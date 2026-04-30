"Gyermeki természetű volt, csak neverlandi birtokán lehetett önmaga!" - Így látta Michael Jacksont a fia

A poplegenda élete tele volt ellentmondásokkal: világsztárként ünnepelték, miközben személyes világát sokan nehezen értették. Michael Jackson fia ma már felnőttként beszél arról, hogyan látta apját gyerekkorában. Prince Jackson szerint az énekes egy olyan ember volt, aki egész életében megőrizte gyermeki természetét, és aki ehhez egy külön világot is létrehozott: a híres Neverland birtokot, ahol a valóság összemosódott a fantáziavilággal.

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Prince Jackson csütörtökön a Channel Seven Sunrise című műsorban kendőzetlen őszinteséggel vallott gyerekkoráról és arról, hogy ő milyennek látta apját:

Ahogy öregedtem, rájöttem, hogy sok minden, amit normális életnek tartok, valójában nem az.

Állítása szerint Michael Jackson alapvetően gyermeki természetű ember volt és éppen emiatt nagyon könnyen kapcsolódott velük:

Egyszerűen gyermeki természete volt, ami nagyon szórakoztató volt, mindig csínyeket űzött az emberekkel és ilyesmi. De amikor velünk játszott, akkor tényleg velünk játszott. Tudod, leült a földre, játszott a játékokkal és kitalált történeteket...

Prince Jackson szerint apja számára a Neverland birtok volt az a hely, ahol önmaga lehetett. És ezt ők élvezték, mintha egy saját Disneylandjük lett volna:

Neverlandben nőttem fel a testvéreimmel és az apámmal; számunkra ez azt jelentette, hogy családként töltöttük az időt, miközben a háttérben elefántok és zsiráfok sétáltak. Sokat játszottunk együtt társasjátékokkal, könyveket olvastunk, filmeket néztünk. Valóban varázslatos volt, és az is maradt. Olyan volt, mintha a saját, személyes Disneylandünk lett volna.

Michael Jackson Neverland birtokán volt vidámpark, állatkert, mozi és saját vasút is

Fotó: Whitebronco/ Northfoto / Northfoto

Michael Jackson Neverland birtoka: ahol a valóság és a fantázia összemosódott

Michael Jackson az 1980-as évek végén hozta létre a Neverlandet, amely nem csupán otthon volt, hanem egyfajta fantáziavilág is. Vidámpark, állatkert, mozi és saját vasút is tartozott hozzá. Egy olyan hely volt, amely inkább emlékeztetett egy mesevilágra, mint egy hagyományos birtokra. A Neverland elnevezése sem véletlen: a 'Sohaország' Peter Pan világára utal, ahol a gyerekek sosem nőnek fel. Michael Jackson ezzel a hellyel próbálta pótolni azt a gyermekkort, amelyet a korai hírnév és a kemény családi háttér miatt sosem élhetett meg igazán. A birtok így nemcsak egyfajta luxust jelentett, hanem pszichológiai menedéket is: egy helyet, ahol a valóság és a fantázia összemosódott.