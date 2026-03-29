Tiger Woods több autóbalesetet is okozott már: egyszer a lábát is majdnem amputálni kellett

Tiger Woods neve nemcsak a golfkarrierje miatt kerül rendszeresen a hírekbe. Pályafutását az elmúlt két évtizedben több autóbaleset és hatósági ügy is kísérte, amelyek jelentős figyelmet kaptak a médiában.
Tiger Woods 2026 márciusában autóbalesetet okozott Floridában. A profi sportoló nagy sebességgel csapódott bele egy teherautóba előzés közben. A sztár ugyan megúszta sértetlenül, de mivel a kiérkező rendőrök kábult állapotban találták, ittas vezetés gyanújával letartóztatták. A profi sportoló ezek után megtagadta, hogy vizeletmintát adjon, de így is mindössze csak nyolc órát töltött őrizetben. Tiger Woods autóbalesete hatalmas médiavisszhangot kapott, még annak ellenére is, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy ilyen helyzetbe került.
A világ leghíresebb golfozójának első nagy autóbalesete 2009. november 27-én történt szintén Floridában. A sportoló otthona közelében először egy tűzcsapnak, majd egy fának ütközött. A sztár szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta, de gondatlan vezetés miatt feljelentés indult ellene. És bár a hatósági vizsgálatok akkor nem állapítottak meg alkoholos befolyásoltságot, a balesetet jelentős médiavisszhang követte, és hosszabb időre meghatározta a róla szóló híreket.
2017 májusában a profi golfozót letartóztatták és ittas vezetéssel vádolták meg, miután a rendőrség a volánnál alvó állapotban találta meg. A vizsgálatok során azonban végül kiderült, hogy nem alkohol, hanem többféle fájdalomcsillapító gyógyszer - köztük Vicodin - volt a szervezetében. A golfozó később bejelentette, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő hasonló eset. Tiger Woods önként bevonult egy klinikára, hogy szakértői segítséget kapjon a hátfájás és az alvászavar kezelésére szedett gyógyszerek szedésének szabályozásához. Továbbá bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetés vádjában, így cserébe az ügyészek ejtették az ittas vezetés vádját.
A legdurvább eset 2021 februárjában történt Kaliforniában. A sportoló járműve letért az útról, majd többször megpördült, nekicsapódott a középső elválasztósávon álló táblának, kidöntött egy fát, majd az út szélén állt meg. Tiger Woods autóbalesete következtében súlyos lábsérüléseket szenvedett, ami után több műtéten is átesett. A profi golfozó később elmondta, hogy az orvosok a baleset súlyossága miatt fontolóra vették a lába amputálását is. A műtét után hónapokat töltött rehabilitáción, de az is kevésnek bizonyult. 2021 decemberében Tiger Woods hátműtéten és mikrodiszkektómián esett át a folyamatos idegfájdalom kezelése érdekében. 2023 áprilisában pedig újabb műtét várt rá, miután a jobb bokájában poszttraumás ízületi gyulladás alakult ki nála.
2026. március 27-én Tiger Woods autóbalesetet okozott Jupiter Islanden, Floridában. A profi golfozó nagy sebességgel előzés közben csapódott bele egy kanyarodó teherautóba. Majd az ütközés következtében felborult a Land Roverével. A sztár sértetlenül szállt ki autójából, a kiérkező rendőrök azonban kábultság jeleit vélték felfedezni, így elvégeztették vele a szükséges teszteket. A szonda negatív lett, de ennek ellenére is őrizetbe vették a profi golfozót. Tiger Woods letartóztatása után megtagadta a vizeletminta adást, de még így is csak nyolc órát töltött a Martin megyei börtönben, mielőtt óvadék ellenében szabadult. Az eset részleteinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.
