja őt. A források szerint Vanessa Trump már a kezdetektől ösztönözte őt arra, hogy vállalja a kezelést, mivel úgy vélte, ez elengedhetetlen a felépüléshez. Tiger Woods és Vanessa Trump kapcsolata 2025-ben vált nyilvánossá, és azóta is szoros kötelék jellemzi őket. És bár a botrány komoly próbatétel elé állította a szerelmüket, a 48 éves modell nem fordult el a sportolótól. Sőt, a beszámolók szerint tökéletesen tudja, hogy szüksége van segítségre, ezért folyamatosan mellette áll, még akkor is, amikor a golfozó elvonultan, kezelés alatt áll. Vanessa optimista Tiger Woods visszatérésével kapcsolatban, és hisz abban, hogy a golfozó képes lesz új fejezetet nyitni az életében.