5 árulkodó jel, amiből tudhatod, hogy megcsal a párod – Ezekre figyelj oda

Megcsalásra gyanakszol? Ha kíváncsi vagy, mire érdemes figyelni, most megosztunk veled néhány jelet, ami arra utalhat, hogy a partnered bizony megcsal téged. Olvass tovább!
Az egyik legszembetűnőbb jel, ha a párod beszélgetési stílusa megváltozik. Ha korábban minden apróságról nyíltan beszéltetek, most viszont kerüli a mélyebb témákat, vagy mindig siet valahová, érdemes kicsit jobban odafigyelni. Nem minden változás jelent hűtlenséget, de ha más jelekkel együtt jelentkezik, már érdemes óvatosnak lenni.
Az egyik klasszikus figyelmeztető jel, a titkolózás a telefon körül. Mi titkolni valója lehet? Ha hirtelen minden készülékét jelszóval kezdi ellátni, vagy elrejti a képernyőt, mikor a közeledben van, az gyanús lehet. Ha azt hazudja, hogy csak nem akarja, hogy meglásd mit vett neked Valentin-napra, akkor tuti vaj van a füle mögött! Ez még egy ártatlan palinak sem jutott soha eszébe, jól tudják, jobb a békesség, vagyis a jelszómentes környezet.
Ugyanez igaz a közösségi médiára: ha a partnered korábban aktív online életet élt, most pedig „láthatatlan” lett online, érdemes figyelni.
A testbeszéd sokat elárul. Ha egyre ritkábban ölel meg a partnered, kerüli az érintést, vagy a szexuális életetek jelentősen megváltozik, az intő jel lehet.
Egyébként sokszor az apró mindennapi jelek is árulkodóak lehetnek, például, ha a párod hirtelen önként kimossa a ruháit. Miért árulkodó? Valószínűleg rúzsfoltok után kutat vagy épp a szeretője parfümjének illatától próbál gyorsan megszabadulni, anélkül, hogy lebukna.
Ha a párod új hobbiba kezd, különleges ruhákat vásárol, vagy szokatlanul sokat jár el barátokkal, az önmagában nem feltétlenül rossz. De ha ezek a változások titokban történnek, és elzárkózik, hogy meséljen róluk, kezdhetsz gyanakodni.
Íme néhány konkrét dolog, amire érdemes figyelni, ha azt gyanítod megcsal a párod:
Ezek a jelek önmagukban nem bizonyítékok, de ha többet is észreveszel egyszerre, érdemes beszélni a problémáról.
Az első lépés mindig a nyílt kommunikáció. Nem érdemes azonnal vádaskodni, de érdemes őszintén elmondani, mit érzel, és megkérdezni a partneredet is, hogy ő mit gondol. A megcsalás gyanú kezelése érzékeny téma, de a kapcsolat egészsége szempontjából fontos, hogy ne maradjanak benned kérdőjelek.
