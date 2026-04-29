Megszakad a szív: ezt kérte Michael Jackson a halála előtt

Már 17 éve annak, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt a pop királya, Michael Jackson, az őt övező rajongás azonban mit sem csökkent ez idő alatt, ahogy a botrányok is újra és újra fellángolnak. A pop királyaként emlegetett legenda élete és öröksége utáni érdeklődés a közelmúltban ismét a reflektorfénybe került, miután bemutatták a róla szóló filmet, a Michaelt.

Ezt kérte még utoljára a halála előtt Michael Jackson

A mű - bár még csak néhány napja debütált -, máris sokakat megosztott: a 2019-es Neverland elhagyása című dokumentumsorozat rendezője, Dan Reed például a különböző gyermekbántalmazási vádak kihagyását kifogásolta, mialatt egy új per is felmerült a Cascio család részéről, akiknek öt gyermeke közül négy most azt állítja, az énekes korábban szexuálisan molesztálta őket.

A popkirály ellen először 1993-ban emeltek vádat gyermekbántalmazás miatt, és bár végül sohasem ítélték el, a téma továbbra is vitatott - különösen, miután még az év elején megjelent egy négyrészes sorozat is ezzel kapcsolatban.

Mik voltak Michael Jackson életének utolsó szavai?

A LADBible nemrég felidézte a legendás énekes életének utolsó napjait, valamint azt, hogy mik voltak az utolsó szavai: ezek még Michael Jackson személyi orvosának, Conrad Murray-nek a tárgyalásán hangoztak el, akit Jacko halála után gondatlan emberölés miatt állítottak elő. Murray ekkor elárulta, hogy esténként rendszeresen propofolt, egy intravénás műtéti altatószert adott be Jacksonnak, hogy segítsen neki elaludni. 2009. június 25-én éjjel Murray 25 milligrammot adott be a nyugtatóból, kevesebbet a szokásos 50 milligrammos adagnál, mivel aznap az énekes már más gyógyszert is bevett.

Felidézve Michael Jackson utolsó szavait, Murray elárulta, hogy a sztár „tejet” kért tőle.

Kérlek, kérlek, adj nekem egy kis tejet, hogy aludhassak, mert tudom, hogy csak ez működik nálam

- mondta állítólag a poplegenda.

Murray ezután elmagyarázta, hogy Michael Jackson a „tej” nevet adta a propofolnak, amelyet gyakran „amnéziatejnek” becéznek.

Azt is mondta: 'Csak altass el, nem számít, mikor ébredek fel.' Akkor beleegyeztem abba, hogy áttérek a propofolra

- tette hozzá az orvos, aki ezt követően elhagyta az énekes hálószobáját, és kiment a fürdőszobába, azonban, mire visszatért, a sztár már nem lélegzett. Murray erre riasztotta a mentőket, akik már hiába próbálták újraéleszteni Jacksont: két órával a segélyhívás után az énekest halottnak nyilvánították.