Nem tűr tovább: Tiger Woods párja ultimátumot adott a golfozónak a letartóztatás után

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 18:45
A profi golfozó barátnője hatalmasat csalódott párjában. Vanessa Trump ultimátumot adott Tiger Woodsnak: változtat, vagy vége a kapcsolatuknak.
Komoly válságba került Tiger Woods és Vanessa Trump kapcsolata: a golflegenda ittas vezetés miatti letartóztatása után a nő állítólag ultimátumot adott párjának.

Tiger Woods barátnője, Vanessa Trump hatalmasat csalódott a profi golfozóban
Tiger Woods barátnője, Vanessa Trump hatalmasat csalódott a profi golfozóban  (Fotó: Mark Edward Harris/Northfoto)

Mit tudunk eddig Tiger Woods letartóztatásáról?

  • A profi golfozót 2026. március 27-én őrizetbe vették ittas vezetés gyanújával
  • Az 50 éves sztár előzés közben hajtott bele egy kanyarodó teherautóba, majd felborult
  • A kiérkező rendőrök kábultság jeleit vélték felfedezni nála, így letartóztatták
  • A golfozó nyolc órát töltött a Martin megyei börtönben, mielőtt óvadék ellenében szabadult
  • Vanessa Trump hatalmasat csalódott párjában: ultimátumot adott a golfozónak

Tiger Woods párja nem kertelt a letartóztatás után

A profi golfozó letartóztatása után Tiger Woods párja, Vanessa Trump sem maradt tétlen. Egy bennfentes forrás azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy a nő rendkívül csalódott és dühös volt a történtek miatt, és egyértelműen ultimátumot adott a sportolónak, amelyben világossá tette: Tiger Woodsnak változtatnia kell, és kezelnie kell a problémáit, különben a kapcsolatuk veszélybe kerül.

Egyáltalán nem boldog. Őszintén szólva, egyszerre csalódott és kicsit dühös is.... Vanessa közölte vele, hogy ezt a helyzetet rendeznie kell, és ő ezt el is várja tőle.

Továbbá hozzátette, hogy „nincs kétség afelől, hogy komolyan veszi ezt a helyzetet”. A háttérben ugyanis az is szerepet játszik, hogy Vanessa Trump egy ötgyermekes édesanya, így számára különösen fontos a biztonság és a stabilitás.

Tiger Woods megbánta a történteket

 A golfozó állítólag rettenetesen megbánta a történteket, és szeretné helyrehozni a hibáit.

Kínosan érzi magát, teljesen le van törve az egész miatt. És nagyon megalázónak érzi, hogy ez megint megtörtént.

Ugyanakkor a helyzetet bonyolítja, hogy Tiger Woods híresen ragaszkodik a függetlenségéhez, és egyelőre még azt is elutasítja, hogy sofőrt alkalmazzon. Pedig a történtek után Vanessa Trump azt is szerette volna, hogy a golfozó ne vezessen a gyerekei jelenlétében.

Tiger Woods letartóztatását követően nem volt hajlandó vizeletmintát adni
Tiger Woods letartóztatását követően nem volt hajlandó vizeletmintát adni (Fotó: Martin County Sheriff’s Department/Northfoto)

Tiger Woods autóbalesete

A sportoló 2026. március 27-én egy előzés során hajtott bele egy utánfutót vontató járműbe, amelynek következtében az autója felborult. Szerencsére senki sem sérült meg, az eset azonban komoly következményekkel járt. A kiérkező rendőrök ugyanis kábultság jeleit észlelték nála, és noha az alkoholszonda negatív eredményt mutatott, így is őrizetbe vették. Tiger Woods letartóztatása után ráadásul megtagadta a vizeletvizsgálatot, ami szintén bonyolítja a jogi helyzetet. A golfozó végül nyolc óra után szabadult óvadék ellenében. Az ügy pedig különösen nagy figyelmet kapott, mivel nem ez az első ilyen eset Tiger Woods életében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu