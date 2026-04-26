Michael Jackson örökségét támadja négy testvér: "Bántalmazott minket és átmosta az agyunkat!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 15:37
gyermekmolesztálásMichael Jackson halálaMichael JacksonhagyatékpremierPrince Jacksonper
A poplegendát halála után is támadják. A Cascio testvérekből négyen is pert indítottak Michael Jackson hagyatéka ellen, mondván, hogy agymosás áldozatai voltak.
Fekete Ágnes
Michael Jackson halála után is képes megosztani a világot. A Michael című életrajzi film, a korábbi ellene felhozott vádak és a család nyilvános szereplései mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a poplegenda neve folyamatosan a reflektorfényben maradjon.

Michael Jackson-t azzal vádolják a Cascio testvérek, hogy agymosást végzett rajtuk az énekes
„Átmosták az agyunkat” – súlyos vádak Michael Jackson öröksége ellen

Az elmúlt napok egyik legmegdöbbentőbb híre, hogy az öt Cascio testvér közül négyen pert indítottak Michael Jackson hagyatéka ellen, kétszázmillió dollárt szeretnének. Állításuk szerint gyermekkorukban az énekes nemcsak bántalmazta, hanem tudatosan manipulálta is őket, annak érdekében, hogy nyilvánosan megvédjék őt a vádakkal szemben. A testvérek szerint 'agymosás' áldozatai lettek: Michael Jackson ajándékokkal, figyelemmel és befolyással nyerte el a bizalmukat, majd arra 'képezte ki' őket, hogy minden körülmények között védjék meg az egykori popsztárt. Éppen ezért is történhetett az, hogy korábban éppen ők voltak azok, akik nyilvánosan védelmezték az énekest, még a televíziós interjúkban is. A testvérek most viszont azt állítják, hogy évekkel később - a Neverland elhagyása című film hatására - végre megértették, mi történhetett velük valójában. Michael Jackson hagyatékának jogi képviselői határozottan visszautasítják a vádakat, és 'pénzszerzési kísérletnek' nevezték az ügyet.

Prince Jackson még a ruhájával is apja előtt tisztelgett a Michael című életrajzi film premierjén
Michael Jackson fia kiáll apja mellett

És miközben a botrány egyre nagyobb hullámokat vet, Michael Jackson fia nyilvánosan is kiállt apja mellett. Prince Jackson a Michael című életrajzi film premierjén nemcsak a jelenlétével, hanem még az öltözékével is tisztelegni próbált a poplegenda ikonikus stílusa előtt. Így fogalmazott a premier utáni interjújában ezzel kapcsolatban:

Michael Bush volt apám jelmeztervezője, ő tervezte ezt az öltönyt, amit viseltem és valójában a karszalagot abból a szövetből készítették, amit apám mindig viselt - a piros kordbársony ingéből. Ez volt a gyerekkorom: amikor megöleltem apámat, pont ezt viselte.

Megjelenése tehát nemcsak divatozásról szólt, hanem egyfajta tisztelgés is volt: Prince ezzel is jelezte, hogy büszke apja, Michael Jackson örökségére, függetlenül a körülötte zajló vitáktól.

Michael Jackson orvosa új életet kezdett

De nemcsak az énekest kísértik a múlt árnyai. Sajtóértesülések szerint a poplegenda orvosa - akit Michael Jackson halálával gyanúsították meg korábban - hiába próbál új életet kezdeni, nem szabadul a múltjától. Dr. Conrad Murray-t 2011-ben bűnösnek találták gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában, miután az énekes 2009-ben egy erős altatószer túladagolása következtében életét vesztette. Az orvos végül csak két évet töltött börtönben, majd szabadulása után megpróbált új életet kezdeni. Dr. Conrad Murray visszatért szülőhazájába, Trinidad és Tobagóba és saját orvosi intézetet nyitott. De még így is folyamatosan érik őt támadások Michael Jackson halálával kapcsolatban. Ő pedig azóta is próbálja bebizonyítani az igazát, vagyis azt, hogy nem kizárólag rajta múlt a tragédia. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
