Rekordnézettséggel startolt el a Michael Jackson-film: Még a Bohém rapszódia sem volt képes erre

A múlt hét csütörtökön bemutatott Michael Jackson-film jó eséllyel indul minden idők legmegosztóbb mozija címre. A pop királyáról szóló alkotást ugyanis a szakmai szemmel vizsgáló közönség szinte ki nem állhatta, ezzel szemben a rajongóknak kifejezetten tetszett a Michael. Utóbbi tábor ennek alaposan hangot is adott, és a filmből már a nyitóhétvégéjén rekordert csináltak: még soha, egyetlen zenés életrajzi filmet sem néztek meg ennyien!
Nem csalás és nem ámítás, valóban komoly esélyekkel indul e nemes célért a Michael, tekintve, hogy igazi gigászokat tudott maga mögé utasítani az első napjaiban.
Ráadásul az életrajzi filmek egy igen széles mezőny, hiszen ez egy rendkívül népszerű zsánere napjainknak, így csak még édesebb a siker íze. De beszéljenek inkább a számok, nézzük, hogyan is néztek ki a bevételi adatok a zenés biográfiák esetében az első hétvége után a tengerentúli kasszáknál. Íme, az Amerikában legerősebben nyitó életrajzi mozik:
A Michael tehát egy orrhosszal előzi be az NWA nevű rapformációról szóló filmet, de az Oscar-díjjal jutalmazott Rami Malek főszereplésével bemutatott Queen-mozi, a Bohém rapszódia sem tudott ilyen jól indítani, mint Michael Jackson biográfiája, mely már az elő napjaiban rekorder lett!
Ez a 97 millió pedig még mindig nem minden, hiszen ehhez még hozzákerül a 120 milliós összbevétel a világ többi részéről, amivel már 217 milliónál jár, és ha így folytatja, akár még a legtöbb bevételt termelő alkotása is lehet a maga műfajának. Ezzel a címmel egyelőre a már korábban is említett Freddie Mercury-film dicsekedhet egy 910 milliós monstrumbevétellel.
Hiába a kritikusok fanyalgása tehát, a nagyérdemű már a legelején eldöntötte a közönség kontra firkászok csatáját: nekik igenis kell a Michael Jackson-film.
De vajon mi kell ahhoz, hogy a Michael folytatása már az újságírók tetszését is elnyerje? Egyáltalán másabb lesz a második rész, mint az első volt? Erre nem kis esély nyílik, hiszen az első fejezetből a sokak által hiányolt zaklatási botrány ideje is most érkezhet el, tekintve, hogy a Michael a ’80-as évek második felében ér véget, Jackson első pereskedése pedig 1993-ban kezdődött.
Emellett a narratívaváltásra utal az egyik legfontosabb szereplőt, a film kvázi főgonoszát alakító Colman Domingo nyilatkozata is, aki azt mondta, a folytatásban jöhetnek majd más témák is.
Alapvetően Michael kialakulására koncentrálunk. Ez egy bensőséges portré arról, hogy ki is Michael valójában. De persze megvan a lehetősége annak is, hogy készüljön egy második rész, ami már az ezután történt dolgokkal foglalkozhat
– mentegette a Jackson családot is alaposan megosztó mozit az Eufória sztárja.
A rekorddöntő Michael április 23-án debütált a filmszínházak műsorán.
