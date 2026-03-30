Nem tűr tovább: Tiger Woods párja ultimátumot adott a golfozónak a letartóztatás után

Komoly válságba került Tiger Woods és Vanessa Trump kapcsolata: a golflegenda ittas vezetés miatti letartóztatása után a nő állítólag ultimátumot adott párjának.

Tiger Woods barátnője, Vanessa Trump hatalmasat csalódott a profi golfozóban

Vanessa Trump hatalmasat csalódott párjában: ultimátumot adott a golfozónak

Tiger Woods párja nem kertelt a letartóztatás után

A profi golfozó letartóztatása után Tiger Woods párja, Vanessa Trump sem maradt tétlen. Egy bennfentes forrás azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy a nő rendkívül csalódott és dühös volt a történtek miatt, és egyértelműen ultimátumot adott a sportolónak, amelyben világossá tette: Tiger Woodsnak változtatnia kell, és kezelnie kell a problémáit, különben a kapcsolatuk veszélybe kerül.

Egyáltalán nem boldog. Őszintén szólva, egyszerre csalódott és kicsit dühös is.... Vanessa közölte vele, hogy ezt a helyzetet rendeznie kell, és ő ezt el is várja tőle.

Továbbá hozzátette, hogy „nincs kétség afelől, hogy komolyan veszi ezt a helyzetet”. A háttérben ugyanis az is szerepet játszik, hogy Vanessa Trump egy ötgyermekes édesanya, így számára különösen fontos a biztonság és a stabilitás.

Tiger Woods megbánta a történteket

A golfozó állítólag rettenetesen megbánta a történteket, és szeretné helyrehozni a hibáit.

Kínosan érzi magát, teljesen le van törve az egész miatt. És nagyon megalázónak érzi, hogy ez megint megtörtént.

Ugyanakkor a helyzetet bonyolítja, hogy Tiger Woods híresen ragaszkodik a függetlenségéhez, és egyelőre még azt is elutasítja, hogy sofőrt alkalmazzon. Pedig a történtek után Vanessa Trump azt is szerette volna, hogy a golfozó ne vezessen a gyerekei jelenlétében.

Tiger Woods letartóztatását követően nem volt hajlandó vizeletmintát adni

Tiger Woods autóbalesete

A sportoló 2026. március 27-én egy előzés során hajtott bele egy utánfutót vontató járműbe, amelynek következtében az autója felborult. Szerencsére senki sem sérült meg, az eset azonban komoly következményekkel járt. A kiérkező rendőrök ugyanis kábultság jeleit észlelték nála, és noha az alkoholszonda negatív eredményt mutatott, így is őrizetbe vették. Tiger Woods letartóztatása után ráadásul megtagadta a vizeletvizsgálatot, ami szintén bonyolítja a jogi helyzetet. A golfozó végül nyolc óra után szabadult óvadék ellenében. Az ügy pedig különösen nagy figyelmet kapott, mivel nem ez az első ilyen eset Tiger Woods életében.