Tiger Woods több autóbalesetet is okozott már: egyszer a lábát is majdnem amputálni kellett

Tiger Woods neve nemcsak a golfkarrierje miatt kerül rendszeresen a hírekbe. Pályafutását az elmúlt két évtizedben több autóbaleset és hatósági ügy is kísérte, amelyek jelentős figyelmet kaptak a médiában.

Tiger Woodsnak nem ez volt az első autóbalesete: sokadjára kerül összetűzésbe a hatóságokkal

Mit tudunk eddig Tiger Woods 2026-os autóbalesetéről?

Tiger Woods előzés közben hajtott bele egy kanyarodó teherautóba, majd felborult

A kiérkező rendőrök úgy ítélték meg, hogy a golfozó kábult állapotban van, így megszondáztatták

Az eredmény negatív lett, de ennek ellenére is őrizetbe vették, vizeletmintát azonban nem volt hajlandó adni

Tiger Woods 2026 márciusában autóbalesetet okozott Floridában. A profi sportoló nagy sebességgel csapódott bele egy teherautóba előzés közben. A sztár ugyan megúszta sértetlenül, de mivel a kiérkező rendőrök kábult állapotban találták, ittas vezetés gyanújával letartóztatták. A profi sportoló ezek után megtagadta, hogy vizeletmintát adjon, de így is mindössze csak nyolc órát töltött őrizetben. Tiger Woods autóbalesete hatalmas médiavisszhangot kapott, még annak ellenére is, hogy nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy ilyen helyzetbe került.

2009 - Az első autóbalesete

A világ leghíresebb golfozójának első nagy autóbalesete 2009. november 27-én történt szintén Floridában. A sportoló otthona közelében először egy tűzcsapnak, majd egy fának ütközött. A sztár szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta, de gondatlan vezetés miatt feljelentés indult ellene. És bár a hatósági vizsgálatok akkor nem állapítottak meg alkoholos befolyásoltságot, a balesetet jelentős médiavisszhang követte, és hosszabb időre meghatározta a róla szóló híreket.

Tiger Woodsot letartóztatták, miután a rendőrség a volánnál alvó állapotban találta meg őt

2017 - Elaludt a volánnál

2017 májusában a profi golfozót letartóztatták és ittas vezetéssel vádolták meg, miután a rendőrség a volánnál alvó állapotban találta meg. A vizsgálatok során azonban végül kiderült, hogy nem alkohol, hanem többféle fájdalomcsillapító gyógyszer - köztük Vicodin - volt a szervezetében. A golfozó később bejelentette, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő hasonló eset. Tiger Woods önként bevonult egy klinikára, hogy szakértői segítséget kapjon a hátfájás és az alvászavar kezelésére szedett gyógyszerek szedésének szabályozásához. Továbbá bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetés vádjában, így cserébe az ügyészek ejtették az ittas vezetés vádját.