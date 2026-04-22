Mi történt? Tolószékbe kényszerült a Dancing with the Stars sztárja

A Dancing with the Stars táncosaként ismerte meg az ország Suti András nevét, aki emellett az Exatlon Hungary 2021-es évadában is versenybe szállt, a Bajnok csapatban.

Aggasztó fotót osztott meg a Dancing with the Stars táncosa, Suti András / Fotó: TV2

Aggasztó fotót osztott meg a Dancing with the Stars táncosa, Suti András

A profi táncos magánélete - mialatt több tévéműsoran is szerepelt -, igencsak kedvezően alakult, miután kedvesével, Enikővel 2025-ben már az összeköltözésről posztoltak a közösségi médiában, a szerelem pedig továbbra is dúl közöttük. A napokban azonban András egy aggasztó bejelentéssel állt elő az Instagram-oldalán: ekkor azt osztotta meg a követőkkel, hogy csúnya baleset érte, melynek során megsérült az egyik lába - írta meg korábban a Ripost.

Félreléptem, az asszony csúnyán néz, mégis nekem fáj…

- írta a táncos, egy kép kíséretében, amelyen a kórházban, térdig begipszelve látható.

András azóta kényszerpihenőn van, a helyzete dacára azonban igyekszik optimista maradni. A minap ismét egy fényképpel jelentkezett az Instagramján: ez Balatonfüreden, egy stégen készült róla, amint épp tolószékben csodálja az idilli környezetet.

Amikor a lábaid nem úgy működnek, mint régen. De nemsokára újra lábon és visszatér a parkett ördöge

- fogadta meg a képet tartalmazó posztjában Suti András, akinek a fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

A kommentszekcióba egyébként számtalan jobbulást kívánó üzenet érkezett a rajongók részéről, amely mélyen meghatotta a profi táncost.

Köszönöm, köszönöm! Nagyon igyekszem gyógyulni

- reagált ezekre Suti András.