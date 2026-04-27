Rekordnézettséggel startolt el a Michael Jackson-film: Még a Bohém rapszódia sem volt képes erre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 15:05
Hiába a rengeteg negatív kritika és a család rosszallása, a Michael úgy berúgta a mozik ajtajait, mint még előtte soha senki. De vajon milyen rekordot tudott felállítani és kiket előzött meg a Michael Jackson-film, mindössze néhány nap alatt?
A múlt hét csütörtökön bemutatott Michael Jackson-film jó eséllyel indul minden idők legmegosztóbb mozija címre. A pop királyáról szóló alkotást ugyanis a szakmai szemmel vizsgáló közönség szinte ki nem állhatta, ezzel szemben a rajongóknak kifejezetten tetszett a Michael. Utóbbi tábor ennek alaposan hangot is adott, és a filmből már a nyitóhétvégéjén rekordert csináltak: még soha, egyetlen zenés életrajzi filmet sem néztek meg ennyien!

Michael Jackson-film 2026: A főszerepben: Jaafar jackson.
A Michael Jackson-film 2026, de talán minden idők legtöbbet termelő életrajzi filmje lehet
Minden idők legnézettebb életrajzi mozija lehet a Michael

Nem csalás és nem ámítás, valóban komoly esélyekkel indul e nemes célért a Michael, tekintve, hogy igazi gigászokat tudott maga mögé utasítani az első napjaiban.

Ráadásul az életrajzi filmek egy igen széles mezőny, hiszen ez egy rendkívül népszerű zsánere napjainknak, így csak még édesebb a siker íze. De beszéljenek inkább a számok, nézzük, hogyan is néztek ki a bevételi adatok a zenés biográfiák esetében az első hétvége után a tengerentúli kasszáknál. Íme, az Amerikában legerősebben nyitó életrajzi mozik:

  1. Michael, 97 millió dollár
  2. Straight Outta Compton, 60 millió dollár
  3. Bohém rapszódia, 51 millió dollár
  4. Elvis, 31 millió dollár

A Michael tehát egy orrhosszal előzi be az NWA nevű rapformációról szóló filmet, de az Oscar-díjjal jutalmazott Rami Malek főszereplésével bemutatott Queen-mozi, a Bohém rapszódia sem tudott ilyen jól indítani, mint Michael Jackson biográfiája, mely már az elő napjaiban rekorder lett!

Ez a 97 millió pedig még mindig nem minden, hiszen ehhez még hozzákerül a 120 milliós összbevétel a világ többi részéről, amivel már 217 milliónál jár, és ha így folytatja, akár még a legtöbb bevételt termelő alkotása is lehet a maga műfajának. Ezzel a címmel egyelőre a már korábban is említett Freddie Mercury-film dicsekedhet egy 910 milliós monstrumbevétellel.

A Jaafar Jackson-filmek első darabja rögtön egy rekorddöntő alkotás lett 
Mit tartogat a Michael Jackson-film folytatása?

Hiába a kritikusok fanyalgása tehát, a nagyérdemű már a legelején eldöntötte a közönség kontra firkászok csatáját: nekik igenis kell a Michael Jackson-film.

De vajon mi kell ahhoz, hogy a Michael folytatása már az újságírók tetszését is elnyerje? Egyáltalán másabb lesz a második rész, mint az első volt? Erre nem kis esély nyílik, hiszen az első fejezetből a sokak által hiányolt zaklatási botrány ideje is most érkezhet el, tekintve, hogy a Michael a ’80-as évek második felében ér véget, Jackson első pereskedése pedig 1993-ban kezdődött.

Emellett a narratívaváltásra utal az egyik legfontosabb szereplőt, a film kvázi főgonoszát alakító Colman Domingo nyilatkozata is, aki azt mondta, a folytatásban jöhetnek majd más témák is.

Alapvetően Michael kialakulására koncentrálunk. Ez egy bensőséges portré arról, hogy ki is Michael valójában. De persze megvan a lehetősége annak is, hogy készüljön egy második rész, ami már az ezután történt dolgokkal foglalkozhat

– mentegette a Jackson családot is alaposan megosztó mozit az Eufória sztárja.

A rekorddöntő Michael április 23-án debütált a filmszínházak műsorán. A nézőközönséget garantáltan táncra perdítő zenés moziélmény előzetesét ide kattintva tudod megtekinteni:

 

